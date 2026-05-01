R70: 'Golpe comandado por Alcolumbre', diz Lindbergh Farias, vice-líder do governo na Câmara Lindbergh Farias, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados (PT-AP), sobre derrubada de veto ao PL da Dosimetria, ontem. Repórter 70 01.05.26 8h15 Segunda edição Corrida Nacional do Sesi supera 60 mil inscritos. Evento no Dia do Trabalhador ocorre no DF e 25 estados, incluindo o Pará. PNAD Contínua Salário médio do trabalhador amplia recorde e chega a R$ 3.722. Em um ano, valor sobe 5,5% acima da inflação. DERROTA DIAGNÓSTICO Na ressaca da derrota política com a reprovação de Jorge Messias a uma cadeira no Supremo pelo Senado, o governo amanheceu ontem tentando entender de onde vieram as rasteiras. A pergunta que ecoou nos corredores do Congresso é direta: onde falhou a articulação política? O diagnóstico interno, até a véspera da votação, era de controle total do cenário, apesar do pessimismo externo ao governo. O resultado mostrou o oposto. O Planalto subestimou o ambiente de insatisfação no Senado, um colegiado que vem demonstrando incômodo tanto com decisões do Judiciário quanto com a condução política do Executivo. No voto secreto, a fidelidade se diluiu, e Jorge Messias acabou sendo o ponto de descarga dessa tensão. BASE Com o resultado do placar super desfavorável ao governo, assessores do Planalto começaram o movimento de apuração interna para mapear votos em partidos da base considerados estratégicos, como MDB, União Brasil e PSD, em busca de sinais de infidelidade. A leitura que emerge é de que a base formal não se traduziu em apoio efetivo. Mais do que cargos e emendas, cresce a percepção de que faltou atenção ao rito político do Senado e à construção de confiança com lideranças. Sem esse lastro, a sustentação ruiu no momento decisivo. OPOSIÇÃO Nomes declarados da oposição, o deputado federal Éder Mauro e o estadual Rogério Barra, ambos do PL, avaliaram a rejeição do nome de Jorge Messias para o STF como uma vitória da oposição no Congresso, e atribuíram o resultado também à pressão popular. O delegado afirmou que houve uma reação das ruas contra a tentativa de levar, em sua leitura, “mais um comunista” ao STF. Os dois parlamentares também cobraram a identificação dos senadores paraenses que votaram a favor da indicação e afirmam que o episódio vai ganhar peso no debate político nos próximos meses. FRAUDES SEGURO A Polícia Federal deflagrou ontem (30) a operação “Empregado Virtual” para desarticular um esquema de fraudes no Seguro-Desemprego. Segundo as investigações, o grupo usava estruturas de empresas de contabilidade para criar vínculos empregatícios fictícios em nome de terceiros e, em seguida, solicitar o benefício de forma irregular. O prejuízo potencial aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 5 milhões, com cerca de R$ 300 mil já sacados. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Redenção e Tucumã, no Pará, incluindo dois escritórios contábeis suspeitos de participação. SENHA Fonte da coluna avalia que esse tipo de fraude tem sido mais frequente em diversas áreas, incluindo o INSS, por conta da banalização que muita gente, até por desinformação, faz do uso da conta Gov.br, que tem o mesmo poder de uma senha de banco e não deve ser compartilhada com qualquer pessoa. Durante a operação de ontem, agentes apreenderam notebooks, celulares e quatro veículos ligados aos investigados. A Justiça também autorizou a quebra de sigilo bancário dos envolvidos. O material recolhido passará por perícia para identificar a extensão das fraudes. FÁBRICA RESSOCIALIZAÇÃO A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) inaugura, na terça-feira (5) uma fábrica de bloquetes no Complexo Penitenciário de Marabá. A unidade inicia com 40 internos dos regimes fechado e semiaberto e capacidade de produzir até 70 mil peças mensais para pavimentação urbana. A iniciativa, que reduz gastos públicos e ressocializa, é fruto de parceria entre o Estado e a prefeitura: a Seap responde pela operação e segurança, com maquinário do Programa de Capacitação Profissional, enquanto o município garante estrutura e insumos, inclusive reciclados. LEI AMBIENTAL A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou a alteração na Lei 10.259/2023, criando o Plano de Atuação Integrada (PAI) para áreas em recuperação florestal. A proposta amplia o foco ambiental ao incluir ações sociais e econômicas, como regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, assistência técnica e investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), o modelo já é aplicado na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, com meta de restaurar mais de 10 mil hectares. A medida se alinha ao plano estadual que prevê recuperar 5,6 milhões de hectares até 2030. Em Poucas Linhas ► Isan Anijar, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), iniciou a sua gestão com novidades e ações estratégicas. Entre os destaques está o “Almoço com o Presidente”, com a primeira edição realizada no encontro do Conselho das Câmaras Setoriais da ACP. ► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou estudo sobre uso recreativo de fones. A pesquisa aponta que 83,4% apresentam perda auditiva subclínica e 78% usam dispositivos por mais de uma hora diária, muitas vezes acima de 85 decibéis. Entre os efeitos estão zumbido, irritabilidade e distúrbios do sono. Especialistas recomendam volume de até 60% e pausas a cada 60 minutos. O uso de fones tipo headset é indicado como alternativa mais segura. ► A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) mobiliza mais de 900 agentes na Operação “Dia do Trabalhador”, iniciada ontem e prevista para se encerrar dia 4. Cerca de 220 policiais militares atuam no policiamento ostensivo em áreas de maior fluxo, como Salinópolis, Cotijuba, Outeiro, Marudá, Abaetetuba, Vigia e Bragança. A ação inclui reforço nas rodovias, intensificação da Lei Seca e integração com Detran, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Há ainda apoio aéreo e fluvial para ampliar a cobertura durante o feriado prolongado. ► A coluna se despede de Lucidéa Maiorana, presidente do Grupo Liberal, conglomerado que ergueu com o marido, o saudoso Romulo Maiorana. Sua luz seguirá guiando os caminhos dos colaboradores do Grupo Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!