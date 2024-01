R70: 'Faz bem à polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe', diz Aldo Rebelo

Processo seletivo

As inscrições para o concurso da Casa da Moeda começaram ontem, com remuneração que pode chegar a R$ 9,1 mil.



Duas rodas

Uma em cada três cidades brasileiras tem mais motos registradas do que qualquer outro tipo de veículo motorizado.

Aldo Rebelo (J.Bosco)

"Faz bem à polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos.”

Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, que afirmou que a democracia nunca esteve ameaçada. De acordo com ele, chamar o 8 de Janeiro de “tentativa de golpe” desmoraliza a ideia do que é um golpe de Estado.

LIXO

CONSÓRCIO



Depois de muitas idas e vindas, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, usou as redes sociais para anunciar o fim da licitação para a gestão do lixo doméstico produzido em Belém. O Consórcio Natureza Viva, composto pelas empresas CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., Terraplena Ltda., Promulti Engenharia e Infraestrutura e Meio Ambiente Ltda., foi o grupo vencedor da licitação. A previsão é de que o contrato seja assinado ainda em janeiro, como parte das comemorações pelo aniversário da cidade.



EXPECTATIVA



O consórcio vencedor receberá, mensalmente, em torno de R$ 33,4 milhões pela gestão dos resíduos, num total de quase R$ 12 bilhões pelos 30 anos de contrato. A expectativa é de que com a nova contratação cesse o que vem sendo apontado como a mais grave crise do lixo já enfrentada pela capital paraense. Além de problemas com a coleta, o município correu risco, várias vezes, de ficar sem ter onde armazenar o material coletado, uma vez que o aterro sanitário de Marituba já teria esgotado a capacidade de recebimento.

INDÍGENAS

AÇAÍ



Indígenas da etnia Tembé que habitam as aldeias Frasqueira, São Pedro e Pinowá serão beneficiados com um aumento de aproximadamente 300% na produção de açaí na Terra Indígena Alto Rio Guamá (Tiarg), localizada no nordeste do Pará. O território abrange 279 mil hectares em parte dos municípios de Santa Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Paragominas. O aumento da produção será gradativo, devendo atingir a estimativa de 300% nos próximos anos, em decorrência de um projeto desenvolvido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) junto à comunidade.

MARAJÓ

TERMINAL



O governo do Estado marcou para quinta-feira (11) a cerimônia de entrega do novo Terminal Hidroviário do município de Soure, no arquipélago do Marajó. Com investimentos de R$ 5 milhões, as instalações vão beneficiar diretamente mais de 24 mil pessoas. O terminal vai ganhar uma nova estrutura, com quiosques e banheiros, guichês para a venda de passagens, lanchonete, lojas, depósitos, salas de administração e guarda volume, além de espaços exclusivos para órgãos de cultura e turismo.

EMPREGO

INCENTIVO



A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e duas empresas privadas receberam o Selo Resgata, concedido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça. O selo foi criado para incentivar e reconhecer os projetos, para aumentar a empregabilidade de pessoas privadas de liberdade ou que cumprem penas alternativas, além de egressos do sistema prisional.



AUMENTO



Desde que o Selo Resgata foi criado, em 2017, muitas organizações aderiram à proposta e estão ajudando as pessoas que estão em conflito com a lei. Segundo o Senappen, desde o primeiro ciclo houve aumento de 232% de instituições que receberam o selo.

TRÁFICO

COMBATE



Agentes dos órgãos de segurança pública que atuam na Base Fluvial Antônio Lemos apreenderam, no último sábado, 4,5 kg de droga do tipo skank, avaliada em mais de R$ 40 mil, escondida em uma embarcação no rio Tajapuru, no estreito de Breves, arquipélago do Marajó. A apreensão ocorreu durante inspeção no porão do barco “Rondônia”, que saiu da cidade de Manaus, no Amazonas, e trafegava no estreito de Breves com destino à capital paraense, transportando cargas e mais de 400 passageiros. A droga estava armazenada em tabletes dentro de caixas de papelão.

VOOS

OPÇÕES



A Azul começou as vendas para novas linhas da rota Brasília-Belém. Os voos diários serão em aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros, e começarão no dia 19 de fevereiro. A aeronave decolará de Brasília às 22h50 e pousará 1h05 em Belém. Já da capital paraense os voos saem às 3h15 e chegam às 5h35 no Distrito Federal. No material de divulgação, a Azul se refere às rotas incluindo Belém como “estratégicas” e de “grande potencial”.

EM POUCAS LINHAS

► Como sempre ocorre, o período de festas de final de ano reduziu também o estoque do Banco de Leite Humano da Santa Casa do Pará, que precisa retomar com urgência a captação para atender aos recém-nascidos internados nas unidades neonatais da instituição. Para ser uma doadora de leite, a mulher precisa estar amamentando, possuir excedente de leite e ter bom estado de saúde. O cadastro de doadoras pode ser feito pelos telefones do Banco de Leite Humano: 3251-7311 e 3251-7318.



► Segundo cálculos preliminares, a prospecção do petróleo dos poços da bacia da foz do rio Amazonas, avaliada em 10 bilhões de barris, tem potencial para acabar com a pobreza do Marajó. Os maiores beneficiados seriam Chaves e Soure, municípios mais próximos da área de influência do projeto e que iriam embolsar, em royalties, alguns bilhões de reais durante o processo.



► Lançado à prefeitura de Santarém pelo atual prefeito Nélio Aguiar, o deputado estadual José Maria Tapajós ganhou, ontem, o apoio declarado do ex-prefeito Joaquim de Lira Maia. Tapajós, que é secretário de Governo para o Baixo Amazonas, deve trocar de partido na próxima semana: larga o PP e embarca no MDB do governador Helder Barbalho.



► O município de Altamira, na área de influência da Transamazônica, sudoeste do Pará, foi o que mais desmatou florestas em 2023, segundo levantamento preliminar do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de São José dos Campos, São Paulo. Novo Progresso e São Félix do Xingu, também no Pará, devem aparecer entre os dez mais no ranking dos desmatadores.



► A Companhia de Saneamento do Pará prorrogou para até 29 de fevereiro o prazo para consumidores em débito quitarem suas contas com isenção de até 90% no pagamento à vista ou em 12 parcelas fixas. O programa “Conta com a Cosanpa” já negociou débitos de R$ 3 milhões e o acordo pode ser feito em qualquer loja da empresa.