R70: '(Imigrantes são tratados) pior do que animais de estimação', diz Papa Leão

Decisão judicial

PM que atirou e matou Thawanna Salmázio no dia 3 de abril, em São Paulo, é suspensa da função.

Acumulou

Mega-Sena: nenhuma aposta acerta os seis números, e prêmio acumula em R$ 100 milhões.

MÉDICOS

REAJUSTE

O senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA) assumiu a relatoria do projeto de lei que prevê reajuste anual da bolsa formação para o Programa Mais Médicos. De acordo com a proposta, o reajuste teria como base a inflação do período. O objetivo é valorizar os profissionais de saúde e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa atende a uma demanda crescente dos profissionais e é uma resposta à progressiva desvalorização da bolsa, que, apesar da previsão regulamentar de atualização anual pelo IPCA, tem dependido de decisões administrativas pontuais. A medida é vista como um passo fundamental para assegurar a previsibilidade e o reconhecimento desses profissionais essenciais.

DEFASAGEM

Um estudo técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revela grave defasagem no valor das bolsas do Mais Médicos. Entre 2014 e 2024, a variação da bolsa foi de apenas 34,43%, enquanto o INPC-IBGE acumulou 85,79%, resultando em uma perda real de 27,65% no poder de compra. Para recompor o valor de 2013, seria necessário um reajuste de 38,21%, elevando a bolsa para R$ 19.429,56. Fatores como o aumento da alíquota do INSS e da carga horária sem compensação financeira agravaram a situação, culminando em uma perda acumulada de aproximadamente 28,89% até fevereiro de 2026.

SAÚDE

EMENDAS

Estudo inédito, publicado ontem pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), alerta para o risco de crescimento de transferências voluntárias no financiamento do SUS e o impacto político no direcionamento dos recursos. A situação é mais gritante no que diz respeito aos pequenos municípios do Norte. Segundo o estudo, eles receberam, em média, R$ 894 por habitante referente a emendas. Esse montante é mais do que o dobro da média nacional dos municípios de mesmo porte.

PREOCUPAÇÃO

Segundo a entidade, “a preocupação recai sobre o risco de que o crescimento de emendas, diante do esgotamento dos recursos, acabe por substituir ou relegar a segundo plano a necessidade de correção, fortalecimento e melhoria das políticas públicas permanentes cuja execução é de responsabilidade dos municípios”.

AUTISMO

CARTILHA

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) lançou a cartilha “Inclusão Se Faz Juntos: O Autismo é Causa Nossa”, voltada à promoção da informação e garantia de direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

ENCONTRO

O lançamento foi durante o 7º Encontro Nacional de Procuradorias de Saúde, que reuniu até ontem, em Belém, procuradores, especialistas e representantes de diversos estados para debater os desafios da saúde pública no Brasil. O evento foi realizado pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape), em parceria com entidades locais.

GADO

APREENSÃO

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, na última terça-feira (21), 90 cabeças de gado avaliadas em R$ 228 mil durante fiscalização na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará. A carga tinha origem em Gararu, no Sergipe, e era destinada ao município de Viseu, sendo declarada como negociação entre pessoas físicas. Durante a verificação, contudo, foi constatado que os animais incluíam bovinos fêmeas de diferentes faixas etárias e que o destinatário realizava operações frequentes de comercialização, caracterizando atividade comercial. Diante disso, foi identificada a obrigatoriedade de inscrição estadual para a operação, o que não foi atendido, configurando irregularidade fiscal. Foi a terceira apreensão de gado com características semelhantes registrada na unidade do Gurupi nas últimas semanas.

TRABALHO DOMÉSTICO

ORIENTAÇÃO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebe neste sábado (25) a Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente 2026. Sob o lema “Saúde e Segurança são Direitos Humanos”, o evento promove uma feira gratuita de serviços voltada especialmente para trabalhadores domésticos. As atividades serão realizadas no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ), no Campus Profissional, bairro do Guamá. Entre os serviços disponíveis, orientações jurídicas sobre legislação trabalhista e benefícios previdenciários e informações sobre aplicativos de trabalho.

Em Poucas Linhas

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vai realizar uma operação especial neste sábado (25) durante o show da banda Guns N’ Roses, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. A operação terá atenção especial às principais vias de acesso, como a avenida Augusto Montenegro, além das avenidas Transmangueirão e Centenário. A pista do BRT na Augusto Montenegro poderá ser utilizada conforme a demanda, e haverá mudanças no fluxo da Transmangueirão, que terá sentido único para entrada antes do evento e será invertida para saída após o show.

► Mais de 200 empreendedores, especialmente de regiões como Xingu e Lago de Tucuruí, já estão reunidos em Belém para o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Amazônia e Flor Pará. O evento, no Hangar, tem entrada gratuita.

► Santa Izabel do Pará recebe hoje (24) a 28ª Usina da Paz do Estado. Localizada no Vale do Porangaba, a nova Usipaz tem cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e vai beneficiar aproximadamente 70 mil moradores, oferecendo mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cultura, lazer e cidadania.

► O jovem atleta paraense de jiu-jitsu Julio César Campos, de 10 anos, conquistou a medalha de ouro no European Kids Championship 2026, na categoria Infantil 2, realizado em Dublin, na Irlanda. Com o resultado, o competidor, natural de Capanema, alcança o tricampeonato internacional, consolidando sua trajetória de destaque na modalidade.

► O Pará passa a contar com o Dia Estadual das Unidades de Conservação, a ser celebrado em 18 de julho, instituído por lei e incluído no calendário oficial. A iniciativa prevê a realização de ações educativas, atividades de sensibilização ambiental e eventos voltados à valorização das unidades de conservação, envolvendo órgãos públicos, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e comunidades locais.