R70: 'Hora de aceitar que é o melhor da história', diz Ronaldo sobre Lionel Messi

Brasil Império

PF restitui documentos imperiais brasileiros ao Arquivo Nacional. Itens foram identificados em lotes anunciados em leilão.

Autografado pelo Rei

Violão usado por Pelé na concentração para a Copa do Mundo de 1966 vai novamente a leilão, com lance inicial de R$ 65 mil.

JUIZ

CONDENADO

Em sessão realizada ontem, o pleno do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) condenou, por unanimidade, o juiz Vinícius de Amorim Pedrassoli. A decisão foi no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou indícios de favorecimento a advogados, manipulação de ritos processuais e suposta leniência em ações ajuizadas pelo assessor de Vinicius Pedrassoli, Henrique Braga Farias e pelo analista Gilson Figueira dos Santos.

APOSENTADORIA

Relatora do processo, a desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha votou pela condenação e foi acompanhada pelo colegiado. Agora a decisão será remetida ao Ministério Público e ainda cabe recurso, mas caso seja mantida, o magistrado será aposentado compulsoriamente, porque a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que pôs fim a aposentadoria compulsória nesses casos, ainda não entrou em vigor.

CIDADÃO

REITOR

A Câmara Municipal de Belém realiza hoje (18), às 17h, a cerimônia de entrega do título de Cidadão de Belém ao reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva. A honraria foi proposta pela vereadora Vivi Reis (Psol), que, na justificativa, destacou o impacto do trabalho do homenageado para o desenvolvimento científico da Amazônia. Em um gesto de forte simbolismo institucional, a sessão solene será fora da sede do Legislativo municipal, ocupando o auditório do prédio do Programa de Pós-Graduações do Instituto de Tecnologia no próprio campus da universidade.

FLORESTAIS

AFERIÇÃO

A aplicação de uma margem de tolerância de 10% sobre o volume total das cargas de produtos florestais durante fiscalizações em rodovias federais tem mobilizado o setor madeireiro paraense.

ENTIDADES

Em manifestação conjunta, Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Centro das Indústrias do Pará e sindicatos das Indústrias Madeireiras de Tailândia e das Indústrias de Madeira da Região Metropolitana de Belém argumentam que o critério é diferente da metodologia de medição peça a peça prevista na norma técnica utilizada como referência para o transporte de madeira.

RASTREABILIDADE

Segundo as entidades, a interpretação tem provocado aumento expressivo de retenções e apreensões de cargas regulares, além de elevar custos logísticos e gerar insegurança jurídica. O setor defende a abertura de um diálogo técnico com os órgãos competentes para harmonizar os procedimentos de fiscalização sem comprometer o combate à ilegalidade e a rastreabilidade da produção florestal.

ESCULTURA

EDITAL

Ficam abertas até 15 de julho as inscrições para o projeto de “Aquisição de Bens de Arte Pública - Jardim de Esculturas Parque da Cidade”, que prevê a seleção de cinco projetos artísticos para instalação no espaço. O investimento total será de R$ 500 mil - R$ 100 mil para cada proposta contemplada. A iniciativa integra a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e tem objetivo de ampliar o acesso da população à arte contemporânea produzida na Amazônia, por meio da instalação de obras em um espaço público de convivência e lazer.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Mapa Cultural do Pará. O edital lançado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) estabelece que as obras selecionadas “devem dialogar de forma harmoniosa com o projeto paisagístico do Parque da Cidade”.

LDO

APROVADA

Com votação em bloco, a Câmara Municipal de Belém aprovou por maioria, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, encaminhada pela prefeitura de Belém. Apenas quatro emendas foram incluídas no texto final. Outras 75 sugestões de mudanças apresentadas pelas vereadoras da oposição Vivi Reis e Marinor Brito, ambas do Psol, foram rejeitadas. As quatro emendas aprovadas tratavam da adequação de legislação ou mudança de redação do texto apresentado.

Em Poucas Linhas

► A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará na Guiana Francesa entre os dias 20 e 26. A missão tem apoio da Diocese de Caiena, da Comunidade Católica Obra de Maria e da Associação Notre-Dame de Nazareth.

► Confirmada para a próxima sexta-feira (19), às 9 horas, a cerimônia de entrega, pela UFPA, do título de doutor honoris causa ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. A honraria é um reconhecimento à trajetória de Dino em defesa das causas ambientais e fundiárias na Amazônia.

► Coordenado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e financiado pelo governo do Pará, por meio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o projeto “Selo Amazônia Mulher: Equidade na Bioeconomia Regional” foi selecionado como finalista do XIV Prêmio República, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). A iniciativa reconhece práticas que fortalecem a cidadania, a justiça e os direitos fundamentais no País.

► A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) lança hoje (18) o Guia do Investidor de Santarém, publicação elaborada em parceria com a prefeitura para apresentar as potencialidades econômicas da cidade e fortalecer a atração de investimentos no oeste paraense.

► A Escola de Governança Pública do Pará (EGPA) está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos na modalidade ensino a distância. As capacitações são voltadas a servidores públicos, profissionais da educação e demais interessados.

► Mais de 3 mil quelônios foram soltos no rio Araguaia durante ação realizada nos municípios de São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins. A iniciativa integrou a programação do Projeto Quelônios do Araguaia, que há 13 anos atua na preservação de tartarugas e tracajás. A iniciativa é resultado de parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e o Instituto Ambiental Xambioá.