R70: 'Gravíssima', diz Lincoln Gakiya sobre classificação de PCC e CV

Juscelino Kubitschek

Ditadura Militar matou ex-presidente JK, conclui Comissão de Mortos e Desaparecidos. Relatório saiu na sexta-feira, 29.

“Mais Mobilidade”

BNDES abre financiamento para transporte de carga e passageiros. Programa busca renovação de frota de ônibus e caminhões.

PODEMOS

INSATISFAÇÕES

O ex-deputado federal Wladimir Costa voltou a demonstrar insatisfação com a condução política de Daniel Santos no Podemos. Segundo ele, o grupo estaria priorizando a reeleição da deputada federal Alessandra Haber em detrimento de outros pré-candidatos da legenda. O descontentamento já teria alcançado integrantes do grupo do senador Zequinha Marinho, presidente estadual do partido. Entre eles, o deputado estadual Bob Fllay, que inicialmente cogitava disputar uma vaga à Câmara Federal, mas hoje avalia recuar. Após portais noticiarem um suposto rompimento entre Daniel e Bob, o ex-prefeito publicou um vídeo com o deputado para rebater os rumores. Na postagem, ironizou as publicações e brincou: “Quando tu romper comigo, me avisa antes, tá? (sic)”. A tentativa de desmentido acabou dando ainda mais repercussão ao assunto.

JOVENS

VIOLÊNCIA

O Pará foi o estado da Região Norte que mais reduziu os homicídios entre jovens de 15 a 29 anos na última década, segundo dados do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, o Estado registrou queda de 38,6% nesse tipo de crime entre 2014 e 2024, passando de 1.821 assassinatos para 1.118 ocorrências no período. A taxa de homicídios entre jovens paraenses caiu de 81 para 50,1 mortes a cada 100 mil habitantes ao longo dos últimos dez anos.

RECUO

O estudo também aponta que o Pará aparece entre os dez Estados brasileiros com maiores reduções de homicídios de jovens desde 2022, ocupando a nona posição no ranking nacional, com retração de 23,1% nos registros. Entre 2019 e 2024, a redução foi de 37,6%, enquanto na comparação entre 2023 e 2024 a queda chegou a 7,1%.

DINO

UFPA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Pará no dia 19 de junho, às 9h, no Centro de Eventos Benedito Nunes, em Belém. A data foi confirmada após extensa negociação de agendas entre o ministro e o reitor da instituição, Gilmar Pereira, reflexo do peso das atribuições que ambos carregam em seus respectivos cargos. A honraria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário (Consun), e será a terceira concedida ao magistrado por uma universidade federal brasileira, após as distinções já recebidas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

MARANHENSES

A cerimônia ganha um simbolismo adicional pelo fato de o reitor ser maranhense, assim como o homenageado, aproximação que reforça os laços entre as duas regiões no debate sobre os desafios jurídicos e sociais da Amazônia Legal.

FORDLÂNDIA

DIAGNÓSTICO

A União, o Estado do Pará e o município de Aveiro têm 90 dias para, sob a coordenação do Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Nacional (Iphan), apresentar um diagnóstico atualizado do estado de conservação de imóveis emblemáticos da vila de Fordlândia, oeste do Estado. Entre imóveis que devem passar por avaliação estão os galpões industriais, o Armazém do Porto, as casas da Vila Americana, o convento, a escola Henry Ford e o Cine Patinha. O prazo foi determinado pela Justiça em ação movida pelo Ministério Público Federal.

HISTÓRICO

Segundo informações do MPF, a decisão judicial é um marco na proteção do local, construído em 1927 pelo empresário norte-americano Henry Ford para a exploração de borracha na Amazônia. Após o fim do projeto, em 1945, as terras e benfeitorias passaram para o governo brasileiro, mas o complexo sofre há décadas com o abandono.

GASTRONOMIA

DESTAQUE

A gastronomia amazônica paraense ganha destaque com o projeto “Égua do Guia: Gastronomia Amazônica Paraense”, iniciativa que irá mapear e divulgar estabelecimentos gastronômicos, especialmente os localizados em territórios periféricos da Região Metropolitana de Belém, valorizando empreendedores e histórias que fortalecem a cultura e a economia local. As ações poderão ser acompanhadas pelo perfil @eguadoguiaoficial. O projeto é realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (Icaa), Impact Hub Belém e Rede Igapó, com patrocínio de Mercado Livre e Wilson Sons, por meio da Lei Rouanet.

Em Poucas Linhas

► A Câmara Municipal de Belém aprovou projeto que cria o Dia Municipal do Transplante de Medula Óssea, a ser celebrado em 20 de setembro. A proposta, da vereadora Ágatha Barra (PL), busca ampliar campanhas de conscientização, incentivar novos cadastros de doadores e fortalecer ações educativas sobre transplante e doação de medula no município.

►Leitor da coluna questiona: diante das cenas de imprudência cada vez mais frequentes por parte de condutores de carros, motos e outros veículos nas vias de Belém, não seria prudente serem retomadas as campanhas de educação para o trânsito, anteriormente verificadas em cruzamentos e em escolas da capital paraense?

► Diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), o paraense José Fernando Gomes Júnior deu reforço institucional ao Plano Estadual de Mineração 2050 de São Paulo. O documento deve orientar o setor mineral paulista pelos próximos 25 anos. O objetivo é consolidar um modelo mineral competitivo, descentralizado e sustentável.

► Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a mineradora Artemyn, que extrai e beneficia caulim no Pará, promove a Semana do Meio Ambiente 2026 entre os dias 1º e 3 de junho em Barcarena e Ipixuna do Pará, cidade onde possui operações. A iniciativa inclui oficinas de reaproveitamento de paletes, artesanato sustentável, trilhas ecológicas e debates sobre responsabilidade ambiental, voltadas para colaboradores e comunidades vizinhas à empresa.

► A vereadora Pamela Wayne assumiu a liderança do MDB na Câmara Municipal de Ananindeua.