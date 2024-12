R70: 'Há um erro no governo na comunicação, e eu sou obrigado a fazer as correções', explica Lula

Novos hábitos

Uma pesquisa nacional mostra que 30% dos brasileiros pretendem utilizar a tecnologia de forma mais equilibrada em 2025.

Promoção

Os destinos mais buscados pelos viajantes na Decolar durante a Black Friday deste ano foram São Paulo e Santiago, capital chilena.

Luiz Inácio Lula da Silva (J. Bosco)

"Há um erro no governo na questão da comunicação, e eu sou obrigado a fazer as correções.”

Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente avalia que “algo precisa ser mudado” para que as pessoas tenham conhecimento das realizações do governo.

SECRETARIADO

FRUSTRAÇÃO

Tem causado frustração os nomes anunciados até agora pelo prefeito eleito de Belém, Igor Normando, para o seu secretariado. A escolha tem recaído sobre pessoas que estiveram com ele nos mandatos de vereador e deputado estadual, ficando claro que a opção se deu pela proximidade em detrimento da competência e experiência. Os escolhidos para áreas como saúde e educação, para as quais eram esperados profissionais de peso com larga experiência e bom trânsito entre os servidores, foram os que mais causaram frustração.

MÃE DE DEUS

OBRAS

Depois de 29 meses de obras, a igreja trissecular de Vigia será reaberta no dia 12, em ato presidido pelo bispo da diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, que se empenhou para conseguir recursos para o projeto, orçado em R$ 4 milhões, junto ao Estado. A igreja, integralmente pintada de branco, destaca-se na paisagem da cidade histórica. O projeto de reforma foi do arquiteto Aurélio Meira, que conseguiu convencer o IPHAN de que era necessário proteger contra a chuva as varandas laterais do prédio. Dentro do templo destaca-se o douramento do retábulo e dos altares laterais, incluindo o de Nossa Senhora de Nazaré.

DEPUTADOS

VAGAS

O Pará deve ganhar mais quatro vagas de deputados na Câmara Federal, na eleição de 2026, se o Projeto de Lei Complementar (PLP) 148/2023 for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nesta segunda-feira (9). Com isso, o Estado passará de 17 cadeiras para 21. A proposta de mudança tem base nos dados da recontagem do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. Se aprovada, a proposta vai alterar as bancadas de pelo menos 14 estados. Alguns, como o Pará, ganharão vagas; mas outros, como o Rio de Janeiro, podem ficar com menos deputados.

EDITAIS

FLORESTA

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançaram, na semana passada, em Brasília, os primeiros editais de chamada pública para a iniciativa Restaura Amazônia. As chamadas iniciais contarão com R$ 100 milhões para a recuperação de vegetação nativa na Amazônia Legal, para transformar a área conhecida como “Arco do Desmatamento” no “Arco da Restauração”. O anúncio foi feito no MMA, em Brasília, com presença do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

META

A iniciativa conta com R$ 50 milhões de recursos do Fundo Amazônia e outros R$ 50 milhões da Petrobras. O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg 2025-2028) se dispõe a contribuir diretamente para a meta de recuperação de 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030, confirmada pelo Brasil durante a COP 29, Conferência do Clima da ONU realizada em Baku, Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro.

TRANSPARÊNCIA

CERTIFICADO

Nesta segunda-feira (9), gestores de prefeituras e câmaras de vereadores paraenses receberão a certificação em transparência pública nas categorias diamante, ouro e prata. A certificação é resultado da avaliação feita pelo Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa do Sistema de Tribunais de Contas do Brasil, e ocorrerá na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), que recebeu o selo diamante pelo terceiro ano consecutivo e auxiliou o Pará a ser o Estado mais transparente do Brasil pela segunda vez. Foram avaliados 7.370 portais da transparência dos três poderes neste ano e 190 gestores serão certificados. Cada portal foi classificado conforme o percentual de critérios atendidos, sendo o mínimo de 75% dos critérios estabelecidos nacionalmente. Os dados dos municípios avaliados são autodeclarados, ou seja, representam as informações expostas pela própria prefeitura ou câmara de vereadores.

REVITALIZAÇÃO

CHAPÉU DO BARATA

A Estação Cidadania de São Brás completou dois meses de funcionamento na quinta-feira (5). Com mais de 800 atendimentos registrados, o espaço dispõe de diversos serviços gratuitos, entre eles o cadastro de trabalhadores no Sistema Nacional de Emprego. A revitalização do “Chapéu do Barata”, onde funciona a Estação, faz parte das obras preparatórias para a COP 30, que será realizada em 2025.

Em Poucas Linhas

► A Marmobraz realiza no próximo dia 12 a maior premiação dos segmentos de arquitetura, design, paisagismo, engenharia e construção civil.

► Serão homenageados os ganhadores do projeto Marmobraz Experience; do prêmio Paulo Chaves, em parceria com a Universidade da Amazônia; o Engenheiro do Ano e a Construtora do Ano, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) e Sindicato da Construção Civil (Sinduscon).

► O governador Helder Barbalho anunciou, na semana passada, auxílio às vítimas de incêndio que destruiu oito residências de uma vila na passagem Maria dos Anjos, no bairro da Pedreira, em Belém.

► Durante a visita às famílias, a Companhia de Habitação fez o levantamento social e de engenharia e orientou sobre os critérios e documentos necessários para acessar os benefícios do programa Sua Casa, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional. O valor do benefício pode chegar a R$ 21 mil.

► A nova diretoria executiva da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-BR), eleita para o biênio 2025-2026, terá um paraense, Conrado Rezende, como vice-presidente. A nova chapa foi eleita em assembleia geral ordinária, realizada em São Paulo.

► Devanir Garcia, do Maranhão, assumirá a presidência da entidade. Já Conrado Rezende, presidente da Arpen-PA e diretor da Anoreg-PA, foi eleito como um dos vice-presidentes da associação.

► É a primeira vez em 30 anos que um presidente tem alguém da região Norte no mandato da instituição federal.

► Estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral Professor Gerson Peres, no município de Breves, confeccionaram um filtro de carvão ativado, feito a partir do caroço de açaí, para coletar água da chuva e transformá-la em água potável. O projeto é um dos selecionados para a 1ª Conferência Internacional Infantojuvenil sobre Educação e Mudanças do Clima (CYC).