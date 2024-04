R70: 'Haddad tem um número e eu tenho outro. Esse casamento precisa acontecer', diz Tebet

Vagas de nível superior

As inscrições para o concurso do CNJ começam hoje, às 10h. A remuneração varia entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

Setor elétrico

Abastecido por contribuintes, “superfundo” usado para bancar subsídios salta de R$ 16,2 bilhões para 37,3 bilhões em 5 anos.

Senadora Simone Tebet (MDB-MS) (J. Bosco)

"Haddad tem um número e eu tenho outro. Esse casamento precisa acontecer.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, afirmou ontem que a revisão da meta fiscal para os anos de 2024 e 2025 está em discussão. Segundo ela, o alcance da medida depende de um acordo com o ministro da Fazenda.

MANIFESTAÇÃO

APLICATIVOS

Marcada para a próxima terça-feira (9), a manifestação dos motoristas de aplicativos tem como alvo o projeto de lei complementar 12/2024, que tramita no Congresso e que na avaliação de parte da categoria beneficia governos, bigtechs e sindicatos, em detrimento do trabalhador. Na capital paraense, a categoria chegou a levar as demandas ao Legislativo Municipal, sendo recebida pelo líder da oposição, vereador Matheus Cavalcante (Cidadania), que vem tentando dialogar com seus pares em Brasília. A ideia é convencer a maioria a alterar a proposta. Em Belém, a manifestação sairá da Escadinha do Cais do Porto rumo à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

IGREJA

IMPASSE

Um edital expedido em 24 de março está movimentando os bastidores da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus. O documento é uma convocação da diretoria da entidade para que todos os associados participem da assembleia geral extraordinária, programada para o próximo dia 9, na sede da Convenção. Com a morte do presidente da Comieadepa, pastor Gilberto Marques, no mês passado, o então vice-presidente pastor Riter Marques assumiu a presidência. Automaticamente, o 1º vice-presidente assumiria a vice-presidência por fazer parte da chapa eleita. Só que pelo edital, a assembleia ratificará o nome do novo presidente, mas abrirá votação para escolher um novo vice-presidente. O comentário é que o assunto será alvo de ação judicial.

MUNDIAL

RECURSOS

O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou a liberação de U$S 280 milhões para ações no Marajó. Os recursos devem ser aplicados em ações que tenham como objetivos a redução de famílias em estado de insegurança alimentar e do percentual de crianças não alfabetizadas, e ainda intensificação da proteção da floresta amazônica.

BOLSA FLORESTA

Na frente ambiental, o programa apoiará o Bolsa Floresta, nova estratégia de transferência de renda que pretende beneficiar 12 mil famílias moradoras de territórios coletivos no Estado, como áreas protegidas, assentamentos da reforma agrária, agroecológica e comunidades tradicionais, incluindo as quilombolas.

POLINIZAÇÃO

PROJETO

Um novo projeto da Embrapa e instituições parceiras quer conhecer os polinizadores efetivos do cacau. Até onde se sabe, os mosquitos são os responsáveis por esse trabalho. Mas os especialistas acreditam que podem haver outros insetos envolvidos, como formigas, vespas, tripes e besourinhos. Sem polinização o cacaueiro não produz frutos. Para se ter uma ideia, mais de 75% dos cultivos no Brasil e no mundo precisam do serviço de polinização mediado por animais para produzir frutos, sementes e grãos.

CACAU

A equipe de pesquisadores vai avaliar áreas em 30 propriedades no Pará e Amazonas com plantios de cacau solteiro e em Sistemas Agroflorestais (SAFs), áreas de cacau nativo e florestas enriquecidas com cacau para conhecer os insetos que visitam as plantas e quais deles fazem a polinização. Além disso, vai valorar esse serviço e indicar práticas amigáveis para potencializar a produção e conservar a biodiversidade local. O projeto PolinizaCacau é financiado pelo CNPq e executado por pesquisadores de universidades brasileiras, instituições de pesquisa e produtores parceiros.

PROMOTORES

POSSE

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realiza amanhã sessão solene para dar posse a 65 novos promotores de Justiça, aprovados em concurso público realizado no ano passado. A cerimônia, presidida pelo procurador-geral de Justiça César Mattar Jr., ocorrerá às 17h, no Theatro da Paz, em Belém. Um dos destaques desse concurso foi que pela primeira vez houve reserva de vagas para candidatos indígenas e quilombolas.

CASAS

SORTEIO

A prefeitura de Belém realiza na manhã de hoje o sorteio público para definir quais serão as famílias pré-selecionadas para receber as mil unidades habitacionais do Residencial Viver Val-de-Cans.

EM POUCAS LINHAS

► Estão abertas as inscrições para a palestra “Cenários para o Brasil: Sinais de Estabilidade ou de Crise?”, que será proferida pelo professor José Luiz Niemeyer dos Santos Filho (USP), coordenador da graduação em Relações Internacionais do Ibmec do Rio de Janeiro. A palestra que vai abordar temas como política interna no Brasil e segurança internacional no contexto mundial ocorrerá às 10h, no auditório do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará.

► A Organização Mundial da Saúde divulgou, na semana passada, relatório em que aponta que um em cada seis crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos já foi vítima de cyberbullying - prática de intimidação sistemática em ambiente virtual. O estudo se baseou em questionários aplicados a 279 mil jovens de 44 países em regiões da Europa, Ásia Central e Canadá.

► O Brasil está entre os países que já têm lei tipificando o bullying e o cyberbullying como crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As entidades de defesa da criança e adolescente paraenses aguardam para este mês a data de julgamento do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela impunidade da chacina do Tapanã, que este ano completa dez anos. Nenhum policial envolvido na morte de 14 jovens foi condenado e as famílias das vítimas continuam lutando por justiça. A perspectiva é que a Corte marque o julgamento para junho.

► A secretária municipal de Educação de Belém, Araceli Lemos, e o vice-prefeito, Edilson Moura, participaram da Agenda Cidade Unicef, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu representantes das capitais brasileiras que integram a iniciativa criada para fortalecer políticas que garantam oportunidades para crianças e adolescentes impactados pelas vulnerabilidades sociais das grandes cidades.