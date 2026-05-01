R70: 'Golpe comandado por Alcolumbre', diz Lindbergh Farias, vice-líder do governo na Câmara

Segunda edição

Corrida Nacional do Sesi supera 60 mil inscritos. Evento no Dia do Trabalhador ocorre no DF e 25 estados, incluindo o Pará.

PNAD Contínua

Salário médio do trabalhador amplia recorde e chega a R$ 3.722. Em um ano, valor sobe 5,5% acima da inflação.

DERROTA

DIAGNÓSTICO

Na ressaca da derrota política com a reprovação de Jorge Messias a uma cadeira no Supremo pelo Senado, o governo amanheceu ontem tentando entender de onde vieram as rasteiras. A pergunta que ecoou nos corredores do Congresso é direta: onde falhou a articulação política? O diagnóstico interno, até a véspera da votação, era de controle total do cenário, apesar do pessimismo externo ao governo. O resultado mostrou o oposto. O Planalto subestimou o ambiente de insatisfação no Senado, um colegiado que vem demonstrando incômodo tanto com decisões do Judiciário quanto com a condução política do Executivo. No voto secreto, a fidelidade se diluiu, e Jorge Messias acabou sendo o ponto de descarga dessa tensão.

BASE

Com o resultado do placar super desfavorável ao governo, assessores do Planalto começaram o movimento de apuração interna para mapear votos em partidos da base considerados estratégicos, como MDB, União Brasil e PSD, em busca de sinais de infidelidade. A leitura que emerge é de que a base formal não se traduziu em apoio efetivo. Mais do que cargos e emendas, cresce a percepção de que faltou atenção ao rito político do Senado e à construção de confiança com lideranças. Sem esse lastro, a sustentação ruiu no momento decisivo.

OPOSIÇÃO

Nomes declarados da oposição, o deputado federal Éder Mauro e o estadual Rogério Barra, ambos do PL, avaliaram a rejeição do nome de Jorge Messias para o STF como uma vitória da oposição no Congresso, e atribuíram o resultado também à pressão popular. O delegado afirmou que houve uma reação das ruas contra a tentativa de levar, em sua leitura, “mais um comunista” ao STF. Os dois parlamentares também cobraram a identificação dos senadores paraenses que votaram a favor da indicação e afirmam que o episódio vai ganhar peso no debate político nos próximos meses.

FRAUDES

SEGURO

A Polícia Federal deflagrou ontem (30) a operação “Empregado Virtual” para desarticular um esquema de fraudes no Seguro-Desemprego. Segundo as investigações, o grupo usava estruturas de empresas de contabilidade para criar vínculos empregatícios fictícios em nome de terceiros e, em seguida, solicitar o benefício de forma irregular. O prejuízo potencial aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 5 milhões, com cerca de R$ 300 mil já sacados. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Redenção e Tucumã, no Pará, incluindo dois escritórios contábeis suspeitos de participação.

SENHA

Fonte da coluna avalia que esse tipo de fraude tem sido mais frequente em diversas áreas, incluindo o INSS, por conta da banalização que muita gente, até por desinformação, faz do uso da conta Gov.br, que tem o mesmo poder de uma senha de banco e não deve ser compartilhada com qualquer pessoa. Durante a operação de ontem, agentes apreenderam notebooks, celulares e quatro veículos ligados aos investigados. A Justiça também autorizou a quebra de sigilo bancário dos envolvidos. O material recolhido passará por perícia para identificar a extensão das fraudes.

FÁBRICA

RESSOCIALIZAÇÃO

A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) inaugura, na terça-feira (5) uma fábrica de bloquetes no Complexo Penitenciário de Marabá. A unidade inicia com 40 internos dos regimes fechado e semiaberto e capacidade de produzir até 70 mil peças mensais para pavimentação urbana. A iniciativa, que reduz gastos públicos e ressocializa, é fruto de parceria entre o Estado e a prefeitura: a Seap responde pela operação e segurança, com maquinário do Programa de Capacitação Profissional, enquanto o município garante estrutura e insumos, inclusive reciclados.

LEI

AMBIENTAL

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou a alteração na Lei 10.259/2023, criando o Plano de Atuação Integrada (PAI) para áreas em recuperação florestal. A proposta amplia o foco ambiental ao incluir ações sociais e econômicas, como regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, assistência técnica e investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), o modelo já é aplicado na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, com meta de restaurar mais de 10 mil hectares. A medida se alinha ao plano estadual que prevê recuperar 5,6 milhões de hectares até 2030.

Em Poucas Linhas

► Isan Anijar, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), iniciou a sua gestão com novidades e ações estratégicas. Entre os destaques está o “Almoço com o Presidente”, com a primeira edição realizada no encontro do Conselho das Câmaras Setoriais da ACP.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou estudo sobre uso recreativo de fones. A pesquisa aponta que 83,4% apresentam perda auditiva subclínica e 78% usam dispositivos por mais de uma hora diária, muitas vezes acima de 85 decibéis. Entre os efeitos estão zumbido, irritabilidade e distúrbios do sono. Especialistas recomendam volume de até 60% e pausas a cada 60 minutos. O uso de fones tipo headset é indicado como alternativa mais segura.

► A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) mobiliza mais de 900 agentes na Operação “Dia do Trabalhador”, iniciada ontem e prevista para se encerrar dia 4. Cerca de 220 policiais militares atuam no policiamento ostensivo em áreas de maior fluxo, como Salinópolis, Cotijuba, Outeiro, Marudá, Abaetetuba, Vigia e Bragança. A ação inclui reforço nas rodovias, intensificação da Lei Seca e integração com Detran, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Há ainda apoio aéreo e fluvial para ampliar a cobertura durante o feriado prolongado.

► A coluna se despede de Lucidéa Maiorana, presidente do Grupo Liberal, conglomerado que ergueu com o marido, o saudoso Romulo Maiorana. Sua luz seguirá guiando os caminhos dos colaboradores do Grupo Liberal.