Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiros', diz ministro sobre ações dos EUA

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, reagiu ontem às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nas redes sociais, em que ataca o presidente Lula, acusando o petista de “não negociar com os EUA de boa-fé”.

Saúde

EUA aprovam pílula que reduz o colesterol “ruim” em até 60%. A droga enlicitida será vendida com o nome comercial de Lipfendra.

Recorde

Camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 é vendida por R$ 25 milhões em leilão em Nova York.

TARIFAÇO

IMPACTO

Em meio às preocupações com o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) chama atenção para alguns pontos. O primeiro é que parte significativa da pauta exportadora paraense permaneceu protegida das novas medidas. Produtos estratégicos como madeira, açaí, pescados, crustáceos e ferro-gusa seguem isentos, preservando importantes fluxos comerciais entre o Pará e o mercado norte-americano. O caso do açaí é emblemático. O produto foi expressamente mantido fora da lista de sobretaxas por não haver produção suficiente nos Estados Unidos para atender à demanda interna.

EXPORTAÇÕES

Outro ponto de atenção é que a retração das exportações paraenses para os Estados Unidos antecede a adoção das novas tarifas. Levantamento do Observatório da Indústria e do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiepa mostra que a queda de aproximadamente 30% no primeiro semestre de 2026, em relação ao mesmo período do ano passado, repete comportamento observado em outros momentos da série histórica, indicando que é precipitado atribuir toda a retração ao tarifaço.

AGRO

Para a Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa), as novas tarifas representam um sinal de alerta para o agronegócio nacional, mas a avaliação se assemelha à da Fiepa, no sentido de que o impacto no Pará será limitado. “Termos uma produção tropical de frutas sem similares no mercado, além das carnes bovinas, bubalinas e da piscicultura com maior qualidade e menores preços no planeta Terra”, explicou, à coluna, o zootecnista e diretor da Faepa Guilherme Minssen.

ACIDENTE

APURAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou inquérito civil para apurar as causas de acidente ocorrido no Porto São Francisco, em Barcarena.

NO RIO

Na tarde da última quarta-feira (15), um ônibus urbano com passageiros caiu e afundou no rio Itaporanga. A apuração será conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, de Defesa Comunitária e Cidadania, da Infância, Juventude e dos Idosos de Barcarena. Há informações de que o freio do veículo teria falhado. Não houve mortes.

TCMPA

MAGISTÉRIO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) começou o envio de minutas dos Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs) sobre a necessidade de adequação de 107 cidades paraenses ao Plano Nacional de Educação, que prevê o mínimo de 70% de professores efetivos nos quadros de pessoal. A ação está sendo chamada de TAG do Magistério e cada município será responsável por apresentar dados e soluções para o atendimento à legislação. No último dia 8, o órgão realizou audiência preliminar virtual com cerca de 500 participantes para esclarecer as dúvidas das prefeituras e câmaras de vereadores sobre o assunto.

SERVIDORES

BENS

Termina no próximo dia 30 o prazo para que os servidores públicos apresentem suas declarações de bens referentes ao ano-base 2024 (exercício 2025). O documento deve ser enviado via Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri). Para realizar a declaração, é necessário acessar o sistema, informar os dados da Declaração do Imposto de Renda referente ao ano-base. O Sispatri é uma plataforma obrigatória para servidores estaduais e municipais registrarem seus bens e valores.

ESCRAVIDÃO

COMBATE

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou o chamamento público para a seleção de instituições e grupos de pesquisa que possam fornecer subsídios e colaborar com os trabalhos do Observatório do Trabalho Decente, órgão consultivo criado pelo Conselho e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 2025. As instituições habilitadas serão responsáveis por desenvolver atividades como o monitoramento de políticas e práticas do Judiciário relacionadas ao trabalho decente, além de fazer o acompanhamento da jurisprudência e dos impactos das decisões judiciais relacionadas ao tema. As inscrições podem ser feitas até hoje, por meio de formulário eletrônico no site oficial do CNJ.

Em Poucas Linhas

► Começa na segunda-feira (20), por Marabá, o projeto “Paredes Vivas: Grafismo e Identidade na Amazônia”. Promovido pela Íntera Produções e Eventos e com apoio da Vale e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, o projeto passará também por, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Ourilândia do Norte e Tucumã. Entre julho e agosto deste ano serão realizadas oficinas gratuitas de muralismo e grafite para crianças, adolescentes e comunidade em geral.

► Está aberta a concorrência eletrônica para a contratação da empresa responsável pela construção do Ginásio Poliesportivo Paralímpico de Belém. O aviso foi publicado na edição desta quinta-feira (16) do Diário Oficial do Estado (DOE). A obra será financiada com recursos da Caixa Econômica Federal e o objetivo é ampliar a infraestrutura voltada ao esporte paralímpico no Estado. A nova sessão pública para recebimento das propostas foi marcada para o dia 8 de setembro, por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

► O DOE de ontem trouxe mais autorizações de crédito suplementar para órgãos do Estado. Os recursos somam R$ 49,7 milhões e serão destinados para órgãos como as secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), de Educação (Seduc) e de Obras Públicas (Seop). Na quarta-feira já haviam sido liberados créditos suplementares no valor R$ 8,9 milhões.

► Aprovado pela Câmara Municipal, o projeto de que institui a campanha Maio Laranja em Belém ainda aguarda sanção do prefeito Igor Normando. A lei teve autoria da vereadora Ágatha Barra (PL).