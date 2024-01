R70: 'Feliz em ser sucedido por Lewandowski, um professor pelo qual tenho admiração', diz Dino

Amor e turismo

Gramado, no Rio Grande do Sul, entrou para a lista do site TripAdvisor de lugares mais procurados para curtir a lua de mel.

Inflação astronômica

A inflação na Argentina foi de 211,4% em 2023, anunciou nesta quinta-feira (11) o Instituto de Estatística e Censos do país.

Flávio Dino (J. Bosco/O Liberal)

"Feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, um professor pelo qual tenho estima e admiração.”



Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. O governista afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) que, durante os 20 dias de transição, ele e sua equipe ajudarão “ao máximo aqueles que vierem a ser escolhidos” para dar continuidade às tarefas que hoje conduzem.

BELÉM

408 ANOS

Belém completa nesta sexta-feira, 12 de janeiro, 408 anos de fundação. A cidade celebra com programação especial iniciada com missa na Catedral Metropolitana, às 7h, presidida pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. Da cerimônia, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, seguirá para o abraço simbólico na Praça do Relógio, organizado pela igreja Assembleia de Deus, e de lá para a bênção das águas, ao lado do Solar da Beira, por lideranças dos povos tradicionais de matriz africana.

TRADIÇÃO

E, para não quebrar a tradição, às 10h será cortado o bolo no Ver-o-Peso, este ano com 10 metros de comprimento, produzido pelas confeiteiras Dina Barbosa e Alinne Barros, ambas filiadas ao Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan), que usaram massa de cumaru, recheada com doce de leite e castanha-do-pará. O bolo é decorado com marshmallow de cupuaçu, em uma produção que envolveu uma equipe de sete pessoas.

LEMOS

DOCUMENTÁRIO

No início da noite de hoje será feita a entrega do Palácio Antônio Lemos, sede da prefeitura de Belém e do Museu de Arte de Belém (Mabe), uma das joias da arquitetura de Belém que será reinaugurada às 18h, após passar por obras de reforma e restauro. De naturalidade maranhense, o antigo intendente de Belém que dá nome ao palácio é também o homenageado do documentário “Antônio Lemos – a história de quem fez história”, produzido pelo Grupo Liberal para a plataforma LibPlay, com estreia marcada para hoje. O documentário, que pode ser assistido em OLiberal.com, tem entre os entrevistados os historiadores Michel Pinho e Aldrin Moura, e a arquiteta Jussara Derenji.

HABILIDADE

Até hoje Antônio Lemos é considerado o mais importante administrador municipal que Belém já teve. Ele chegou do Maranhão a bordo de um navio da Marinha, quando Belém ainda não era a Cidade das Mangueiras, mas, sim, a Santa Maria de Belém do Grão-Pará. De imediato aprendeu a amar a capital que o acolheu, e logo conseguiu um emprego no jornal “A Província do Pará” – carreira, aliás, na qual se destacou por uma notável habilidade de expressão, e que serviu de alicerce à carreira política.

PALACETE

REFORMA

Outra joia da Belle Époque de Belém, o Palacete Pinho terá a primeira etapa das obras de reforma e restauração entregue em 3 de fevereiro, encerrando a programação das comemorações dos 408 anos da cidade. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com três andares, o Palacete Pinho mantém as características arquitetônicas do período da Belle Époque. Ele foi construído como residência da família do comendador Antônio José de Pinho, em 1897, na rua Doutor Assis, no bairro da Cidade Velha. A prefeitura investiu mais de R$ 6 milhões na obra.

LISTA

FERIADOS

O governo do Pará publicou ontem, no Diário Oficial do Estado, a lista de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2024, a serem cumpridos por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Na relação constam dois pontos facultativos, nos dias 31 de maio e 16 de agosto, que serão compensados com o acréscimo de uma hora à jornada diária normal de trabalho, nos seis dias úteis subsequentes aos dias facultados. E o expediente do dia 14 de fevereiro será estendido até as 18h. Na publicação o governo esclarece que a prestação de serviços essenciais não sofrerá qualquer prejuízo, especialmente nas escalas das áreas de saúde pública, defesa social, arrecadação, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística.

SBPC

REUNIÃO

A secretária municipal de Educação de Belém, Araceli Lemos, juntou seus técnicos da pasta e reuniu-se com representantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) para alinhar os preparativos da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será sediada na capital paraense, de 7 a 13 de julho deste ano. O evento promete ser um marco para a cidade de Belém.

EM POUCAS LINHAS

► A prefeitura de Belém entrega também hoje, pelos 408 anos de Belém, a Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, maior honraria do executivo municipal, a 23 personalidades que contribuíram com a capital paraense no ano de 2023, em diversos segmentos. Instituída em 1978, a medalha homenageia o capitão português Francisco Caldeira Castelo Branco, fundador da cidade de Belém. A honraria será entregue a partir das 19h, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, em cerimônia no Palácio Antônio Lemos. Entre os agraciados, no Judiciário está o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, e ainda Armando Brasil Teixeira, procurador de justiça do Ministério Público do Pará.

► O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes ganhou reforço acadêmico com a parceria da Cáritas Brasileira Regional Norte II com a Faculdade Católica de Belém. Nesta sexta, as instituições realizarão a aula inaugural do I Curso de Especialização Latu Sensu para Agentes Multiplicadores de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes, voltado aos agentes e profissionais que atuam junto ao Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente.

► Para o show “Sinfonia dos Dois Mundos”, obra de dom Hélder Câmara e do padre Pierre Kaelin, com Fafá de Belém e participação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), os ingressos serão novamente distribuídos no modelo que mais beneficia cambistas, no horário de trabalho da maioria das outras pessoas. A distribuição será feita a partir das 9h, diretamente na bilheteria do Theatro da Paz. A quem não conseguir, resta a transmissão pelas redes sociais do teatro.

► Belém se junta hoje ao movimento da “Bicicletada Nacional”, uma homenagem simultânea a Julieta Hernández, artista colombiana vítima de feminicídio no Amazonas.A concentração será às 19h30, no Memorial da Cabanagem, com destino à Praça da República.