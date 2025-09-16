R70: 'Haverá uma resposta dos EUA a isso', diz Marco Rubio sobre novas sanções ao Brasil

Saúde

Lei publicada ontem institui a campanha Agosto Branco, de conscientização sobre o câncer de pulmão.

Energia Limpa

Aneel convoca reunião para a próxima sexta-feira (19) para tratar de risco de apagão por excesso de energia solar.

RACISMO

COMBATE

Formada por 63 representantes escolhidos na etapa estadual, promovida em agosto, em Belém, pelo governo do estado, a delegação do Pará participa da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir), devendo apresentar 15 propostas prioritárias ao debate nacional. O encontro começou ontem (15) e se estende até sexta-feira (19), em Brasília. O grupo paraense é formado por 53 membros da sociedade civil e dez do poder público, que atuarão em defesa de pautas ligadas ao combate ao racismo e à promoção da justiça social. Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, a Conapir reúne representantes de todos os estados, movimentos sociais e gestores públicos.

EDUCAÇÃO

TECNOLOGIA

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou ontem edital para o Prêmio de Inovação na Educação Paraense. A meta é destacar experiências que integrem tecnologia e aprendizagem com a utilização dos chromebooks, disponibilizados para estudantes e professores, por meio do programa Conecta Educação. Até 30 de setembro todos os professores efetivos ou contratados da rede estadual de ensino, devidamente lotados, podem se inscrever ao edital. Ao final, no dia 15 de outubro, serão eleitos dois professores vencedores que receberão como prêmio uma viagem para participar do evento de inovação educacional na sede do Google Brasil, em São Paulo, no dia 21 de outubro.

TRABALHO

LEILÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) promove nesta sexta-feira (19) o 5º Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. O evento será realizado de forma on-line, com transmissão ao vivo. Os lances deverão ser ofertados por meio do portal King Leilões. Serão leiloados 52 lotes, incluindo imóveis, máquinas e veículos. O leilão faz parte da programação da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Para participar, é necessário realizar um cadastro gratuito no site, no mínimo, com 24 horas de antecedência ao leilão.

NAUFRÁGIO

DÉCADA

O Ministério Público Federal (MPF), a organização não governamental Mercy For Animals e Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) vão realizar, nos dias 5 e 6 de outubro, programação para marcar os dez anos de naufrágio do navio Haidar, que matou quase 5 mil bois e despejou toneladas de óleo no rio Pará, em um dos maiores desastres socioambientais da região.

ATO

No próximo dia 5 de outubro, a programação será na praça da República, com uma manifestação pacífica para lembrar o desastre e pedir o fim da exportação de animais vivos. No dia 6 de outubro, no auditório da Escola Técnica de Barcarena, será realizado o seminário “10 anos depois: o naufrágio do navio Haidar”, reunindo mesas de debate e a exibição do documentário “Elias: O boi que aprendeu a nadar”.

CONFLITO

MEDIAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) instala, na manhã de hoje, no edifício-sede, o 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do 2º Grau. Na ocasião, será assinado um acordo de cooperação técnica com a Universidade da Amazônia (Unama) para instalação de um Posto Avançado de Solução de Conflitos (Pasc) na instituição de ensino.

LOCAL

O Cejusc do 2º Grau funcionará no térreo do edifício-sede. A unidade promoverá mediação e conciliação, por meio de ações judiciais em tramitação no 2º Grau. Já o Pasc vai desenvolver atividades de mediação e conciliação para resolver disputas sem a necessidade de um processo judicial formal.

MORTALIDADE

QUEDA

O Brasil registrou, em 2024, o menor número de óbitos fetais e infantis. Foram 35.450 mortes, uma redução significativa em comparação aos 37.952 de 2023 e aos 38.540 de 2022. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, compilados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Na região Norte, foram 160 mortes no período, sendo 72 no Pará.

CAUSAS

A queda, segundo especialistas, é resultado de ações do sistema de saúde, incluindo campanhas de vacinação, acesso ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno e acompanhamento pediátrico.

Em Poucas Linhas

► Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida e Caminhada da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que vai marcar os 40 anos de atividades da instituição. As inscrições são on-line, pelo site da PGE. A atividade está marcada para 19 de outubro, às 6h, com largada e chegada na praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha.

► Encerram-se nesta sexta-feira (19) as inscrições para a etapa nacional do XI Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que ocorrerá de 27 a 29 de novembro, em Altamira. Já as inscrições para as etapas Kids e Regional foram prorrogadas e podem ser feitas até 30 de setembro. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site fecant.com.br. Neste ano serão distribuídos mais de R$ 43 mil em prêmios aos primeiros colocados das etapas Kids, Regional e Nacional.

► Santarém sediará, entre os dias 24 e 26 de setembro, a I Feira Gastronômica – Banzeiro Gastronômico: Cores e Sabores do Tapajós, organizada pelo curso de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e pelo Programa Forma Pará. A programação inclui palestras, conferências, workshops sobre coquetelaria e culinária amazônica, além de estandes com degustações e feira de empreendedores locais.

► A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prorrogou até esta terça-feira (16) as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de profissionais em caráter temporário. São oferecidas 612 vagas, para diversos cargos, em todos os níveis de escolaridade.