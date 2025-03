R70: Geraldo Alckmin vê tarifaço de Trump ao Brasil como um grande equívoco

Dívida pública federal

O total da dívida aumentou 3,3% de janeiro para fevereiro, passando de R$ 7,25 trilhões para R$ 7,49 trilhões.

Inteligência artificial

O Brasil mira liderança em IA na América Latina com plano de R$ 24 bilhões até 2028. País já conta com 144 centros de pesquisa

MINISTÉRIO

PRESSÃO

O senador Beto Faro, cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfrenta pressões de aliados em sentidos opostos. Há quem defenda que o senador assuma o MDA pelo seu fácil trânsito político no Congresso, movimentos sociais e, inclusive, em setores do agronegócio. Mas há aliados que defendem que Beto Faro permaneça no Senado pelos riscos de assumir um ministério fraco, com dificuldades operacionais e orçamentárias.

SURPRESO

Questionado a respeito, Faro tem dito que em nenhum momento o presidente Lula ou seus principais interlocutores conversaram com ele sobre esse assunto e afirma estar surpreso com as especulações. À coluna, informa, contudo, que é “um soldado do projeto do governo” e que continuará na luta “onde o presidente considerar que possa ser mais útil”.

MULTA

IMPRESCRITÍVEL

Defensores do meio ambiente comemoram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que formou maioria de votos para fixar que as multas aplicadas contra infratores ambientais são imprescritíveis. O caso foi decidido em um recurso do Ministério Público Federal (MPF) para derrubar uma decisão da primeira instância que foi favorável à prescrição de multas ambientais após o prazo de cinco anos. A infração que motivou o julgamento ocorreu em Balneário Barra do Sul (SC). Para o órgão, os infratores ambientais têm o dever de arcar com os danos provocados ao meio ambiente.

CERCO

A decisão vai beneficiar estados como o Pará, que estão endurecendo a fiscalização contra o desmatamento ilegal. Somente a Operação Curupira, uma das principais estratégias no enfrentamento a ilícitos ambientais no território paraense, completou dois anos mobilizando servidores de várias instituições estaduais.

Geraldo Alckmin (J. Bosco)

“Brasil deveria ficar fora de qualquer tributação”

GERALDO ALCKMIN (PSB), vice-presidente da República, sobre o tarifaço de Donald Trump. Alckmin vê a medida como um equívoco, já que “os Estados Unidos têm um grande superávit com o Brasil”.

FEBRE

VACINA

Nos primeiros três meses deste ano o Hospital Barros Barreto (CHU-UFPA/Ebserh) atendeu sete pacientes com suspeita de febre amarela e registrou quatro confirmações da doença. O hospital universitário é referência no tratamento da infecção no Pará, oferecendo suporte intensivo, leitos de enfermaria e UTI, em parceria com as secretarias de Saúde do Estado e do município.

ALERTA

Desde o início deste mês o Ministério da Saúde tem intensificado as ações de combate à doença, que pode ser evitada com a vacinação. O Pará, especialmente o arquipélago do Marajó, está em alerta. No município de Breves, por exemplo, já foram registrados, neste ano, 26 casos e cinco pessoas morreram.

MINORIAS

PODER

O estudo inédito Lideranças Negras no Estado Brasileiro (1995-2024), divulgado na semana passada, aponta que quatro a cada dez cargos de liderança no Poder Executivo brasileiro são ocupados por pessoas negras ou indígenas. Apesar de representarem, juntas, a maior parte da população brasileira, essas são apenas 39% das lideranças nos ministérios, autarquias e fundações.

PERFIL

A pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial (Afro-Cebrap), com apoio da Fundação Lemann e da Imaginable Futures e traz um levantamento do perfil daqueles que ocupam os quadros de liderança com base nos dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), considerando os últimos 25 anos, o que corresponde a sete gestões presidenciais.

AÇAÍ

CRISE

A Assembleia Legislativa do Pará vai ganhar um Grupo de Trabalho para tratar da crise do açaí. Nos últimos anos, o produto tem sofrido variações de preço que inviabilizam o consumo pela população mais pobre. A proposição foi do deputado Carlos Bordalo (PT). O grupo será instalado oficialmente na quarta-feira (2). A instalação do GT é resultado de uma série de reuniões prévias e a meta é apontar caminhos para equilibrar a cadeia do fruto.

Em Poucas Linhas

► A organização ambiental WWF- -Brasil lançou um plano estratégico voltado para mitigar os impactos da contaminação por mercúrio nas populações e também no ambiente amazônico.

► O plano abrange três áreas prioritárias: saúde, segurança alimentar e hídrica. A contaminação por mercúrio afeta diretamente a saúde das populações amazônicas, com riscos de danos neurológicos.

► A previsão climática para o mês de abril, divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica um cenário de chuvas irregulares e temperaturas acima da média em diversas regiões do Brasil, com impactos diretos na agricultura.

► Na região Norte, a tendência é de volumes dentro ou acima da média, beneficiando o ciclo produtivo das culturas. No entanto, áreas do leste do Acre, divisa do Amazonas com Roraima e o Amapá podem ter precipitações abaixo do esperado.

► A mineradora Vale assinou um acordo com a Wabtec Corporation para adquirir 50 locomotivas da série Evolution para a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e, também, para a Estrada de Ferro Carajás (EFC), entre Parauapebas, no sudeste do Pará, e São Luís, no Maranhão. A aquisição visa a modernização da frota, com aumento da eficiência e redução das emissões.

► Um dos mais antigos desembargadores do Trabalho e professor de gerações de advogados, José Edílsimo Eliziário Bentes participou da sua última sessão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, na sexta-feira (28). O magistrado completa 75 anos no próximo dia 13.

► Nos dias 10 e 11 de abril, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) celebrará os 10 anos de atuação de sua Unidade Regional de Marabá com a realização de evento sob o tema “10 anos da Unidade do TCE-PA em Marabá: Fortalecendo a Gestão e Controle no sul e sudeste do Pará”.

► Entre os palestrantes está o ministro das Cidades, Jader Filho. São esperados mais de 500 participantes, entre gestores, servidores públicos e representantes de entidades e organizações do terceiro setor.