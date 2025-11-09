R70: 'Grande significado para a história das COPs', disse Laurent Fabius, ex-ministro da França

Pé-de-Meia

Estudantes no programa poderão escolher como investir o incentivo de R$ 1 mil recebido pela conclusão do ensino médio no Caixa Tem.

Economia

Poupança teve retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro. Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC.

TFFF

ELOGIO

Organização não governamental pioneira na área ambiental, o Greenpeace divulgou comunicado à imprensa elogiando a iniciativa do governo brasileiro de lançar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), apontado como a principal ação estatal no contexto da Conferência do Clima, que começa amanhã em Belém. De acordo com o documento do Greenpeace, o TFFF “é um passo importante rumo ao fim do desmatamento global”. A ONG, contudo, ressalta que “o mecanismo ainda apresenta lacunas”, mas convoca os governos a aprimorá-lo, “alinhados à urgência de proteger as florestas como forma de manter a meta de 1,5ºC viva”.

JUSTIÇA

SUSTENTABILIDADE

No contexto da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove, na próxima sexta-feira (14), a 2ª Conferência Internacional de Sustentabilidade no Poder Judiciário. O evento será na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) e a mesa de abertura contará com a participação do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Participam também o presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do CNJ, conselheiro Guilherme Feliciano, e a ativista da bancada feminina na COP 30 e ex-modelo Luiza Brunet.

PARLAMENTARES

ENCONTRO

Belém, capital da COP 30, recebe no próximo fim de semana o Encontro Internacional de Parlamentares e da Sociedade Civil pela Justiça Climática. O evento está marcado para as próximas sexta-feira e sábado (15), no auditório Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), e na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O objetivo é promover o diálogo entre parlamentares e movimentos sociais de vários países sobre transição energética e defesa dos povos, rios e floresta. Entre as presenças confirmadas está a deputada federal Érika Hilton (Psol/SP).

FRENTE

A iniciativa é da deputada estadual Lívia Duarte (Psol), da Frente de Parlamentares por um Futuro Livre de Combustíveis Fósseis, da qual a paraense faz parte, e da Alepa.

SUÍÇA

PARCERIA

O Museu Paraense Emílio Goeldi será sede, hoje, do lançamento da Presença Suíça na COP 30. O evento marca a segunda contribuição da Suíça ao Fundo Amazônia, no valor de 5 milhões de francos suíços, cerca de R$ 33 milhões, reforçando a cooperação bilateral em clima e meio ambiente.

APOIO

Confirmaram presença o embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock; o embaixador para o Meio Ambiente, Felix Wertli; o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; além da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan; e do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

CALÇADO

RASTREADO

O calçado que vai fazer parte do uniforme dos cerca de 1,5 mil voluntários que vão trabalhar na COP 30 é um tênis feito com caroço de açaí e borracha natural. Criado pela Seringô, marca paraense que produz calçados e artesanato com mais de 95% de componentes vegetais, o modelo será apresentado como exemplo de inovação sustentável e rastreabilidade. É que cada par do calçado conta com um selo físico de autenticidade que permite o rastreamento de toda a jornada do produto, da extração do látex até a confecção final.

MOEDAS

O selo foi desenvolvido via parceria entre duas empresas suíças, a Sicpa, líder mundial em tintas e soluções de segurança, responsável pelo fornecimento das tintas presentes em mais de 90% das cédulas em circulação no mundo, incluindo dólar, euro, franco suíço e real, e a Lynx, responsável pela plataforma de rastreabilidade que vai fazer a gestão dos dados de cada par de tênis.

COXINHA

POLÊMICA

Depois das queixas de jornalistas do Sudeste contra o preço dos alimentos na Blue Zone, a área restrita da COP 30, cresceu, nas redes sociais, um movimento em defesa de Belém. Influenciadores, jornalistas e autoridades passaram a compartilhar lugares onde é possível conseguir refeições boas e por preços mais em conta nas redondezas do Parque da Cidade. Aumentaram também as críticas ao tom da cobertura do evento, já que o preço de uma coxinha acabou suplantando os discursos dos líderes mundiais sobre o real objetivo da Conferência, o financiamento de ações contra as mudanças climáticas.

EM POUCAS LINHAS

> Estão abertas as inscrições para visitar a AgriZone, classificada como “a grande vitrine de tecnologias, ciência e cooperação internacional voltada à agricultura sustentável e à segurança alimentar no contexto de mudanças climáticas”.

> Com entrada gratuita, o espaço irá funcionar de 10h às 18h durante todos os dias da COP30, de 10 a 21 de novembro, na sede da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém.

> A Igreja Católica também terá espaços para debater sustentabilidade no período da COP 30. As programações serão distribuídas por quatro polos - Colégio Santa Catarina de Sena, Faculdade Católica, Santuário São João Batista e Paróquia S. Bárbara - e as atividades serão realizadas de 11 a 16 de novembro.

> As inscrições podem ser feitas no site da arquidiocese.

> O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) alerta os proprietários de veículos para a atenção às datas de vencimento do licenciamento anual, conforme o calendário de 2025.

> Neste mês de novembro devem regularizar a situação os veículos com placas de final 40, 50, 60, 70, 80 e 90. O licenciamento é obrigatório e garante que o veículo esteja em condições legais para circular nas vias públicas.

> Excepcionalmente, durante a COP 30, o Espaço São José Liberto abrirá ao público das 10h às 22h.

> A mudança é para garantir que os visitantes que estão na cidade para a conferência tenham mais tempo para conhecer o local que, a partir da próxima terça-feira (11) vai abrigar o Museu do Artesanato Paraense.