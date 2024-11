R70: 'Formar uma aliança de nações livres, guardiãs do legado ocidental', diz Javier Milei

Missão lunar

A China enviou tijolos ao espaço em um foguete para submetê-los a testes e determinar se seria possível construir uma base na Lua.

Estudo norte-americano

A prática regular de ioga pode reduzir a dor lombar, melhorar o sono e diminuir a dependência de medicamentos para dor.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

“Formar uma aliança de nações livres, guardiãs do legado ocidental.”

Javier Milei, presidente da Argentina, propõe a união do país com Estados Unidos, Itália e Israel, durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), na Flórida.

PARAENSE

REPERCUSSÃO

Veículos da imprensa nacional, como o jornal O Globo e a CNN Brasil, e o jornalista Jamil Chade, colunista do UOL em Nova York, noticiaram a conquista do paraense Celso Sabino, ministro do Turismo, eleito presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo. Ministros do governo federal, entre os quais Alexandre Padilha, das relações institucionais, também parabenizaram o paraense, que a partir de janeiro do ano que vem estará à frente das decisões estratégicas das Nações Unidas para o setor. O ministro também prepara a inauguração do primeiro escritório da ONU Turismo no Brasil, que ele já havia articulado em setembro passado e terá sede no Rio de Janeiro, para atender América Latina e Caribe.

FARINHA

SEGURA

Em 2023, segundo dados da Produção Agrícola Municipal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Pará foi considerado o principal produtor de mandioca do Brasil, atingindo a produção de 3,77 milhões de toneladas (20,4% da produção nacional), com o Acará sendo o principal município produtor do Estado, com um volume de 315,96 mil toneladas de mandioca (8,4% da produção estadual). Para garantir a melhor qualidade do produto comercializado no Estado, a Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará (Adepará) faz o registro dos estabelecimentos que estão habilitados a ofertar produtos com segurança para o consumidor. Atualmente, 143 estabelecimentos possuem o registro estadual e a expectativa é de que, até o fim de 2024, outros sete obtenham o documento.

COQUELUCHE

RETORNO

Doença já quase erradicada no Brasil, a coqueluche voltou a preocupar as autoridades de saúde. Só neste ano, o Brasil já registrou 3.253 casos.

PREOCUPAÇÃO

É o maior número desde 2014, quando foram registrados 8.622 casos da doença. Em 2013 foram contabilizadas 3.113 pessoas doentes, segundo o painel epidemiológico do Ministério da Saúde (MS). O aumento da doença é consequência direta da queda nos índices de vacinação, que deveriam estar no patamar de 95%. O esquema vacinal está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

AGRICULTURA

MODELO

Em Baku, no Azerbaijão, onde participam da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), a presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Maria Fonseca Massruhá, e o governador Helder Barbalho começaram a definir parceria para desenvolver unidades demonstrativas de agricultura sustentável em Belém envolvendo áreas onde a empresa já atua implantando sistemas agroflorestais. A ideia é tornar essas áreas viáveis para visitação pública.

MESORREGIÃO

MUDANÇA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) marcou para o dia 28 audiência pública para discutir o ingresso de Limoeiro do Ajuru na mesorregião do Marajó Ocidental. Com a medida, o município será incluído nos programas governamentais voltados para a área. Limoeiro será o 17º município a fazer parte do Marajó Oriental. Atualmente, está em debate o ingresso de Oeiras do Pará, que passaria a ser o 18º. Em comunicado à população, o MPPA tem ressaltado a importância da participação “para garantir que as adaptações necessárias ao novo contexto administrativo e regional sejam planejadas e executadas de forma transparente e inclusiva”.

BÔNUS

CONSULTA

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disponibilizou para os servidores um sistema próprio de consulta do bônus do programa “Escola que Transforma”, destinado aos profissionais da educação que atingiram as metas estabelecidas pela Seduc no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. O bônus pode chegar a 3,5 salários. Com o sistema, os servidores podem consultar o valor total do repasse e as parcelas já pagas e pendentes. O valor total de investimento é superior a R$ 373 milhões. A primeira parcela foi transferida em 15 de outubro, as demais serão repassadas na folha de pagamento dos meses subsequentes.

Em Poucas Linhas

► Unidades de saúde do governo do Pará selecionam para as áreas administrativa e assistencial, com vagas para os cargos de enfermeira assistencial, assistente de recursos humanos, agente de portaria e auxiliar de informática. Dependendo do hospital, interessados têm até os próximos dias 21 e 25 para se candidatar às vagas, voltadas também para pessoas com deficiência, por meio da plataforma Burh. Os processos seletivos estão sendo realizados pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, em Belém; pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua; e pelo Hospital Regional Público do Marajó, em Breves.

► Com 90.103 bolsas coletadas neste ano, o Hemopa já ultrapassou o total de doações de sangue registradas ao longo de 2023, quando fechou o ano com 85.091 bolsas registradas.

► A Defensoria Pública do Estado conquistou o selo “Diamante” em transparência pública, concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas da União (Atricon). O anúncio foi feito na quarta-feira (13). A DPE ficou em primeiro lugar nacional entre as defensorias de todo Brasil no quesito “Transparência no Portal Público”, com a marca de 99,16%.

► Está acirrada a campanha para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA). A eleição está marcada para segunda-feira (18). A chapa da situação é encabeçada pelo atual presidente Eduardo Imbiriba. A oposição é comandada por Sávio Barreto. O voto é obrigatório. Em Belém, a votação será na Grande Loja Maçônica do Pará, na travessa do Chaco, bairro do Marco.

► Faro, no Baixo Amazonas, segue líder absoluto no ranking de municípios paraenses há mais tempo sem registro de homicídios. Desde 31 de janeiro de 2021, a cidade não registra crime violento letal.