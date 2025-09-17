R70: 'Gostaria de comunicar minha renúncia', deputada ao transferir liderança para Eduardo Bolsonaro

“O Golpista do Tinder”

O israelense Simon Leviev foi preso na Geórgia (EUA). Ele ficou conhecido após ser retratado em documentário de 2022.



Insulina no SUS

Estados e municípios alertaram o Ministério da Saúde sobre o “risco iminente” de desabastecimento de canetas aplicadoras.

IDOSOS

DIREITO

O Senado Federal aprovou em caráter terminativo o projeto de lei que amplia gratuidade ou desconto de 50% para idosos nas passagens interestaduais. O Estatuto do Idoso já previa a gratuidade, mas apenas para os ônibus do tipo básico. Com a mudança, passa a valer para todas as categorias de veículos convencionais, incluindo os tipos executivo, semileito e leito. Com a aprovação, ontem, o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados. O PL teve autoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA) e o relator foi Paulo Paim (PT-RS). Quando entrar em vigor, a medida vai beneficiar pessoas com 60 anos ou mais e renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

ANIVERSÁRIO

GOLPE

Instituições financeiras estão alertando clientes para um novo golpe na praça. Usando datas de aniversário das possíveis vítimas, os fraudadores fingem ter um brinde ou presente para entregar. Para receber o tal mimo, contudo, é necessário fazer o pagamento de uma taxa de frete na maquininha, no ato da entrega. Ao realizar o pagamento, o valor é muito superior ao informado previamente pelo golpista. A orientação é para que os clientes não realizem pagamentos de taxas de entrega, além de verificar a procedência de encomendas.

PRESERVAÇÃO

INSTRUMENTO

O governo do Pará apresentou, nesta semana, um novo instrumento de apoio à regularização fundiária e à preservação ambiental: a Cota de Proteção Ambiental (CPA). As CPAs permitem que imóveis com passivo de reserva legal consolidado até julho de 2008 compensem a área por meio da compra de cotas que representam hectares de floresta preservada, com validade de 15 anos. Também estão disponíveis cotas não compensatórias, destinadas a doações voluntárias, a R$ 60 por hectare. O mecanismo conecta produção e conservação, garantindo recursos para o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Seuc).

SANEAMENTO

GANHO

Estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Ex Ante Consultoria, estima que a universalização do saneamento básico na Amazônia Legal poderá gerar R$ 330 bilhões em benefícios socioeconômicos até 2040. O levantamento aponta impactos positivos para a saúde, a produtividade econômica, o turismo e a preservação ambiental em uma região que reúne nove estados, 772 municípios e 26,6 milhões de habitantes.

PARÁ

O Pará deve concentrar a maior fatia dos ganhos líquidos (30,4%), seguido por Maranhão (19,1%) e Mato Grosso (16,1%). Entre as capitais, Rio Branco lidera em retorno per capita, enquanto Belém aparece com R$ 461,60 por habitante. O estudo calcula que os ganhos brutos somam R$ 516,6 bilhões, enquanto os custos sociais, como investimentos e aumento de despesas familiares, devem atingir R$ 186,5 bilhões. Após 2040, os benefícios acumulados podem chegar a R$ 972 bilhões, resultando em um retorno de R$ 5,10 para cada R$ 1 investido, maior que a média nacional.

AVENIDA

PRAZO

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belém (Seinfra) anunciou que as duas primeiras quadras da avenida Romulo Maiorana serão entregues antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro, em Belém. Segundo a prefeitura, 30 operários atuam na área. O projeto inclui a construção de ciclovias, calçadas, pistas de caminhadas, bicicletário, áreas de lazer e a revitalização da pavimentação e da drenagem.

TUCANOS

RESGATE

De janeiro a junho deste ano, o Comando de Policiamento Ambiental registrou 1.814 animais resgatados, além de 411 encaminhamentos para órgãos ambientais parceiros e centros de reabilitação. No mesmo período, foram 963 resgates de animais em situação de ilegalidade, 718 solturas na natureza e 114 entregas voluntárias realizadas pela população. Na manhã de ontem (16) o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) realizou o resgate de um filhote de araçari, da família dos tucanos, em uma área residencial de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O animal foi encaminhado para atendimento na sede do BPA e, após avaliação veterinária, será devolvido ao seu habitat natural.

Em Poucas Linhas

► Será lançado no dia 24, no Combu, o Programa Bela Cidade. A iniciativa é do Sicredi, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA), a prefeitura de Belém e cooperativas. Entre as ações estão a coleta seletiva, compostagem e campanhas educativas em restaurantes locais. Na primeira fase, dez restaurantes foram selecionados para as ações que incluem a instalação de pontos de coleta seletiva e capacitação de proprietários e funcionários.

► Serão realizados em Belém, de hoje (17) ao dia 20, a Semana de Tecnologia 2025 e o 24º Seminário Nacional de Limpeza Pública, reunindo pesquisadores, gestores e autoridades. O evento é promovido pelo Instituto de Tecnologia (Itec) da Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto Valoriza Resíduos, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) e Mútua-PA, e conta com a Guamá Tratamento de Resíduos entre os patrocinadores.

► A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) realiza hoje, em São Domingos do Capim, o Seminário de Desenvolvimento Econômico Local. Em parceria com a prefeitura e o Sebrae, o evento debaterá estratégias para atrair investimentos e valorizar cadeias produtivas como as da mandioca, do pescado, da avicultura e do turismo.

► Famílias de assentados da reforma agrária em Mãe do Rio devem iniciar o plantio comercial de malva ainda este ano, sob contratos de fornecimento de insumos e garantia de compra pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC). Moradores da comunidade Santa Maria, no km 22 da rodovia BR-010, também estão sendo mobilizados para a atividade.

► O Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para reformas emergenciais na 3ª Delegacia da PRF em Marabá. A medida foi tomada após inspeções constatarem “condições de trabalho precárias e insalubres”.