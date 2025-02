R70: 'Impressionante', diz Carlos Alcaraz sobre o atleta brasileiro João Fonseca

Carestia

Preço do ovo salta 40% no atacado e Associação Brasileira de Supermercados chama atenção para escassez em meio a inflação de alimentos.

“Pandamônio”

Pandas gêmeos de 6 meses atraem multidão a parque de Hong Kong. Irmãos foram exibidos ao público pela primeira vez neste domingo.

Carlos Alcaraz, ex-número 1 do mundo (J. Bosco)

“Impressionante.”

Carlos Alcaraz, tenista ex-número 1 do mundo e atual número 3, parabenizou nas redes sociais o atleta brasileiro João Fonseca pela conquista do título do ATP de Buenos Aires, ontem.

DROGAS

ROTAS

Em apenas uma semana a Polícia Federal prendeu quatro mulheres no Aeroporto Internacional de Belém tentando embarcar com cocaína. O último caso foi registrado na madrugada deste sábado, quando uma passageira foi flagrada com 100 cápsulas da droga no estômago. Do mesmo voo, uma colombiana foi presa em Lisboa, após ter sido revistada em Belém pela PF. Na segunda-feira (10) uma venezuelana foi flagrada com a droga em um compartimento secreto de mochilas; na quinta-feira (13) uma colombiana levava droga dentro da haste metálica da mala.

ESTÔMAGO

As prisões revelam que Belém está se consolidando na rota internacional do tráfico de drogas, especialmente com destino à Europa. As autoridades brasileiras investigam se as presas têm relação ou se atendiam a mesma quadrilha. A brasileira presa na madrugada de sábado tinha oito cápsulas de cocaína nos sapatos e, após se sentir mal, confessou ter outras cápsulas no estômago e foi levada para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

JUSTIÇA

LEILÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, marcou para a sexta-feira (21) o primeiro Leilão Unificado de 2025 das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. O evento, on-line, será transmitido ao vivo. Serão leiloados 48 lotes, incluindo carros, apartamentos, terrenos e até um ônibus avaliado em R$ 200 mil. O dinheiro arrecadado com o leilão será usado para pagar as execuções das penas. Este ano o Tribunal realizará outros cinco leilões em Belém e Macapá.

RESERVA

CONSELHO

Moradores da Reserva Extrativista Viriandeua elegeram em assembleias os membros comunitários do primeiro Conselho Deliberativo para o período de dois anos.

VIRIANDEUA

A ação tem a colaboração logística da organização não governamental Rare. Criada em março de 2024, a Resex Viriandeua abriga mais de 3 mil famílias em 34 mil hectares de dois municípios: Salinópolis e São João de Pirabas. Sob coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e acompanhamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), a presença popular no Conselho é importante para garantir estratégias do uso de recursos naturais, entre outras competências.

MANGUEZAL

Um dos desafios é a proteção de uma extensa área de manguezal, rica em espécies importantes do ecossistema amazônico, como caranguejos e turus. Em Salinópolis foram três polos de votação: Pindorama, São Bento e Urindeua. Cada polo nomeará um titular e um suplente.

SAÚDE

NAVIO

O navio hospital escola Abaré, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), começou na semana passada a primeira expedição de saúde de 2025. No total, haverá sete expedições entre fevereiro e outubro. Única unidade básica de saúde intermunicipal em atividade no Brasil, o Abaré presta serviços de saúde, ensino e pesquisa a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas que vivem em áreas de difícil acesso na região do rio Tapajós, no Pará.

AGENDA

A atual expedição reúne 30 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares de enfermagem, que partiram do porto localizado na unidade Tapajós da Ufopa. Durante dez dias os profissionais atenderão a 44 comunidades de Santarém. A segunda expedição está agendada para o período de 11 a 30 de março e atenderá, além de Santarém, aos municípios de Belterra e Aveiro.

VICE

PARAENSE

Com o presidente Luiz Inácio da Silva no Pará na semana passada, os holofotes se voltaram também para o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Segundo o colunista Leandro Mazzini, do jornal Correio Braziliense, “não é mais segredo para caciques do MDB” que Helder é potencial vice na chapa presidencial de 2026. Segundo Mazzini, o nome de Helder cresceu na bolsa de apostas depois que Gilberto Kassab, presidente do PSD e aliado do Planalto, passou a criticar o governo, indicando que a legenda, provavelmente, terá um candidato próprio na disputa ao Planalto.

Em Poucas Linhas

► O prefeito de Belém, Igor Normando, participa hoje da sessão da Câmara Municipal para a tradicional leitura da mensagem do Executivo que oficializa o início dos trabalhos legislativos. A sessão será na Assembleia Legislativa do Estado do Pará porque o prédio da Câmara Municipal de Belém ainda está em obra.

► Na quarta-feira (18) 4 mil alunos serão certificados pelo programa Capacita COP 30 em cerimônia a ser realizada no estádio Mangueirinho. Com isso, segundo os números oficiais, o programa vai superar a marca de 14 mil beneficiados. A meta do governo do Pará é qualificar 22 mil pessoas até a COP. O programa Capacita COP 30 foi desenvolvido para qualificar a mão de obra paraense para atender os participantes da Conferência Climática da ONU. Os alunos concluíram cursos preparatórios gratuitos voltados para turismo, produção de alimentos, infraestrutura e segurança.

► Agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, policiais militares da 1ª Companhia Independente e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apreenderam 70 kg de pescado da espécie tambaqui dentro de uma embarcação às margens do rio Amazonas, em Óbidos. A ação faz parte da “Operação Protetor das Fronteiras e Divisas”, deflagrada para combater a pesca predatória na região e orientar os pescadores sobre a proibição da captura de peixes durante o período do defeso.

► Segundo a Secretaria de Finanças do município de Belém, 72,4 mil contribuintes já quitaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 em cota única garantindo o desconto de 10%. Quem perdeu o primeiro prazo, que era 10 de fevereiro, ainda pode garantir desconto de 7%, desde que pague o imposto em cota única até 10 de março.