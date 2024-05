R70: 'Hora de dar um basta', afirma Anitta sobre atuação do Congresso

E-commerce

Ministério da Justiça notifica Amazon e Mercado Livre pela venda de celulares contrabandeados nas plataformas.



Radiação

Tempestade geomagnética severa pode afetar o funcionamento de satélites e GPS neste fim de semana, alerta governo dos EUA.

Anitta (J. Bosco)

"Hora de dar um basta.”

Anitta, cantora brasileira, compartilhou vídeo criticando os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e relacionando a atuação do Congresso Nacional às enchentes que afetam mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul.

EDUCAÇÃO

DIAGNÓSTICO



Estudantes dos anos finais do ensino fundamental na rede pública estadual de ensino vão participar da “Semana da Escuta das Adolescências nas Escolas”, entre os dias 13 e 20 de maio. A ação promovida pelo Ministério da Educação quer saber mais sobre os estudantes do ensino fundamental em todo o Brasil, com enfoque em dimensões conectadas à aprendizagem, ao clima, à convivência, à inovação e à participação.



DIÁLOGO



O resultado servirá de base para a política pública nacional “Escola das Adolescências”, que será lançada após a semana de escuta. Os alunos vão participar de momentos em sala de aula, rodas de conversa e atividades em grupo, orientadas pelos docentes, para dialogar sobre os eixos da semana de escuta. Ao final, eles vão preencher um formulário on-line.

ÁFRICA

ENSINO



O Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace) da Semec vai lançar em junho o livro “Decolonização do Ensino das Artes”, organizado pelas várias mãos dos profissionais do Nace. São relatos de pesquisa e de práticas pedagógicas e artísticas observadas no espaço escolar das escolas municipais e do próprio núcleo. A ideia de produzir a publicação surgiu após um curso de formação permanente para educadores em artes, seguindo o que prevê a lei que determina a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de Belém. O livro será lançado no dia 21 de junho, no Palacete Pinho, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues.

OPERAÇÃO

DESVIOS



A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, em Marabá, no sudeste do Pará, na operação É Pra Valer, que apura desvios dos recursos recebidos pela Associação Indígena Baiprã de Defesa do Povo Xikrin Odja.



APREENSÃO



Os mandados na casa do diretor da associação resultaram na apreensão de documentos contábeis da instituição, celular e um HD externo que serão analisados pela Polícia Federal. O diretor da entidade teria transferido para sua própria conta e de terceiros quase R$ 4 milhões, nos últimos anos. O valor recebido pela associação é de indenização paga ao povo Xikrin Odja, referente a impactos ambientais causados por extração no rio Catete. A aldeia fica no município de Água Azul do Norte, a pouco mais de 300 quilômetros de Marabá, localização da sede da associação.

TURISMO

COMUNITÁRIO



A Secretaria de Estado de Turismo deu início à primeira etapa de implantação do Plano Estadual de Turismo de Base Comunitária, no município de Maracanã, nordeste do Pará, com a realização das oficinas de “Turismo de Base Comunitária” e “Bioeconomia”, além da realização do Perfil das Comunidades do Pará. As próximas oficinas serão realizadas em Belém (região das Ilhas) e Ananindeua, Marapanim e Bragança. Todas elas reunindo o público de associações comunitárias e comunidades tradicionais, tais como ribeirinhos, quilombolas e indígenas dos municípios e/ou Unidades de Conservação do Estado do Pará, que trabalham com o TBC ou que tenham interesse em desenvolvê-lo.

OBSERVAÇÃO

PÁSSAROS



O Parque Estadual do Utinga realiza hoje, pela primeira vez, o Global Big Day, evento que reúne observadores de aves em todo o mundo em uma competição para registrar o maior número de espécies em 24 horas. Para participar da competição basta abrir uma conta na plataforma digital eBird e registrar as observações feitas durante o Global Big Day.



HORÁRIOS



Excepcionalmente, o parque abrirá as portas às 5h da manhã até a meia-noite. Os interessados em acompanhar a programação, que busca o registro inédito de aves, devem realizar um cadastro prévio no site do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. Organizado desde 2015 pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell, o Global Big Day tem batido recordes a cada edição. Em 2023, por exemplo, mais de 58 mil pessoas coletaram 3,2 milhões de observações de aves em 148 mil listas de verificação. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode contribuir para esse evento, seja observando aves pela janela, no quintal de casa, na praça ou em um parque, como o Utinga.

Em Poucas Linhas

► O Partido Socialista Brasileiro (PSB) não faz mais parte da base aliada de Edmilson Rodrigues (Psol). Ontem, o prefeito demitiu o secretário de Turismo, José Francisco, e o de Urbanismo, Deivison Alves, além do Administrador Regional de Outeiro, Patrick Oliveira, os três filiados ao PSB. As informações são de que o presidente da legenda, Cássio Andrade, teria preferido manter seu cargo de secretário de Esportes do governo Helder Barbalho (MDB) e levar o PSB para a candidatura de Igor Normando. Fala-se que ele, inclusive, pode ser o vice na chapa.



► A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará e a Santa Casa lançaram ontem, 11, campanha de arrecadação de potes de vidro para armazenamento de leite materno. A Prodepa receberá as doações até 10 de junho. Os frascos de vidro devem ter tampa plástica rosqueável, semelhante aos frascos de café solúvel e maionese, nos tamanhos pequeno e médio.



► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou nesta sexta-feira, 10, a campanha “A Educação do Pará Abraça o Rio Grande do Sul”, para apoiar a população gaúcha, que enfrenta os impactos de um desastre ambiental. Até o dia 17 de maio, todas as 898 escolas da rede pública estadual de ensino estarão mobilizadas para receber e arrecadar doações de itens fundamentais, como água mineral, absorventes, fraldas, mamadeiras, toalhas, cestas básicas, sabonetes, creme dental e cobertores.



► E durante o Festival Internacional do Açaí, que será realizado de 14 a 16 deste mês, em Belém, serão recebidas doações de água mineral, além de ração animal para os pets impactados pela tragédia que assola o Rio Grande do Sul. As doações devem ser entregues no próprio local da programação, o Hangar.