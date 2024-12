R70: 'Hoje é o dia em que me torno imortal', diz Gabigol após despedida pelo Flamengo

Calvície

Minoxidil pode levar bebês à “síndrome de lobisomem”. Órgãos europeus emitiram alerta e alteraram a bula do remédio.



Lista da Forbes

A bilionária mais jovem do mundo é a brasileira Livia Voigt, de 20 anos, com fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão.

(J. Bosco)

“Hoje é o dia em que me torno imortal.”

Gabigol, após marcar gol no Maracanã, neste domingo, em seu último jogo pelo Flamengo.





EMPREGADORAS

SURGIMENTO



Em 2022 foram registrados 10.691 nascimentos de unidades locais empregadoras (empresas e seus endereços de atividades) no Estado do Pará. Com isso, a taxa de nascimento, proporção em relação ao total de empresas empregadoras, alcançou 18,8%. As empresas empregadoras que nasceram contrataram aproximadamente 58.574 assalariados. Os dados fazem parte do estudo “Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo”, divulgado na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2022 o Pará tinha 56.795 unidades locais empregadoras que empregavam 751.232 pessoas. Os salários e outras remunerações pagos somaram R$ 23,5 bilhões, com salário médio mensal de 2,1 salários mínimos.



SETORES



Ainda segundo os dados do IBGE, a atividade que mais contribuiu para o nascimento de empresas empregadoras foi “Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas”, que representou 47,87% dos nascimentos. O setor de “Alojamento e alimentação” aparece em segundo lugar no conjunto de nascimentos com 6,7%. Por fim, a atividade de Construção foi responsável pelo terceiro maior quantitativo de nascimentos, 6,58%.



SEGURANÇA

INVESTIMENTO



Um ranking divulgado pelo governo federal apontou que o Pará ocupa o 6º lugar entre Estados com a maior taxa de investimentos executados do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), no período de 2019 a 2024. O monitoramento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), órgão que também gere os recursos, é atualizado mensalmente. No mais recente, o Pará atingiu 62,15% da execução dos recursos que foram repassados ao fundo nos anos de 2019 a 2023.



GASTOS



Do total de valores repassados pelo FNSP nos anos citados, essa porcentagem corresponde a R$ 101 milhões gastos efetivamente via Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (FESPDS). Só em 2024, o Pará investiu em segurança pública por meio do FESPDS um total de R$ 64,9 milhões em equipamentos, locação de tecnologias, aquisição de materiais, melhorias de qualidade de vida para a tropa, viaturas e aperfeiçoamento de efetivos.



ESCOLAS

CERTIFICAÇÃO



A prefeitura de Belém, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), realiza na quarta-feira (11) a certificação das Unidades Amigas da Primeira Infância (Uapi) 2024. Em Belém, são 80 escolas participantes, além de 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e quatro Centros de Referência da Assistência Social (Cras). No primeiro ciclo (2022/2023), das 20 escolas participantes, 12 foram certificadas. A Uapi é um programa estratégico que consiste em fortalecer e qualificar o atendimento em educação, saúde e assistência social a crianças de até 6 anos.



MEMÓRIA



O ex-deputado Ronaldo Passarinho lança dia 12, na Assembleia Legislativa, um livro de memórias. Com o título de “Fragmentos de uma vida”, a obra, com cerca de 400 páginas, incluindo fotografias, tem 94 capítulos recheados de crônicas e narrativas sobre fatos pitorescos da “gostosa Belém de outrora” - diz o ex-parlamentar, hoje com 86 anos. Tratam da sua juventude, da vida na Faculdade de Direito, acontecimentos familiares, episódios de campanhas eleitorais, além de sua convivência com Jarbas Passarinho, a quem serviu como chefe de gabinete quando o tio foi governador.



POLÍTICA



Com um ritmo de quem conta história numa roda de amigos, Ronaldo oferece ao leitor um texto leve, cheio de humor, mesmo quando trata de episódios rumorosos da cena política. Do seu período como presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), ele destaca dois casos de grande repercussão: a prisão do então deputado Babá (PT), em 1991, e a cassação do deputado Vavá Mutran (PSD), em 1992, seu companheiro de partido, acusado de assassinato. As crônicas dão boas pistas para uma infinidade de estudos e pesquisas sobre a política paraense desde o início do regime militar, que ele próprio viveu de perto convivendo com o tio coronel do Exército, o primeiro governador do regime no Pará.

Em Poucas Linhas

- No próximo dia 17 a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) elegerá a Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. Por aclamação deverá ser reeleito para o terceiro mandato consecutivo o atual presidente da Casa, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB).



- Pesquisa e Inteligência de Dados, feita a pedido do AC Camargo Câncer Center, sobre a visão dos brasileiros sobre o câncer, aponta que nove em cada dez cidadãos afirmam estar dispostos a mudar de hábitos para prevenir a doença.



- Foram entrevistadas, pessoalmente, 2 mil pessoas com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação.



- Ainda segundo a pesquisa, 69% dos brasileiros consideram o câncer evitável, mas 65% disseram não saber bem o que fazer para prevenir.



- O câncer é a doença que mais preocupa a população (60%). Diabetes aparece em segundo lugar (14%) e doenças cardíacas em terceiro (13%).



- O renomado ator paraense Adriano Barroso será o diretor de elenco e o principal ator de “5 para 1/2 Noite”, minissérie que fará a releitura dos “Contos Amazônicos”, de Inglês de Sousa.



- As gravações da minissérie, produzida pela Golgan Filmes, com recursos da Lei Paulo Gustavo (via governo do Pará/Secult), começam nesta semana.



- Astrea, Paulo Larrat, Mauro Barbalho, Taynara Garcia e Marta Ferreira também fazem parte do elenco da produção, que escolheu 30 profissionais, entre mais de 300 inscritos, do Pará e de outros estados.



- O salário mínimo, valor que o trabalhador formal recebe por lei, possui um reajuste anual, que vigora no dia 1º de janeiro.



- Para 2025, o valor do benefício necessário para assegurar a renda de milhões de pessoas ainda não foi fechado, mas a previsão do governo federal é de que suba para R$ 1.515, caso a Câmara dos Deputados aprove.