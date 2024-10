R70: 'Foi uma eleição, como deve ser, no clima de tranquilidade, absoluto respeito às pessoas'

Saúde

A campanha de vacinação contra influenza foi prorrogada no Estado, até o dia 29 de novembro, em razão da baixa procura.

Abstenção

A Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para tentar reduzir o não comparecimento de eleitores nas próximas eleições, em 2026.

Ministra Cármen Lúcia (J. Bosco)

"Foi uma eleição, como deve ser, no clima de tranquilidade, absoluto respeito às pessoas.”

Ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre o segundo turno das eleições municipais.

ELEIÇÃO

SEM SURPRESA

Como indicavam as pesquisas eleitorais, Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém, vencendo o candidato do PL, Delegado Éder Mauro. Normando obteve 56,36% dos votos válidos, contra 43,64% de Éder Mauro. A chegada do jovem prefeito ao Palácio Antônio Lemos representa um marco histórico para o MDB, que desde 1985 não elegia o gestor da capital paraense.

HISTÓRICO

Embora nesse período a legenda tenha participado de diferentes gestões no município, o último nome do MDB a governar a cidade foi o engenheiro Fernando Coutinho Jorge. Igor Normando foi eleito em uma coligação que, além do seu partido, reuniu PSB, PRD, União Brasil, PDT, PP, PSD e a Federação PSDB Cidadania. No segundo turno, após a derrota do atual prefeito Edmilson Rodrigues, ele conquistou também apoio de legendas mais à esquerda, como o PT e o próprio PSOL de Edmilson.

PREVENÇÃO

DEFICIENTE

Neste mês de outubro, dedicado às campanhas de combate ao câncer de mama, um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) traçou um quadro preocupante no que diz respeito aos equipamentos para diagnóstico precoce da doença. Dos 5.569 municípios brasileiros, apenas 1.306 têm mamógrafos. Isto significa que mulheres que vivem na maioria das cidades brasileiras precisam se deslocar para outras localidades para fazer a mamografia. Em todo o território nacional, segundo o levantamento da CNM, existem 6.420 mamógrafos e, desses, apenas 3.197 estão em uso no Sistema Único de Saúde (SUS). Outro dado preocupante: apenas 206 municípios contam com médicos mastologistas. O levantamento aponta que, no Brasil, 344 especialistas são vinculados ao SUS e atendem nessas localidades. Ao divulgar os dados, a CNM reforçou a necessidade de investimento do governo federal.

DÉFICIT

Ainda sobre o combate ao câncer de mama, dados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) mostram que, de janeiro a junho de 2024, o SUS realizou 2.000.027 mamografias em 795 municípios, número abaixo do ideal, uma vez que a população feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, público-alvo da campanha, é de mais de 15 milhões. De acordo com as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama (Inca, 2015), a mamografia de rastreamento é indicada para mulheres de 50 a 69 anos sem sinais e sintomas de câncer de mama, uma vez a cada dois anos.

RESULTADO

Outro dado preocupante é que muitas mulheres fazem o exame, mas não chegam a buscar o resultado, tampouco procuram o tratamento precoce.

ALMOÇO

POLÍTICO

Mesmo prevista para ser prioritariamente para familiares e amigos, a comemoração pelos 80 anos do senador Jader Barbalho (MDB), em Belém, não deixou de se tornar palco para conversas políticas. Em meio às negociações para a presidência do Congresso, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, desembarcou na capital paraense acompanhado do seu candidato à presidência da Casa no ano que vem, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Nacionalmente, os analistas políticos destacaram a presença como uma tentativa de Lira de se aproximar do MDB em busca de apoio para sua sucessão.

PRESTÍGIO

Além de Lira e Hugo, o almoço na Estação das Docas contou com a presença do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, José Dirceu, que fez um bate e volta em Belém só para prestigiar o senador paraense.

MARIA DA PENHA

RENOVAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), dezoito prefeituras e órgãos de segurança pública e proteção à mulher assinaram, na semana passada, termo de compromisso para manter os serviços da Patrulha Maria da Penha, que agora conta também com a adesão da Secretaria de Estado das Mulheres do Pará. Criada em 2015, a Patrulha Maria da Penha atua, prioritariamente, para garantir o cumprimento de medidas protetivas concedidas pelos juízes das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, especialmente nas situações cuja fiscalização é considerada indispensável.

Em Poucas Linhas

► Até o fechamento desta edição, a Polícia Federal (PF) não havia registrado ocorrências relacionadas às eleições em Belém e Santarém, cidades paraenses onde houve segundo turno da disputa às prefeituras. Assim como fez no primeiro turno, a PF usou drones para observar os locais de votação. As imagens revelaram um quadro de tranquilidade. Em solo, os eleitores puderam constatar o mesmo. A maioria dos locais de votação estava sem boca de urna e sem filas para votar.

► O resultado da eleição em Santarém, oeste do Pará, também confirmou o que vinham apontando as pesquisas de intenção de voto, com a vitória do candidato emedebista José Maria Tapajós sobre JK do Povão, do PL.

► Estão abertas as inscrições para o Edital de Chamamento Público Municipal da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O edital abrange desde a produção de eventos culturais, como feiras e festivais, até iniciativas voltadas para a formação e capacitação de agentes culturais. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 1º de novembro.

► O líder da bancada do PT no Senado, Beto Faro, propôs a realização de uma audiência pública para discutir os temas tratados durante a presidência do Brasil no G20, que se encerra em novembro de 2024. A ideia é antecipar o debate sobre os posicionamentos comuns e discordantes entre os membros do grupo, que inclui 19 países, além da União Africana e da União Europeia. A intenção é chegar à Cúpula com um entendimento mais claro sobre os acordos que serão firmados pelos chefes de Estado e de governo, decisões que Beto Faro considera “determinantes para o futuro da humanidade”.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas, até 13 de novembro, para o Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional, por meio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). O edital oferta vagas para Belém, Ananindeua, Santarém, Bragança e Tucuruí. As inscrições para o processo seletivo são on-line.