R70: 'Homem que bate em mulher não é macho, é covarde', diz Barroso, presidente do STF

Antecipação de crédito

Os 33 milhões de aposentados e pensionistas do INSS devem receber o repasse do 13º salário nos meses de abril e maio.



Assistência médica

O total de brasileiros com planos de saúde cresceu 1,8% em janeiro. Número representa um aumento de 903.357 beneficiários.

"Homem que bate em mulher não é macho, é covarde.”

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ao comentar o Dia Internacional da Mulher em sessão do Conselho Nacional de Justiça. O ministro defendeu a realização de campanhas para combater a violência doméstica.

MADEIRA

EXPORTAÇÃO



O cenário internacional do comércio de madeira parece não ter se alterado de maneira substancial neste ano, que começou praticamente como terminou em 2023. As exportações paraenses de madeira fecharam janeiro com queda de 21% em valor, quando foram movimentados US$ 17,5 milhões, e retração de 42% na quantidade exportada, um total de 16,3 mil toneladas. Os dados foram divulgados pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex).

GOVERNOS

DEBATE



Belém do Pará será uma das cidades-sede dos Encontros Nacionais do Iclei 2024. O Iclei é a rede mundial de governos locais e subnacionais dedicada ao desenvolvimento sustentável. O encontro em Belém ocorrerá de 16 a 18 de abril e vai discutir “O protagonismo dos governos locais e regionais na agenda climática”. O primeiro encontro dessa série será realizado de 19 a 21 de março, em Boa Vista, Roraima. Lá será discutida a “Educação para a Sustentabilidade na Amazônia”. Em Belém o encontro tem a parceria da prefeitura e da sociedade civil.

INTEGRAÇÃO

DESENVOLVIMENTO



A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) assinou o Termo de Instalação do Escritório da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no complexo predial do órgão em Belém. O documento foi assinado pelo superintendente da Sudam, Paulo Rocha; pelo presidente da Codevasf, Marcelo Moreira; pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes; e pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. Foi um passo para a concretização do projeto de fazer da nova Sudam um centro integrado administrativo do governo federal na Amazônia.

PRAÇAS

OBRAS



Depois do início das obras da praça Batista Campos, com um investimento previsto de R$ 5 milhões na requalificação total do espaço, a prefeitura de Belém marcou para a sexta-feira (8) a Ordem de Serviço das obras da praça das Castanheiras, no bairro do Curió-Utinga. Ainda há previsão de reformas das praças Dom Mário Miranda, no bairro de Val-de-Cães, e Dom Alberto Ramos, na Marambaia.

MULHERES

CIÊNCIA

O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá vai realizar a terceira edição do evento “Tech no Papo”, que destaca o papel das mulheres na ciência, além de debater as dificuldades e oportunidades para a pesquisa no Estado. O evento, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, vai reunir profissionais, pesquisadoras e acadêmicas em mesas-redondas, hoje, de 14h às 16h, no auditório do Espaço Inovação, no PCT Guamá.

LIDERANÇA

No PCT Guamá as mulheres ocupam espaços nas coordenações, gerências, supervisões, são líderes e CEOs de empreendimentos, bolsistas de pós-graduação e afins. Quase metade dos 43 empreendimentos residentes do Parque é representada e liderada por mulheres. A programação no auditório do PCT Guamá também será transmitida de maneira on-line para participantes no Centro de Inovações Aces Tapajós, localizado no município de Santarém.

TRÂNSITO

PCD

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçou o atendimento para a realização de exames práticos para pessoas com deficiência (PcD) na Região Metropolitana de Belém e outros municípios paraenses. O exame prático pode ser de carro ou motocicleta e corresponde à última etapa do processo de habilitação. O Detran aumentou o número de vagas para reduzir o tempo de espera dos usuários com deficiência na conclusão dos processos de CNH especial.

PRÁTICA

Após passar por todo o trâmite inicial, os usuários podem optar por realizar a prova prática na sede do Detran, assim como em Altamira, Parauapebas e Marabá, municípios onde já há autoescolas com veículo adaptado para o exame.

EM POUCAS LINHAS

► A revista Carta Capital desta semana publica uma entrevista de três páginas com o titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha. Ele fala do crescimento do orçamento da Sudam para este ano, da mudança de concepção de desenvolvimento sustentável e de parcerias com o BNDES, Petrobras e Banco da Amazônia.



► O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar no sábado (9), na Praça da República, a ação Justiça e Cidadania por Elas, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Junto com órgãos parceiros, o Poder Judiciário do Pará encabeça a ação que faz parte da programação da 26ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, campanha nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher realizada pelo Judiciário.



► A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) está com inscrições abertas até sexta (8), para preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo Complementar à Residência Médica. O edital está disponível no site do Hospital de Clínicas. As vagas disponíveis são para cardiologia pediátrica, hemodinâmica, cardiologia, nefrologia e urologia.



► O Núcleo de Acesso ao Crédito da Federação das Indústrias do Estado do Pará (NAC/Fiepa) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) promovem hoje o Finep Day, um dos encontros mais importantes para o fomento à inovação no Brasil. A ação faz parte do calendário de eventos previstos para este ano pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC/Fiepa), coordenado pela Federação no Estado. O evento será realizado no auditório Albano Franco, em Belém, a partir das 9h.



► Por causa do Dia da Mulher, o Procon está realizando fiscalização nos shoppings de Belém e no centro comercial. O órgão chama atenção para detalhes importantes na hora da compra, como verificar a boa visibilidade das etiquetas de preço dos produtos exibidos, a emissão de nota fiscal e a disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor.