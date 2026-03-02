R70: 'Inaceitável', diz Flávio Bolsonaro sobre governo do Brasil condenar ataques de EUA e Israel

Juízo Final

Famoso afresco de Michelangelo, na Capela Sistina, passa por reforma para remover um leve resíduo esbranquiçado deixado por visitantes suados.



‘Desesperador’

A cantora Simone Mendes contou que estava hospedada em um hotel de Dubai atacado pelo Irã um dia depois de ela deixar o local.

CLIMA

ALERTA

Em reunião realizada na semana passada, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) apresentou o prognóstico climático para o trimestre março-abril-maio deste ano. Há indicação de chuvas acima do normal em parte do Estado, especialmente nas regiões norte e nordeste e alerta de cheias dos rios das bacias do Tapajós e Baixo Amazonas entre abril e maio. Para o segundo semestre, com a possibilidade de ocorrência do fenômeno El Niño, o risco é de estiagem mais intensa. As informações foram apresentadas para órgãos como Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Pará e Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (Seaf) que já devem começar a preparar um plano de contingência para auxiliar a população atingida por esses fenômenos.

MINERAÇÃO

ENCONTRO

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) está integrando a delegação brasileira organizada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) que participa da Prospectors and Developers Association Canada 2026, considerado o maior evento de mineração do mundo. Iniciada ontem, a feira segue até 4 de março. A comitiva da Fiepa é liderada pelo presidente da federação, Alex Carvalho, e pela vice-presidente executiva, Marcella Novaes. A expectativa é de que o evento reúna 30 mil participantes de 135 países. Serão cerca de 1,1 mil expositores e, aproximadamente, 2,5 mil investidores, além de dirigentes das maiores mineradoras do mundo.

MULHERES

JUSTIÇA

Começam hoje, com ações educativas em instituições de ensino e no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), a programação da 32ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, no Pará.

VIOLÊNCIA

Organizada pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid), a ação é uma atividade paralela da semana, que ocorre de 9 a 11 de março, em todo o país. O objetivo é acelerar os processos que tratam de violência de gênero e feminicídio. Reunindo órgãos estaduais e parceiros institucionais, serão oferecidos serviços como orientação jurídica, atendimentos de saúde e oficinas de empreendedorismo.

TRIBUNAL

ANIVERSÁRIO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) realizou, na semana passada, evento de abertura oficial do Ano Judiciário e do Ano Letivo da Escola Judicial (Ejud-8). O evento teve como tema “História que Garante Direitos” e foi marcado também pelo início das comemorações dos 85 anos da Justiça do Trabalho no Pará e Amapá e pelos 25 anos da Escola Judicial, celebrados em 2026. Na ocasião, foi lançado o livro “A Justiça do Trabalho na Amazônia: Chegada, Crescimento e sua Atuação Itinerante”, do desembargador aposentado José Edílsimo Eliziário Bentes.

SANGUE

REDE

O município de Goianésia do Pará formalizou adesão à Rede de Municípios Doadores de Sangue, coordenada pela Confederação Nacional de Municípios. A iniciativa foi lançada para ampliar o cadastro de doadores e contribuir para a regularização dos estoques nos hemocentros do país. Goianésia do Pará é o 38º a integrar a Rede, o primeiro da Região Norte.

YANOMAMI

COQUELUCHE

O Ministério da Saúde confirmou, até o momento, 16 casos de coqueluche entre a população Yanomami. Foram três óbitos. Entre os casos confirmados, segundo o órgão, quatro pacientes já receberam alta médica. Os demais casos suspeitos seguem em tratamento e sob monitoramento das equipes de saúde. Em duas semanas de ações de enfrentamento à coqueluche no Território Yanomami, o Ministério da Saúde realizou 1.048 atendimentos. A força-tarefa, em andamento desde 13 de fevereiro, contabiliza 108 indígenas vacinados e 238 doses aplicadas no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Os registros servem de alerta para reforço às campanhas de vacinação contra a doença que, desde 2024, vem registrando aumento de casos no Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► A Associação Comercial do Pará (ACP) iniciará um novo ciclo de gestão em abril. As eleições serão em março e têm Isan Anijar como candidato à presidência. A nova diretoria reúne lideranças do setor produtivo como Oscar Rodrigues, Jaime Soares, Fred Bitar, João Braga, Álvaro Espírito Santo, Wilson Oliveira, Andrea Reis, Flávio Cardoso, Ana Santiago, Sérgio Bitar e Pedro Flávio Azevedo. A meta é fortalecer a representatividade empresarial e ampliar o protagonismo da entidade no desenvolvimento econômico do Pará.

► Integrantes da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Pará procuraram a coluna para denunciar que a sede campestre da entidade está abandonada. O espaço que conta com piscina e campo de futebol era usado para encontro de associados e familiares, mas hoje está sem condições de uso.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre hoje inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional – Mestrado Acadêmico, com ingresso no segundo semestre de 2026. As candidaturas poderão ser realizadas até 6 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleção da instituição. Podem participar profissionais com diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação em áreas afins à saúde e à reabilitação, incluindo candidatos estrangeiros que atendam às exigências previstas.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) realizará, entre os dias 2 e 6 de março, atendimentos jurídicos e consultas processuais em Bujaru. A ação itinerante contará com apoio de órgãos como o Instituto Nacional de Seguro Social, da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura de Bujaru. A população poderá acessar gratuitamente consultas processuais, levantamento de FGTS, orientações jurídicas, informações sobre processos e registrar reclamações trabalhistas.

► O conflito no Oriente Médio que resultou na morte do líder iraniano Ali Khamenei e o ataque a instalações militares dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos deve ter forte impacto sobre o turismo para Dubai. Paraenses estão entre os viajantes que estavam com passagem marcada para a cidade, mas optaram por adiar os planos.