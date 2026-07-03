R70: 'Iluminado', diz Endrick sobre Carlo Ancelotti

Rendimentos

Titulares de cartório lideram ranking de patrimônio no IR 2026. Judiciário, diplomatas, atletas e empresários aparecem no topo.

Idosos

Vacina contra VSR reduz internações em 75%. Análise comparou 520 mil vacinados com 2 milhões de não vacinados.

TELEFONE

SUMIÇO

Divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - no módulo temático sobre Tecnologia da Informação e Comunicação - confirmam o que já se percebe na maioria dos lares do País. O telefone fixo está desaparecendo. Os números do quarto trimestre do ano passado revelam queda acentuada no número de lares com o equipamento ao mesmo tempo em que aumentou o uso de celular.

MÓVEL

Na média nacional, o percentual de domicílios com telefones fixos caiu de 32,7% para apenas 5,9%. No Pará, o índice é ainda menor. Apenas 1,6% dos lares têm o aparelho. Já o percentual de residências com celular foi de 93,1% para 97,4% no Brasil e de 86,2% para 96,6% no Pará.

SAÚDE

ENTREGA

O Ministério da Saúde faz hoje evento de entrega de 40 veículos para Belém, entre ambulâncias do Samu 192 e Unidades Odontológicas Móveis. A agenda é parte da mobilização nacional promovida pelo governo federal para ampliar a infraestrutura e a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o País. Com investimento de R$ 16,5 milhões, a iniciativa vai reforçar a capacidade de atendimento dos municípios contemplados e ampliar o acesso da população aos serviços do SUS. Na capital paraense, a cerimônia contará com a presença do secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, e da governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma.

BARCARENA

MUTIRÃO

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) promoverá, amanhã (4) e depois (5), mutirão de exames de habilitação em Barcarena. A ação faz parte das estratégias do Detran para descentralizar os serviços e facilitar o acesso da população do interior às etapas do processo.

AGENDAMENTO

Os interessados já podem fazer o agendamento por meio do portal do Detran, na seção de Serviços de Habilitação, ou pelo call center. Os candidatos devem observar os horários, apresentar a documentação exigida e cumprir as orientações necessárias para a realização dos exames.

MARCAS

RECONHECIMENTO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) assinaram Termo de Execução Descentralizada para fortalecer as ações voltadas ao reconhecimento de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas no Pará.

PRODUTOS

A iniciativa contempla produtos como o açaí do Pará, o cacau da Transamazônica/Xingu e a Marca Coletiva do Baixo Tocantins. No mesmo encontro foi formalizada a atualização da composição do Conselho Estadual do Programa de Incentivo à Indicação Geográfica e Marcas Coletivas e também instituído um Grupo Técnico responsável por subsidiar as decisões do colegiado.

INDÍGENAS

DIREITOS

A Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), realiza hoje (3) o evento de instalação do Programa Enraizando a Posse Plena, iniciativa para fortalecer os direitos sociais, territoriais, ambientais e culturais dos povos indígenas da Amazônia. A cerimônia será no Auditório José Vicente Miranda Filho, do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da UFPA e terá a presença do reitor da instituição, Gilmar Pereira, e da presidente da Funai, Lucia Alberta Baré.

IDOSOS

CONSELHO

Ficam abertas até segunda-feira (6) as inscrições para entidades da sociedade civil que desejam compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) de Belém, para o biênio 2026-2028. O órgão está sendo reativado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa). Podem participar da eleição grupos de convivência da pessoa idosa; entidades ou associações que desenvolvam atividades voltadas ao atendimento e à defesa dos direitos da pessoa idosa.

GOELDI

DESEMPENHO

Dados da avaliação de desempenho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) apontam que em um ano o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) inseriu 1,5 milhão de registros digitalizados de suas coleções biológicas em plataformas de dados abertos, acrescentou 7,9 mil itens nos seus acervos de zoologia e botânica, liderou 53 descobertas de espécies de animais e plantas e foi responsável por 224 publicações científicas. Com quase 160 anos, o Goeldi é uma das mais importantes instituições de pesquisa do País.

Em Poucas Linhas

► O Instituto Euvaldo Lodi, do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) lança no dia 8, às 9h, o Programa Aliança pela Indústria - iniciativa da Jornada Indústria + Sustentável voltada à formação executiva internacional de lideranças empresariais paraenses. O programa inclui uma imersão de três dias em Portugal, com aulas presenciais e visitas técnicas a empresas e hubs de inovação. O lançamento será na sede da Fiepa, em Belém, e contará com a participação do professor Luís Veiga Martins, diretor-geral da Associação da Indústria Papeleira Portuguesa e diretor de Sustentabilidade da Nova School of Business and Economics.

► O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está contratando consultor, pessoa física, para prestação de serviços técnicos especializados voltados à elaboração do novo Planejamento Estratégico da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) 2027-2030. A seleção de currículos ocorre de até o dia 15. O trabalho de elaboração do Planejamento Estratégico da Sudam faz parte das competências de execução de planos nacionais e regionais de ordenamento territorial e de desenvolvimento econômico e social.

► O Complexo Porto Futuro recebe, de hoje a domingo (5), a primeira edição do Festival Roda de Lambada. A programação inclui shows, oficinas, debates, documentários e apresentações de teatro e foi desenvolvida para celebrar a cultura amazônica.

► O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) realiza neste sábado (4), na praça da República, a ação “Praça Amiga dos Animais”. A programação inclui atendimento clínico e consultas veterinárias, exames laboratoriais, vacinação antirrábica e microchipagem, além da emissão do RG Pet.