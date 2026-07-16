Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Governo não vai deixar brasileiros na mão', diz ministro sobre 'Tarifaço' dos EUA

Dario Durigan, ministro da Fazenda, ontem, sobre a aplicação de tarifas de 25% pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil.

Justiça

Mandante da morte de Marielle, Domingos Brazão perde cargo no TCE carioca. Ele foi condenado a mais de 76 anos de prisão.

Saúde

SUS adquire tecnologia para produzir o dolutegravir, principal remédio contra o HIV, usado por mais de 770 mil pessoas no País.

BÚFALO

POLÊMICA

A prefeitura de Soure, arquipélago do Marajó divulgou ontem (15) nota garantindo que não apoiou a publicação feita por um grupo de influenciadores mostrando um búfalo escalpelado e assado inteiro em vídeo que viralizou e gerou polêmica. A nota foi divulgada após críticas a um suposto apoio dado pelo município à gravação. A influenciadora paraense Lia Mendonça chegou a agradecer à gestão municipal. Nas imagens, o animal aparece já sem pele dentro do rio e, logo após, é colocado em uma fogueira e assado.

ENSAIO

Após a repercussão do vídeo, considerado desrespeitoso com os costumes locais, Lia apagou parte da postagem e ensaiou um pedido de desculpas, mas afirmou que o vídeo chocou porque muitas pessoas “estão acostumadas a ver o Pará de forma ‘gourmetizada’, sem conhecer a realidade vivida no Marajó”.

ADULTOS

EDUCAÇÃO

Podem ser feitas até domingo, 19, as inscrições para o projeto Sesc EAD EJA Ensino Médio, para pessoas com idade acima de 18 anos e que já tenham concluído o ensino fundamental. No Pará, a oferta contempla qualificação profissional em Assistente de Marketing e Vendas, com vagas nos polos de Ananindeua, Salinópolis e Castanhal. Ao todo, são 80 vagas gratuitas disponíveis no Estado.

ESPLANADA

INFLUÊNCIA

A nomeação da advogada Ana Carla Lopes, braço direito do deputado federal Celso Sabino (DPT), para um cargo estratégico na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) é um forte indicativo da sintonia política do ex-ministro paraense do Turismo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-secretária-executiva do Ministério que foi comandado por Sabino, Ana chega agora à agência presidida pelo petista Olavo Noleto.

ZÉLIA

HOMENAGEM

A professora emérita Zélia Amador de Deus foi homenageada pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) com a Medalha Josildeth Gomes Consorte de Contribuição à Antropologia Brasileira no Enfrentamento ao Racismo e Discriminações Correlatas, durante a abertura da 35ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em Goiânia (GO).

TRAJETÓRIA

Primeira vice-reitora negra da Universidade Federal do Pará (UFPA), fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e atual titular da Superintendência de Políticas Afirmativas e Diversidade (Diverse), Zélia Amador teve sua trajetória reconhecida pela contribuição à defesa dos direitos humanos, das políticas afirmativas e da valorização da cultura negra e dos povos tradicionais.

TAPAJÓS

BACIA

O Ministério Público Federal (MPF) marcou para hoje (16), reunião pública para apresentar à população de Santarém e região os detalhes de uma ação movida pelo órgão pedindo que a Justiça Federal obrigue a União e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a instituírem o Comitê da Bacia e sua respectiva Agência de Águas.

ENCONTRO

Segundo o órgão, o objetivo do encontro é detalhar o processo. A reunião começará às 10h na sede do MPF no município e deve reunir povos e comunidades tradicionais, além de coletivos e organizações sociais de defesa dos direitos socioambientais.

RECURSOS

COMPLEMENTO

O governo estadual publicou decretos autorizando a abertura de créditos suplementares superiores a R$ 8,9 milhões para reforçar o orçamento de órgãos estaduais. Os recursos contemplam principalmente a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e o Fundo Estadual de Saúde (FES). O Decreto 5.528 destina cerca de R$ 1,6 milhão, por meio de anulação de dotações orçamentárias, enquanto o Decreto 5.529 abre crédito suplementar de R$ 7,34 milhões, proveniente de superávit financeiro do exercício anterior. Os recursos serão aplicados em despesas da educação, infraestrutura e aquisição de materiais e serviços na área da saúde.

Em Poucas Linhas

► A Santa Casa de Misericórdia do Pará alerta que durante as férias escolares as doações ao Banco de Leite Humano da Santa Casa costumam diminuir. Enquanto isso, centenas de bebês internados dependem desse alimento para se desenvolver. Mães com excedente de leite podem ajudar a reforçar o estoque do banco. Para se cadastrar como doadora, basta acessar o site http://doacao-blh.santacasa.pa.gov.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (91) 98899-6326.

► O deputado estadual Rogério Barra (PL) cobrou a implantação do Cadastro Estadual de Pedófilos, criado por lei de sua autoria, aprovada pela Assembleia Legislativa e já sancionada pelo Executivo. A manifestação ocorreu após a repercussão nacional do caso da bebê de 10 meses vítima de violência sexual em Fortaleza (CE), que voltou a colocar em debate a necessidade de fortalecer mecanismos permanentes de proteção às crianças.