R70: 'Há uma imagem falsa de que maconha não faz mal', diz André Mendonça do STF

Imóveis

Aluguel residencial sobe 1,79% em fevereiro e acumula alta de 8,38% em 12 meses, mostra levantamento da FGV.

Emprego

O governo federal vai lançar amanhã o Asas para o Futuro, programa que inclui mulheres no mercado de trabalho.

André Mendonça (J. Bosco)

R70: "Há uma imagem falsa de que maconha não faz mal.”

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante discussão no plenário a respeito do porte da droga.

CULTURA

FINANCIAMENTO

O Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear), executado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), registrou um recorde de inscritos em um único edital desde o início da iniciativa, que neste ano completa duas décadas. Segundo balanço divulgado pelo Estado, foram mais de 770 inscritos no processo que regula a seleção de projetos culturais aptos a captar recursos em empresas contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Neste ano, o edital do Semear teve um aumento de 35% de projetos apresentados em relação a 2023. Durante os 53 dias de inscrições foi grande a procura por informações sobre o programa, que teve como principal novidade o aumento no limite total de R$ 600 mil por submissão.

PSOL

EXPULSÃO

A crise no PSOL envolvendo a vereadora Sílvia Letícia, ameaçada de expulsão, rompeu as divisas do Estado e ganhou destaque na imprensa nacional. A professora, da mesma legenda do atual prefeito Edmilson Rodrigues, é uma das mais ferrenhas críticas da gestão e, para aumentar o mal-estar, anunciou que se lançará na disputa à prefeitura, batendo chapa com Rodrigues, que concorrerá à reeleição. A vereadora responde a processo na Comissão de Ética do PSOL, acusada de “estar a serviço da oposição”.

APOIO

Na noite de ontem, Sílvia Letícia conquistou um apoio importante. Um dos principais nomes do Movimento Esquerda Socialista (MES), corrente mais à esquerda do PSOL, a ex-deputada Vivi Reis publicou texto se posicionando contra a ameaça de expulsão. Segundo Vivi, o processo “não condiz com a conduta de um partido socialista e de esquerda”. No documento, a ex-deputada afirma que “as divergências na esquerda não podem ser dirimidas com ritos sumários, mas devem ser enfrentadas com amplos debates e autocríticas”.

JOVEM

PODEMOS

O Podemos, legenda do senador paraense Zequinha Marinho, vai realizar no dia 23, na Estação Gasômetro, no Parque da Residência, em Belém, o evento “Imersão Líderes do Amanhã”, voltado a jovens lideranças do Estado. A programação já faz parte das articulações para as eleições deste ano. Além de Marinho, participam o vice-presidente nacional da legenda, pastor Everaldo; e os presidentes estadual e nacional do Podemos, respectivamente Stephanie Lima e Rodrigo Ferreira.

ALEMANHA

VITRINE

O Pará está presente no estande brasileiro na ITB Berlim, uma das maiores feiras profissionais do turismo mundial. A edição 2024 que se encerra hoje na Alemanha reúne representantes de 165 países e é importante para a captação de novos turistas para o Estado. A avaliação é de que o mercado alemão tem muito interesse em turismo de natureza, por conta disso o Estado está apresentando na programação os produtos turísticos do segmento. Um exemplo são as operações de turismo de observação de aves que já ocorrem no Pará, em municípios como Belém, Paragominas, Parauapebas e Itaituba.

PORTEL

CRÉDITO

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) deu início ontem a uma força-tarefa, em Portel, no Marajó. O objetivo é destravar o acesso ao crédito rural para extrativistas de açaí. A meta da equipe é elaborar, até amanhã, cinco projetos destinados à captação dos recursos para os trabalhadores rurais das comunidades ribeirinhas. O objetivo é acessar as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O valor total a partir do Banco da Amazônia (Basa) gira em torno de R$ 800 mil.

ALUNOS

INDENIZAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) confirmou que os alunos da Escola Superior de Teologia e Filosofia do Brasil (Estefib) no Pará têm direito a indenização por danos morais e materiais. A entidade ministrou cursos de ensino superior sem credenciamento e autorização pelo Ministério da Educação (MEC). A instituição já havia sido condenada em primeira instância, mas recorreu alegando que os alunos eram informados sobre a necessidade de complementação de estudos em outra instituição. O recurso foi negado por unanimidade.

EM POUCAS LINHAS

► Com nove deputados na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o MDB deve manter a presidência do colegiado, atualmente presidido pelo paraense José Priante. A previsão é de que ele seja substituído pela também paraense Elcione Barbalho.

► O paraense Jairo Carmo, magistrado aposentado do TJ do Rio de Janeiro, que também é escritor, acaba de ser agraciado como um dos maiores prêmios da literatura nacional, o Clarice Lispector. A categoria foi melhor livro de contos, com o seu “Carnaval Amarelo”, da Editora 7 Letras.

► Como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai divulgar, amanhã, indicadores sociais sobre as mulheres no Brasil. Os dados serão distribuídos nos temas empoderamento econômico; educação; saúde e serviços relacionados; vida pública e tomada de decisão; e direitos humanos de mulheres e meninas. Além de dados do próprio IBGE, o estudo leva em conta estatísticas do Ministério da Saúde, do Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional de Justiça e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

► Completando 39 anos de fundação neste mês, o BioParque Vale Amazônia, na Floresta Nacional de Carajás, terá programação especial no sábado (9). Além de passear pela Amazônia e conhecer sua fauna e flora, os visitantes terão acesso a apresentação de teatro itinerante, brincadeiras, contação de histórias, pinturas faciais e exposição de artesanato.

► Para marcar os 153 anos da Biblioteca Pública Arthur Vianna, comemorados no último dia 25 de março, a Fundação Cultural do Pará anunciou que o espaço ficará aberto ao público todos os sábados deste mês, a partir do dia 9, das 9h até as 13h. A biblioteca fica no 2° andar do Centur, em Belém.