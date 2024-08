R70: 'Hoje, metade do Orçamento está na mão do Congresso Nacional', afirma Lula

Economia

Prévia do PIB cresceu 1,4% em junho em relação ao mês anterior, segundo o BC. Resultado ficou acima das expectativas.



A presença de dispositivos inteligentes nos lares brasileiros cresceu 17% em um ano e alcançou 11,6 milhões de domicílios em 2023.

"Hoje, metade do Orçamento está na mão do Congresso Nacional.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, disse ontem que o “impasse” envolvendo as emendas parlamentares permitirá que o Executivo faça uma nova “negociação com o Congresso”.

MARAJÓ

TRANSPORTE

O Ministério Público do Estado realiza na terça-feira, 20, audiência pública para debater as condições do transporte hidroviário em Breves, no arquipélago do Marajó. Na pauta também estão os resultados da Operação Parauaú, ocorrida em dezembro do ano passado. À época, onze empresas foram notificadas por irregularidades e duas embarcações foram apreendidas por operar sem tripulação. Outra empresa foi autuada por cobrança de valores acima da tabela. A audiência pública será mediada pelos promotores de Justiça Paula Camacho e Harrison Bezerra.

GARIMPO

COMBATE

A Polícia Federal divulgou ontem o resultado da operação para combater o garimpo ilegal na região de Itaituba, no oeste do Pará, entre 24 de julho e 9 de agosto. No período foram inutilizados 50 motores, 24 escavadeiras hidráulicas, 15 dragas, além de um trator, uma caminhonete, motocicletas, três embarcações, quatro armas e munições. Segundo a PF, o material soma R$ 14 milhões.

REBELO

AMAZÔNIA

O ex-ministro Aldo Rebelo, articulista de O LIBERAL, realizou ontem, em Altamira, sudeste do Pará, sessão de autógrafos de seu novo livro “Amazônia - a Maldição de Tordesilhas”. Na obra, Rebelo afirma que a Amazônia está “no salão principal da geopolítica mundial”. Rebelo tem criticado a visão da Amazônia como santuário intocado e defendido o equilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e a preservação ambiental na região.

OESTE

TURISMO

O município de Santarém, no oeste do Pará, está finalizando os preparativos para receber a Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) 2024, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós.

DESTINO



Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o município responde por 49% do número de turistas no Estado. No ano passado, a cidade recebeu 490 mil visitantes.

ECOMUSEU

BELÉM



O grupo de dança regional do projeto do 1º Ecomuseu da Amazônia, da Fundação Escola Bosque, composto por alunos na faixa etária entre 12 e 20 anos, fará apresentação especial na Feira do Livro na próxima quinta-feira, 22, a partir das 9 horas.



APRESENTAÇÃO



O destaque será a exibição da aluna Vitória de Nazaré, de 17 anos, cadeirante do 2º ano do ensino médio, que fará um número de carimbó conduzida pela mestra de cultura Nethy Miranda, de nome artístico “A Filha da Mãe”, e o mestre de cultura Fábio Cardoso, “O Tucuxi”, par da estudante na apresentação. Tanto Nethy como Fábio são agentes culturais do Ecomuseu da Amazônia.

CULTURA

EDITAL



Estão abertas as inscrições para projetos que vão disputar recursos da Lei Paulo Gustavo, criada para incentivar a produção cultural. O aporte total é de R$ 4 milhões, sendo R$ 1 milhão destinado ao primeiro edital, que contempla 11 propostas culturais de audiovisual, e R$ 3 milhões ao segundo, que abrange 14 propostas. As inscrições podem ser feitas no Mapa Cultural do Pará, até 13 de setembro.

MÉDICOS

ACORDO



O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) e o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde (Sindesspa) chegaram a um consenso e firmaram a Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025. O acordo, costurado em audiência de mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, é válido para profissionais que atuam na iniciativa privada e definiu reajuste de 3,23%, valor que corresponde à inflação do período de maio de 2023 a abril de 2024. Além disso, o piso salarial da categoria vai para R$ 4.550,56, aumento de 3,5%, acima da inflação.

Em Poucas Linhas

► O Instituto de Estudos Estratégicos da Amazônia (IEEA) completa um ano de fundação, focado em congregar engenheiros, geólogos, biólogos e outros profissionais estratégicos para apontar soluções técnicas aos problemas da região amazônica. A celebração de um ano foi marcada com um curso inédito de “Inspeção Predial”, para atualizar e capacitar uma área muito demandada e sensível na construção civil do Pará. O IEEA continua recebendo novos profissionais, e para associar-se basta procurar o Instituto, que pretende ampliar a colaboração em questões onde a Amazônia é notícia no planeta, a exemplo do clima, bioeconomia e uso sustentável da floresta.



► Com arte, moda e sabores, a Casa Aberta, espaço multicultural no bairro do Reduto, em Belém, realiza neste domingo a segunda “Feira Criativa” envolvendo artesanato, música, oficina, gastronomia, ação solidária aos pets e outros atrativos ao público, com acesso gratuito. A Casa Aberta fica localizada na rua Ó de Almeida, 1062, e a programação ocorre das 10h às 18h.



► Um novo mutirão de reconhecimento de paternidade do projeto “Meu Pai Tem Nome” será realizado neste sábado, 17, em Belém. Os serviços serão oferecidos entre 8h e 14h, na travessa 1º de Março, 766, na Campina.



► O jovem tenista Nicholas Pangracio de Matos é um dos nomes mais promissores do esporte no Pará. Com apenas 15 anos de idade, é o paraense mais jovem em torneio de tênis profissional, o Amazon Tennis Cup, que será realizado em Belém a partir deste domingo, 18. As disputas seguem até o dia 25, na Assembleia Paraense, com premiação de US$ 25 mil (R$ 137,7 mil).