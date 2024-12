R70: 'Houve uma decisão política. Eu fui uma das vencidas', explica Simone Tebet

Black Friday

Além da maquiagem de preços, outras reclamações incluíram o cancelamento de compras e a não entrega de produtos.

Saúde

O número de mortes por Aids está em queda na América Latina, com redução de 28% entre 2010 e 2023. As infecções, porém, crescem.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Houve uma decisão política. Alguns foram vencidos, e eu fui uma das vencidas.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse nesta sexta-feira (29) que ela e outros quadros da equipe econômica foram “vencidos” na decisão do governo de casar o anúncio do pacote de corte de gastos à expansão da isenção do imposto de renda.

FUNDOS

MUDANÇAS

Atualizações nas regras para aplicação dos fundos Constitucional de Desenvolvimento do Norte (FNO) e de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), a partir do ano que vem, serão o tema central da 29ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel), marcada para esta segunda-feira (2). Também estão na pauta mudanças na norma que trata de incentivos fiscais e o lançamento do Plano Integrado para o Desenvolvimento Sustentável dos arquipélagos do Marajó, no Pará, e do Bailique, no Amapá, além do calendário de reuniões do Condel para 2025.

SUDAM

A 29ª reunião do Condel/Sudam será presidida pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e secretariada pelo superintendente da Sudam, Paulo Rocha. São esperados, em Belém, representantes dos estados que integram a área de atuação da Sudam: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Maranhão.

CONSUMIDORES

ALERTA

Publicidade enganosa, divergência do preço ou não recebimento do produto estão entre as principais irregularidades registradas neste período de festas do final de ano, segundo o Procon-Pará. Em relação às compras virtuais, que têm crescido nos últimos anos, a instituição ressalta que os consumidores têm direito ao arrependimento, podendo desistir da compra no prazo de sete dias, a contar do recebimento do produto.

ON-LINE

As compras on-line são as que mais exigem atenção. Neste ano, o órgão já registrou 14.465 casos de estelionato em ambiente virtual, em todo o Pará. No mês de novembro dos anos de 2022 e 2023 foram registradas, respectivamente, 1.365 e 1.409 ocorrências do mesmo delito em ambiente virtual.

RECLAMAÇÕES

Já o Procon registrou, de janeiro a outubro deste ano, 471 reclamações relacionadas a oferta não cumprida, venda e publicidade enganosa.

MEIO AMBIENTE

AÇÕES

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará realiza na terça-feira (3) sessão especial para tratar da questão climática, especialmente da situação de Santarém, no oeste do Estado, onde a fumaça tem deixado o ar irrespirável nas últimas semanas.

OPERAÇÃO

Na semana passada, em reunião com a presidente da Comissão, a deputada santarena Maria do Carmo Martins, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão, afirmou que o governo ampliou, na região, as ações da Operação Curupira para combater o desmatamento ilegal e as queimadas, que vêm na esteira do desmatamento. A sessão deve contar com a presença dos secretários municipais de Meio Ambiente e de representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

KRENAK

EM BELÉM

O líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak vai participar do I Seminário de Educação Ambiental, previsto no convênio celebrado entre a prefeitura de Belém, o governo federal, via Itaipu Binacional, e a UFPA, por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), que trata do projeto “Educação Ambiental e Sustentabilidade”, sobre gestão de resíduos sólidos no ambiente escolar.

CRISE

Krenak, um dos nomes mais respeitados do debate ambiental, fará palestra na quarta-feira (4), às 9h30, sobre o tema “A natureza do tempo presente: reflexões sobre crise ambiental, cosmologia indígena e ancestralidade”. A mediação será da professora Márcia Bittencourt, que coordena, pela Fadesp, o Eixo III do projeto, e do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva. O encontro será no auditório Benedito Nunes, na UFPA.

Em Poucas Linhas

► Deve ter desdobramentos jurídicos e administrativos a invasão a uma das salas de reuniões da Fiepa, ocorrida na manhã da última sexta-feira (29). A Junta Governativa que comanda a Federação está reunindo material (fotos, vídeos e documentos) para responsabilizar os invasores, ex-diretores da Fiepa, destituídos por ordem judicial. Na invasão, um advogado chegou a ser agredido por um ex-diretor.

► Restaurado, o Mercado de São Brás terá em seu entorno obras dos artistas paraenses Jorge Eiró, Emanuel Franco, Geraldo Teixeira, Fernando Pessoa, Bob Menezes e Andy Santos. Na área externa do Mercado ficarão as instalações “Pássaros dos Rios”, “Sinalizadores Ferroviários - Estrada Belém-Bragança” e “Surrealismo Amazônico”, que fazem a conexão com rios amazônicos, com a ferrovia que foi extinta, e com movimentos e personagens próprios da cultura paraense.

► Outros três painéis ficarão no mezanino. O prédio histórico de três mil metros quadrados, construído em 1911, ainda no período da borracha, conhecido como a Belle Époque paraense, passou por um trabalho minucioso de restauro e requalificação realizado pela prefeitura de Belém, nos últimos 16 meses.

► Anunciado como próximo secretário de Educação de Belém, na gestão de Igor Normando, Patrick Tranjan começa, nesta segunda-feira (2), uma série de visitas às escolas da rede pública municipal de ensino.

► O Pará registrou, na quarta-feira (27), um recorde histórico de 31 doadores elegíveis para transplante de órgãos sólidos, ou seja, fígado e rins. O estado contabiliza o maior número de doadores elegíveis do ano, superando a marca registrada em 2023, com destaque para três importantes doações realizadas recentemente: um fígado, que foi destinado a um paciente com hepatite fulminante, na Santa Casa de Misericórdia; um rim, encaminhado para um paciente em lista de espera no Hospital Ophir Loyola; e outro rim, que seguiu para uma paciente no Distrito Federal.