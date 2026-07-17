R70: 'Inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiros', diz ministro sobre ações dos EUA

Saúde
EUA aprovam pílula que reduz o colesterol “ruim” em até 60%. A droga enlicitida será vendida com o nome comercial de Lipfendra.
Recorde
Camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 é vendida por R$ 25 milhões em leilão em Nova York.
TARIFAÇO
IMPACTO
Em meio às preocupações com o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) chama atenção para alguns pontos. O primeiro é que parte significativa da pauta exportadora paraense permaneceu protegida das novas medidas. Produtos estratégicos como madeira, açaí, pescados, crustáceos e ferro-gusa seguem isentos, preservando importantes fluxos comerciais entre o Pará e o mercado norte-americano. O caso do açaí é emblemático. O produto foi expressamente mantido fora da lista de sobretaxas por não haver produção suficiente nos Estados Unidos para atender à demanda interna.
EXPORTAÇÕES
Outro ponto de atenção é que a retração das exportações paraenses para os Estados Unidos antecede a adoção das novas tarifas. Levantamento do Observatório da Indústria e do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiepa mostra que a queda de aproximadamente 30% no primeiro semestre de 2026, em relação ao mesmo período do ano passado, repete comportamento observado em outros momentos da série histórica, indicando que é precipitado atribuir toda a retração ao tarifaço.
AGRO
Para a Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa), as novas tarifas representam um sinal de alerta para o agronegócio nacional, mas a avaliação se assemelha à da Fiepa, no sentido de que o impacto no Pará será limitado. “Termos uma produção tropical de frutas sem similares no mercado, além das carnes bovinas, bubalinas e da piscicultura com maior qualidade e menores preços no planeta Terra”, explicou, à coluna, o zootecnista e diretor da Faepa Guilherme Minssen.
ACIDENTE
APURAÇÃO
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou inquérito civil para apurar as causas de acidente ocorrido no Porto São Francisco, em Barcarena.
NO RIO
Na tarde da última quarta-feira (15), um ônibus urbano com passageiros caiu e afundou no rio Itaporanga. A apuração será conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, de Defesa Comunitária e Cidadania, da Infância, Juventude e dos Idosos de Barcarena. Há informações de que o freio do veículo teria falhado. Não houve mortes.
TCMPA
MAGISTÉRIO
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) começou o envio de minutas dos Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs) sobre a necessidade de adequação de 107 cidades paraenses ao Plano Nacional de Educação, que prevê o mínimo de 70% de professores efetivos nos quadros de pessoal. A ação está sendo chamada de TAG do Magistério e cada município será responsável por apresentar dados e soluções para o atendimento à legislação. No último dia 8, o órgão realizou audiência preliminar virtual com cerca de 500 participantes para esclarecer as dúvidas das prefeituras e câmaras de vereadores sobre o assunto.
SERVIDORES
BENS
Termina no próximo dia 30 o prazo para que os servidores públicos apresentem suas declarações de bens referentes ao ano-base 2024 (exercício 2025). O documento deve ser enviado via Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri). Para realizar a declaração, é necessário acessar o sistema, informar os dados da Declaração do Imposto de Renda referente ao ano-base. O Sispatri é uma plataforma obrigatória para servidores estaduais e municipais registrarem seus bens e valores.
ESCRAVIDÃO
COMBATE
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou o chamamento público para a seleção de instituições e grupos de pesquisa que possam fornecer subsídios e colaborar com os trabalhos do Observatório do Trabalho Decente, órgão consultivo criado pelo Conselho e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 2025. As instituições habilitadas serão responsáveis por desenvolver atividades como o monitoramento de políticas e práticas do Judiciário relacionadas ao trabalho decente, além de fazer o acompanhamento da jurisprudência e dos impactos das decisões judiciais relacionadas ao tema. As inscrições podem ser feitas até hoje, por meio de formulário eletrônico no site oficial do CNJ.
Em Poucas Linhas
► Começa na segunda-feira (20), por Marabá, o projeto “Paredes Vivas: Grafismo e Identidade na Amazônia”. Promovido pela Íntera Produções e Eventos e com apoio da Vale e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, o projeto passará também por, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Ourilândia do Norte e Tucumã. Entre julho e agosto deste ano serão realizadas oficinas gratuitas de muralismo e grafite para crianças, adolescentes e comunidade em geral.
► Está aberta a concorrência eletrônica para a contratação da empresa responsável pela construção do Ginásio Poliesportivo Paralímpico de Belém. O aviso foi publicado na edição desta quinta-feira (16) do Diário Oficial do Estado (DOE). A obra será financiada com recursos da Caixa Econômica Federal e o objetivo é ampliar a infraestrutura voltada ao esporte paralímpico no Estado. A nova sessão pública para recebimento das propostas foi marcada para o dia 8 de setembro, por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
► O DOE de ontem trouxe mais autorizações de crédito suplementar para órgãos do Estado. Os recursos somam R$ 49,7 milhões e serão destinados para órgãos como as secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), de Educação (Seduc) e de Obras Públicas (Seop). Na quarta-feira já haviam sido liberados créditos suplementares no valor R$ 8,9 milhões.
► Aprovado pela Câmara Municipal, o projeto de que institui a campanha Maio Laranja em Belém ainda aguarda sanção do prefeito Igor Normando. A lei teve autoria da vereadora Ágatha Barra (PL).
► Batata lavada, pimentão verde, abóbora e cebola lideraram a alta de preços de hortaliças em junho. Na outra ponta, a alfavaca, pepino, chuchu, salsa e batata-doce branca registraram queda de preços. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).