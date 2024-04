R70: 'Foi mais uma vitória do Estado brasileiro sobre o crime organizado'

Cigarros eletrônicos

Em consulta pública realizada pela Anvisa sobre os vapes, a maioria dos profissionais de saúde disse ser contra a sua liberação.

Endividamento

Proporção de famílias brasileiras com contas a vencer passa de 77,9% em fevereiro para 78,1% em março, aponta pesquisa do CNC.

Ministro Lewandowski (J. Bosco)

"Foi mais uma vitória do Estado brasileiro sobre o crime organizado.”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, sobre a prisão, no Pará, de dois fugitivos que haviam escapado da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

ELEIÇÕES

CALENDÁRIO

Termina hoje a chamada janela partidária, período em que os vereadores podem trocar de partido sem perda de mandato e a tempo de concorrer nas eleições deste ano. No mundo político, a noite de ontem foi de intensas negociações. Outro prazo importante do calendário eleitoral termina amanhã. Dia 6 de abril, seis meses antes do primeiro turno, é o último dia para quem deseja disputar um cargo de vereador, prefeito ou vice-prefeito se filiar a um partido político e também fazer a troca de domicílio eleitoral, se for o caso.

PROTESTO

ATRASO

Fontes da Secretaria Municipal de Administração de Belém alertam que a ocupação do prédio-sede da Semad por servidores grevistas pode atrasar a liberação de parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, prevista para a primeira quinzena deste mês. É que, com a ocupação, na quarta-feira (3), todo o corpo diretor e auxiliar da secretaria teve que ficar em home office ou trabalhar em outros locais. O protesto afetou também o processo de convocação de novos servidores do cadastro de reserva da Semec, que está em andamento e precisou ser transferido para outro prédio municipal.

MIRITI

VIRTUAL

Os óculos de realidade virtual MiritiBoard VR, da Inteleceri, empresa instalada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, estão sendo utilizados por estudantes de Portugal. A ferramenta tecnológica passou a integrar as atividades educacionais de três escolas portuguesas localizadas na cidade de Braga. As escolas receberam os aplicativos Matematicando e Geometa, que ajudam no ensino das operações básicas e da geometria plana e espacial. O processo de aprendizagem utiliza realidade virtual, inteligência artificial, metaverso e jogos, tornando o aprendizado dinâmico e interativo.

PARCERIA

O primeiro contato da empresa residente do PCT Guamá com a empresa portuguesa, responsável pelas escolas, começou durante um evento de tecnologia para educação, realizado em Portugal, no ano passado. A ideia é continuar a parceria até 2026. Denominada Team4Edtutech, a ação foi colocada em prática no início deste ano, com atividades-piloto entre professores portugueses e brasileiros oriundos do Pará.

MEIO AMBIENTE

RECURSOS

O Fundo Amazônia Oriental, criado para financiamento de ações do Estado na área ambiental, receberá R$ 35 milhões para projetos socioeconômicos nas localidades de influência do polo de Barcarena e em Abaetetuba, nordeste do Estado. Os recursos chegarão ao Fundo por meio de um aditivo, celebrado nesta semana, ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado em 2018, entre a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e as duas empresas que atuam na área.

SOMA

Com a assinatura do termo aditivo, o Fundo passa a ser o responsável por elaborar e executar metodologia para aplicação dos recursos de multas do TAC, que já somam mais de R$ 40 milhões, valores com rendimentos atualizados, para financiamento de projetos coletivos que deverão ser selecionados por meio de edital público. O recurso não será utilizado para pagamento de benefícios ou indenizações individuais.

PROFESSORES

DESTAQUE

Um grupo de sete educadores da rede pública estadual do Pará foi destaque na 2ª edição do Prêmio Educador Transformador, promovido pelo Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare. Seis deles tiveram seus projetos classificados na etapa estadual e um passou para a etapa regional. E, com o projeto “Robótica com Açaí”, o professor de geografia Renato Alfaia, da Escola Estadual Tempo Integral Abraão Simão Jatene, no município de Cametá, conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio na etapa estadual e está classificado para a etapa regional do prêmio.

OBJETIVO

O prêmio foi criado para reconhecer projetos educacionais que promovem transformações significativas na educação brasileira, especialmente no que diz respeito ao empreendedorismo e à inovação.

EM POUCAS LINHAS

► O Partido Liberal (PL) anunciou que lançará um novo pré-candidato à prefeitura de Parauapebas, sudeste do Pará. O escolhido foi o médico Felipe Augusto, que conta com o aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do presidente estadual da legenda no Pará, deputado federal Éder Mauro.

► A Fundação Cultural do Pará publicou, ontem, no Diário Oficial do Estado, a lista final de habilitados e não habilitados do Programa Estadual de Incentivo à Cultura - Semear 2024. Agora os selecionados entrarão na avaliação do grupo responsável pela elaboração do parecer, de acordo com o cronograma Semear. Este ano, a FCP registrou recorde de inscritos em um único edital do programa Semear, desde o início da iniciativa, que está completando 20 anos. Foram mais de 770 inscritos no processo que regula a seleção de projetos culturais aptos a captar recursos em empresas contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

► Com vagas presenciais já esgotadas, o simpósio “Diabetes, Exercício e Esporte”, que será promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, no dia 13 de abril, em Belém, agora conta com inscrições on-line gratuitas, através da página oficial da entidade. O evento reunirá especialistas e autoridades da área, como o endocrinologista pernambucano Ruy Lyra, presidente nacional da Sociedade Brasileira de Diabetes.

► A Secretaria Municipal de Educação promove hoje, a partir de 18h, um programa especial para 30 estudantes da modalidade Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). Será um passeio orientado na “35ª Bienal das Artes de São Paulo”, em exposição no Museu de Arte de Belém (Mabe), que acaba de passar por reformas.

► O Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará receberá, até 8 de abril, inscrições para as seleções simplificadas para mestrado e doutorado. As inscrições devem ser feitas on-line, no site da Uepa.