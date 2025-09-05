R70: 'Foragido da justiça americana', diz Marco Rubio, secretário dos EUA, sobre Nicolás Maduro

Droga

LSD reduz ansiedade em estudo clínico. Efeito dura até três meses em quase metade dos pacientes.

Tecnologia

Google é condenado pela Justiça dos EUA a pagar US$ 425 milhões por violar privacidade de usuários. Empresa vai recorrer.

AÇAÍ

REGULAMENTAÇÃO

O Pará ganhou uma lei que regulamenta a atividade dos batedores de açaí. Publicada no Diário Oficial de ontem, a nova legislação estabelece normas para congelamento e armazenamento da polpa destinada à comercialização no Estado. Autor do projeto que deu origem à lei, o deputado Carlos Bordalo (PT) afirmou que o objetivo é “assegurar a qualidade e segurança alimentar do produto consumido diariamente por milhares de paraenses, além de garantir a continuidade da comercialização durante a entressafra e possibilitar a inclusão dos batedores artesanais nas cadeias formais de venda do açaí”.

DEBATE

A nova legislação é um dos resultados do grupo de trabalho instalado em abril deste ano na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para debater a crise no fornecimento do fruto no estado. Das reuniões e propostas apresentadas nasceu o projeto agora sancionado. De acordo com a lei, são considerados batedores artesanais tanto pessoas físicas quanto jurídicas, desde que registradas como microempreendedores individuais e que atuem na manipulação artesanal do fruto, fazendo o processamento e a venda da polpa de forma não industrial para o consumo direto da população.

CRIME

COMBATE

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco-PA) anunciou ontem que prendeu oito suspeitos de atuar como tesoureiros do crime organizado. A operação batizada de Saldo Devedor 2 inclui mandados de busca e apreensão e prisões no Pará, em Goiás e em Santa Catarina. No Pará, as ações se concentraram em Belém, Curuçá, Igarapé-Açu, Santarém, Prainha e Portel. Durante as buscas em Igarapé-Açu, foram apreendidos 1,550 quilo de maconha, além de munições e equipamentos usados para a venda de drogas.

JUSTIÇA

CONSENSO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) agendou para este último trimestre do ano a 20ª Semana Nacional da Conciliação. No Pará, haverá ações de 20 a 24 de outubro nas comarcas da Região Metropolitana de Belém e de 3 a 7 de novembro nas comarcas do interior.

DIÁLOGO

O objetivo da semana é incentivar a cultura do diálogo para garantir soluções de conflitos mais rápidas e de forma consensual. Os processos que serão analisados durante a semana ainda estão sendo selecionados pelas unidades judiciárias.

PROCESSOS

PRIORIDADE

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou resolução que estabelece tramitação preferencial para processos judiciais que envolvam gestantes, lactantes e puérperas. A medida vale para a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus de todo o País e a ideia é garantir acesso à Justiça e em prazo razoável, diante das vulnerabilidades sociais enfrentadas por esse grupo. De qualquer forma, caberá aos juízes analisar, nos casos concretos, a pertinência da prioridade, considerando o conteúdo da demanda, a saúde da mãe e da criança, entre outros fatores. O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) será alterado para incluir um campo específico para identificação da situação.

MANDIOCA

PROTEÇÃO

Será implantado, a partir de novembro, o plano estratégico para combate à vassoura-de-bruxa nas plantações de mandioca. O projeto terá duração de 36 meses e contará com um orçamento estimado em mais de R$ 1,5 milhão. A meta é avaliar 200 genótipos de mandioca em relação à resistência ao fungo, além de testar a eficácia de 12 fungicidas. No fim, será apresentado um plano de manejo para reduzir a incidência da praga que tem ameaçado a lavoura essencial para a subsistência de comunidades do Pará e Amapá.

COP 30

VISTO

O governo brasileiro anunciou que passará a emitir vistos eletrônicos para os cidadãos dos países participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30). Pessoas de países que precisam de visto poderão fazer a solicitação via digital, sem necessidade de comparecer ao consulado brasileiro em seu país. Até então, esse tipo de solicitação era permitido apenas para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália.

Em Poucas Linhas

► A Fundação Hemopa comemora um dado que salva vidas: o crescimento na doação de sangue no Pará. Em agosto de 2025, foram coletadas 9.139 bolsas, contra 8.653 no mesmo mês de 2024, o que representa aumento de aproximadamente 6%. O volume será suficiente para até 36.504 transfusões em todo o Estado do Pará.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre, de 8 a 13 de setembro, as inscrições para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira em inglês e espanhol. O exame é requisito comum em processos seletivos de pós-graduação e em outras instituições de ensino superior. Será aplicado no dia 18 de outubro.

► Um balanço divulgado por uma instituição financeira aponta um interesse cada vez maior na busca pela energia solar no Norte do País. Segundo o estudo realizado pelo Banco Santander, a busca na região por crédito para implantar esses sistemas aumentou 225% no ano passado, em comparação ao mesmo período de 2023.

► Pela primeira vez o espetáculo Agô Pulsar Afro-Amazônico se apresenta no Pará, marcando o início da temporada na região Norte após estrear no Maranhão. A montagem, que combina dança contemporânea, com influências afro e indígenas, foi apresentada ontem (4) no Parque Cultural Vila Maguary, em Ananindeua. As apresentações, abertas ao público, continuam nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), circulando pelos bairros Telégrafo e Condor, em Belém.

► No fim de semana do 7 de Setembro, feriado da Independência do Brasil, o Mangal das Garças, o Parque Estadual do Utinga e a Estação das Docas funcionam normalmente. No dia 7, o Mangal terá programação gratuita para comemorar o Dia do Biólogo e o Dia do Veterinário.

► O desfile cívico-militar comemorativo aos 203 da Independência do Brasil vai reunir 4,5 mil pessoas entre militares das Forças Armadas, integrantes das forças de segurança pública e instituições estaduais e municipais, além do público.