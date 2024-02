R70: 'Foi tranquilo', diz Valdemar Costa Neto ao sair da PF

Sonolência e confusão mental

Pacientes com cirrose podem ter sintomas compatíveis com demência. Estudo mostra que 50% desenvolvem encefalopatia hepática.

Crime contra a criança

Número de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil on-line é o maior em 18 anos. Houve 71.867 registros em 2023.

Valdemar Costa Neto (J. Bosco)

“Foi tranquilo.”



Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, aos jornalistas na saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde estava preso.



PORTOS

RECURSOS

O Pará está entre os estados contemplados com recursos do governo federal, que vai dispor de R$ 2,6 bilhões para investimentos na logística de transporte para fazer do projeto Arco Norte um dos maiores centros de exportação de commodities do Brasil, com investimentos em portos e na malha viária de acessibilidade aos portos trabalhados, que no Pará serão os de Miritituba, em Itaituba, Santarém e Barcarena. Já as estradas a serem aquinhoadas com os investimentos são as rodovias federais BR-163, 155 e 158, todas no Pará, e a ferrovia Norte/Sul. As novas estruturas que serão fortalecidas no corredor Arco Norte deverão compensar a condição avaliada pelo governo como sendo de saturação dos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

SALÁRIOS

ATRASO

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Capitão Poço, no nordeste do Pará, está organizando uma nova manifestação contra a prefeitura para protestar pelas condições básicas de trabalho de servidores de várias áreas, como a educação e a saúde. Desta vez, a queixa na área da saúde é dos agentes comunitários de saúde (ACSs), que estão com os salários atrasados desde o mês de dezembro, incluindo nesse pacote a falta de pagamento do 13º salário. Os servidores exigem ao menos uma resposta do prefeito João Tonheiro (PL), que se não vier até a próxima quinta-feira, primeiro dia útil após o Carnaval, eles prometem paralisar os atendimentos.

PLANTA

RARA

Pesquisadores do Ideflor-bio tiveram publicada uma pesquisa com resultado de expedição que identificou, pela primeira vez no Pará, uma espécie de planta rara, da mesma família do maracujá nativo do Brasil. Chamada de mitostemma glaziovii mast (Passifloraceae), o vegetal foi encontrado na maior unidade de conservação de floresta tropical do mundo, a Estação Ecológica Grão-Pará, situada na região oeste do estado.

PUBLICADO

O estudo foi publicado na semana passada na “Check List - The Journal of Biodiversity Data”, com resultado da expedição que foi financiada pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) e contou com a participação das pesquisadoras Ediane Bó dos Santos Araújo, Ana Sofia Sousa de Holanda e Dávia Marciana Talgatti, do Laboratório de Algas e Plantas da Amazônia do Programa de Pós-Graduação em Biociências da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), do campus de Oriximiná.

CONSULTAS

A descoberta foi feita durante a expedição, quando as cientistas avistaram a planta em uma mata de igapó, na margem esquerda do rio Jauari, afluente do rio Mapuera. Em seguida, a equipe consultou as bases de dados de herbários físicos e virtuais, e também acessou especificações bibliográficas especializadas para identificar o material coletado, que foi depositado no Herbário da Ufopa, em Santarém.

APL

VAGA

Nos próximos dias será anunciada a data da nova eleição para a cadeira 9 da Academia Paraense de Letras (APL), que era ocupada pelo professor Edson Franco. No último dia 2, foi realizada a primeira tentativa de eleição, mas após as três rodadas de votação, nos três escrutínios os candidatos não obtiveram a metade mais um, que significam 21 votos necessários à eleição. Com isso, conforme reza o regimento interno da Academia, não houve vencedor. A grande surpresa, no entanto, foram os votos expressivos ao professor doutor em teoria e história literária da Universidade Federal do Pará (UFPA) Benilton Cruz, que também é escritor, poeta e pesquisador da etnopoesia amazônica. Cruz chegou a obter 19 votos em uma das rodadas, o que o qualifica para concorrer novamente à vaga na próxima eleição.

BAÚ

HISTÓRIAS

O Sistema Municipal de Bibliotecas (Sismube) da Secretaria Municipal de Educação (Semec) documentou em livro uma série de orientações sobre o “Baú das Histórias”, projeto pioneiro na região Norte de incentivo a práticas educativas que assegurem o encontro do leitor com o livro. O projeto defende que a criança, ainda no ventre materno, dialoga com o meio e produz cultura. A iniciativa corrobora para a ampliação de políticas públicas de acesso ao livro, à leitura e à literatura desde a primeiríssima infância. O “Baú das Histórias” contempla toda a rede municipal de educação, especialmente a Educação Infantil, em que se iniciam os primeiros contatos com os livros.

Em Poucas Linhas

► De comentarista ao cargo de apresentador do Carnaval carioca, o paraense Milton Cunha vem ganhando cada vez mais espaço em diversos programas da Rede Globo, onde está brilhando este ano. Com seu conhecido “vozeirão” e o abuso de superlativos como “lindíssima”, “perigosíssima”, “emplumadérrimo”, sua narração caiu no gosto dos telespectadores. Nos bastidores, Milton costuma dizer que saiu do Pará, mas o Pará não saiu dele, e costuma elogiar sempre os encantos e belezas do estado para todo o Brasil.

► A 22ª edição do Festival do Pacu de Seringa já tem data confirmada pela prefeitura de Altamira. Será nos dias 27 e 28 de abril no Xingu Praia Clube, com expectativa de 600 participantes de vários estados do Brasil. O festival tem esse nome porque os frutos das árvores de seringueira que caem no rio são os alimentos preferidos do pacu. Anualmente, milhares de alevinos são lançados no rio Xingu pela Universidade Federal do Pará (UFPA), perpetuando a espécie. Com o mesmo objetivo, todos os peixes fisgados serão pesados e devolvidos ao rio, conforme a regra do torneio, que já é o maior da Amazônia.

► Está marcada para o dia 23, às 18h no Theatro da Paz, a solenidade de lançamento e posse da nova Academia Paraense de Ciências Contábeis (Apacic). Serão empossados, encabeçando a diretoria, João de Oliveira e Silva como presidente e Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos como vice-presidente, para a gestão de 2024 a 2027.

► No distrito de Icoaraci, o desfile das escolas de samba foi realizado no sábado e lotou os 800 metros do Circuito Icoaraci Folia, aberto na noite da última sexta-feira.

► Em Mosqueiro, a programação de Carnval foi aberta neste domingo, 11, com desfile das escolas de samba Peles Vermelhas e Piratas da Ilha. Hoje e amanhã, mais de 40 blocos alternativos vão desfilar pelo corredor da folia da ilha, na praça da Vila.