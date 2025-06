R70: 'Há uma pequena possibilidade', diz Eduardo Bolsonaro sobre ser candidato a presidente

Bolada

Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 130 milhões. Ninguém acertou os números 03 - 05 - 15 - 37 - 54 - 57.

Nitroalqueno

Nova candidata a droga antiobesidade tem bons resultados em testes, sem os efeitos colaterais comuns aos remédios atuais.

PETRÓLEO

AVANÇO

Como esperado, as regiões pertencentes à Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, foram o grande destaque no leilão realizado ontem pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Mais de 40% dos blocos ofertados na área foram arrematados. Em consórcio com a ExxonMobil Brasil, a Petrobras levou dez blocos, assumindo o protagonismo da possível exploração na área que vem sendo definida como novo pré-sal. O leilão, contudo, não coloca fim à polêmica. Os blocos ainda serão alvo de processos de licenciamento ambiental.

MULHERES

DEFESA

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, parecer da parlamentar paraense Dilvanda Faro (PT-PA) ao projeto de lei que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa contratual por rescisão antecipada de aluguel. O projeto, de autoria da deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO), trata do impacto econômico enfrentado por mulheres que precisam sair de casa para garantir sua segurança.

REQUISITOS

O parecer de Dilvanda destacou que a cobrança da multa representa uma segunda forma de violência: a financeira, que muitas vezes impede a mulher de romper com o ciclo de agressões. A proposta inclui o artigo 4-A, que permite a rescisão sem multa mediante apresentação de boletim de ocorrência; medida protetiva; laudo de profissional de saúde, assistente social ou órgão de apoio. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Se aprovado, poderá se tornar um marco legal na proteção de mulheres em situação de violência.

XINGU

CHOCOLATES

Depois de Belém, agora é a vez do município de Altamira sediar, pelo quarto ano consecutivo, o Festival Internacional do Cacau e do Chocolate. O evento, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e pela prefeitura de Altamira, é financiado por recursos do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Pará (Funcacau), coordenado pela Sedap. A programação, entre os dias 26 e 29 deste mês, será no Centro de Eventos Vilmar Soares, e vai reunir 140 estandes para exposição de produtos que utilizam o cacau como base.

INFÂNCIA

PROTEÇÃO

Com o tema “Para além de 2025: Desafios do presente e perspectivas do futuro”, será realizado em Belém, no próximo dia 25, o Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. O evento vai reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir estratégias e propor ações concretas de enfrentamento à exploração do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. O seminário é promovido pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Justiça do Trabalho (JT) e Organização Internacional do Trabalho (OIT).

GASTRONOMIA

RETORNO

Parece distante, mas até pouco tempo pratos tipicamente regionais eram considerados “menores” e não tinham lugar na mesa de restaurantes da alta sociedade. Uma das responsáveis por reverter essa lógica foi Anna Martins. Na época, enquanto a maioria vivia a ressaca da Belle Époque pedindo pratos franceses, dona Anna criou o “Lá em Casa” e normalizou a comida regional, como o tucupi.

FESTIVAL

Com a contribuição do filho, Paulo Martins, comidas com ingredientes típicos ganharam fama entre chefs renomados, como a casquinha de caranguejo. Ele ainda normalizou o uso do isopor para levar a cozinha paraense para o Brasil e o mundo. Paulo Martins também criou o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, que retorna este ano no mês de setembro, com curadoria do Instituto Paulo Martins, colado na COP 30, para mostrar que Belém é, de fato, parada obrigatória de turistas e amantes da gastronomia.

Em Poucas Linhas

► De janeiro até agora, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) resgatou 12 filhotes de peixe-boi encontrados com ferimentos e sob risco de morte. Os dois últimos espécimes foram resgatados na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós e no município de Monte Alegre, na semana passada. Os animais foram encaminhados para o Instituto Bicho D’água, em Castanhal, onde ficarão em processo de reabilitação. O peixe-boi está na lista dos animais ameaçados de extinção.

► O Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará anunciou nesta semana o resultado final do Edital de Pautas Culturais 001/2025. O certame, que selecionou propostas de exposições artísticas e lançamentos de livros, vai integrar o calendário de atividades do Centro a partir de agosto.

► Hoje é comemorado o Dia do Químico e para marcar a data o Centro de Ciências e Planetário do Pará promoverá um dia de oficinas, atividades interativas, experiências científicas e reflexões sobre o papel transformador da química. A programação será das 8h às 18h, com entrada gratuita. Os interessados poderão se inscrever no momento do evento.

► O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será o responsável pela organização, planejamento e realização do concurso público, que vai ofertar 50 cargos efetivos de nível superior e formação de cadastro de reserva para o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A contratação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado.

► O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) libera, neste mês de junho, a segunda e última parcela do saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário, foram demitidos e tiveram o saldo bloqueado. Serão liberados R$ 6 bilhões para aproximadamente 8,1 milhões de trabalhadores. O valor médio por beneficiário será de R$ 7,7 mil.