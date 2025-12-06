R70: 'Grupo difícil', Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, sobre o sorteio para o Grupo C

Estudo da FGV

Em 10 anos, 60,7% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família. Entre jovens de 15 a 17 anos, taxa é de 71,25%.



Pesquisa nacional

Falta de tempo é o principal obstáculo ao consumo de cultura pelos brasileiros (33%), seguido de desinteresse (29%) e dinheiro (24%).

O Conselho Seccional da OAB-PA aprovou, nesta semana, o ajuizamento de Ação Civil Pública por dano moral coletivo contra o pastor Océlio Nauar, em Itaituba. Em um congresso religioso realizado em agosto, ele disse: “Se você for escolher uma branquinha vai ter mais despesa, porque é mais cara; escolha uma morena, que gasta menos”. A fala foi considerada discriminatória. A decisão de ingressar com a ação foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho da entidade que enviará também o caso ao Ministério da Igualdade Racial e a representação ao Ministério Público do Estado.

Os vereadores de Belém aprovaram esta semana o PPA (Plano Plurianual) para os próximos anos da capital paraense. A aprovação foi por maioria, mas vereadores de oposição acusaram a base de apoio ao prefeito Igor Normando de ter impedido o debate em torno das emendas rejeitadas sem debate. O PPA é a lei que estabelece o planejamento para um período de quatro anos, contendo os programas, projetos e metas que o governo vai realizar a curto prazo. Foram apresentadas 90 emendas e todas foram descartadas sem análise individual.

Já como preparação para os seus 90 anos, a serem comemorados ano que vem, o Instituto Evandro Chagas (IEC) celebra o sucesso do estande na Green Zone da COP 30. Foram 139 painéis, palestras e debates envolvendo 40 instituições parceiras como associações de comunidades tradicionais, conselhos de classe profissionais, agências internacionais e governo francês e diversas secretarias do Ministério da Saúde. Toda a programação foi dedicada à interface clima e saúde nos 11 dias de funcionamento.



Como fruto, o IEC, referência internacional em pesquisa sobre doenças tropicais, já prepara um Workshop sobre Arboviroses em parceria com a ANRS-MIE, agência de cooperação internacional francesa. Além disso, essa semana, a diretora, Lívia Caricio, participou da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o “Conselhão”. Na ocasião, representantes da comunidade científica e tecnológica da Amazônia entregaram ao presidente Lula publicação que reúne propostas para a agenda climática do Brasil.

Quando encerrar, neste sábado, no Portal da Amazônia, 48 atrações terão passado pelo ‘Belém Brega Festival 2025’, aberto ontem com shows de cantores, bandas, DJs e aparelhagens. O evento conta com apoio do Ministério do Turismo e celebra um dos estilos musicais mais populares da Amazônia. O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa hoje do encerramento da programação, representando o apoio do Governo Federal ao festival e ao reconhecimento internacional de Belém como Capital Mundial do Brega, título concedido pela ONU Turismo.

Em 1º de outubro de 2025, o ministério lançou a campanha “O mundo é Brega e Belém é a capital”, estrelada pela cantora Joelma, reforçando o brega como símbolo de identidade, pertencimento e alegria do povo paraense, dentro da estratégia “Conheça o Brasil”, para promover a cidade nacionalmente como destino turístico cultural, papel que foi reforçado com a realização da COP 30 na capital paraense. Entre os destaques do encerramento do festival de hoje estão nomes como Wanderley Andrade, Lia Soares, Edilson Moreno, Suanny Batidão, Vingadores do Brega, Marcelo Wall, Jonas Babi, Mariza Brasil e Chyco Salles, além das aparelhagens Carabao e Príncipe Negro.

O município de Almeirim, no oeste paraense, sediou nos dias 3 e 4 de dezembro a 20ª Reunião Ordinária Integrada dos Conselhos Gestores da Estação Ecológica (Esec) Grão-Pará e da Reserva Biológica (Rebio) Maicuru. Promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), o encontro reuniu conselheiros, gestores e parceiros institucionais para discutir ações prioritárias voltadas à manutenção das duas unidades de conservação.

➤ Neste sábado (6), a partir das 16h, movimentos comunitários, organizações sociais e moradores realizam o Ato pela Vida e Defesa do Território, organizado pela coalizão COP das Baixadas, com concentração no Gueto Hub, no bairro do Jurunas, periferia da capital paraense. Segundo os organizadores, o ato busca reafirmar que a disputa por justiça climática não termina com a conferência oficial, encerrada no último 21 de novembro, mas continua diariamente nas periferias amazônicas, onde os impactos da crise ambiental são vividos de forma mais intensa e constante.

➤ Faleceu, na manhã de ontem, aos 89 anos, o jornalista Donato Cardoso, fundador da Academia Paraense de Jornalismo. Estava internado há muito tempo, com múltiplos problemas de saúde, no Hospital Saúde da Mulher.

➤ A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que será facultativo o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual na próxima segunda-feira (8), em razão do feriado de Nossa Senhora da Conceição.

➤ A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) iniciou, nesta semana, o processo para liberação de mais de R$ 1,8 milhão em crédito rural destinado a 39 indígenas Tembé Tenetehara da Terra Alto Rio Guamá, em Santa Luzia do Pará. O recurso, previsto para o primeiro semestre de 2026 por meio da linha Pronaf A, financiará o manejo de açaizais de uso múltiplo nas aldeias Frasqueira e São Pedro, prática tradicional que aproveita integralmente fruto, caroço, palha e palmito.

➤ Efeito da COP 30: de acordo com dados oficiais, o volume referente à emissão de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) registrou aumento de 7% entre 1º e 24 de novembro, no comparativo com o mesmo período do ano passado, somando R$ 4,4 bilhões em vendas.