R70: 'Faremos tudo de forma extremamente segura', diz Chambriard sobre exploração de petróleo

Bolsa Família

O número de beneficiários do programa voltou a crescer em fevereiro. Pagamento chegará a 20,65 milhões de pessoas.

Carreira

Engenharia da computação lidera lista de profissões com os maiores salários iniciais. Vencimentos se aproximam de R$ 14 mil.

Magda Chambriard (J. Bosco)

"Se nós obtivermos a licença [ambiental], presidente Lula, faremos tudo de forma extremamente segura.”

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, defendeu nesta segunda-feira a pesquisa e a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, na região Norte do País. O processo para a exploração de petróleo na área está sob análise técnica do Ibama.

OPOSIÇÃO

CÂMARA

A escolha do líder da oposição na Câmara Municipal de Belém foi alvo de divergências durante a abertura dos trabalhos legislativos, na manhã de ontem. Nos bastidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará - a agenda foi realizada na sede do Legislativo estadual porque o prédio da CMB passa por reforma -, a vereadora Marinor Brito (PSOL) declarou que não será representada pelo Partido Liberal (PL). Isso porque quem teria protocolado primeiro o requerimento para liderar a oposição na Casa foi o vereador Mayky Vilaça (PL). A parlamentar conversou de forma privada com o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), que esteve presente na sessão, mas não conseguiu o direito de falar no evento.

QUESTIONAMENTOS

A formalização da liderança de Vilaça é questionada por Marinor. Segundo ela, não houve a formação de bloco como prevê o regimento e, não sendo cumprido esse requisito, o critério de escolha é a idade.

LUTO

SABINO

O Pará perdeu no último domingo o empresário do ramo de navegação Cypriano Sabino de Oliveira, aos 86 anos. Cypriano era pai do ministro do Turismo, Celso Sabino, da secretária municipal de Cultura e Turismo de Belém, Cilene Sabino, e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Cipriano Sabino. Em postagem nas redes sociais, o ministro lembrou com carinho do patriarca, a quem classificou como referência e exemplo de dedicação e esforço.

BARCARENA

HOSPITAL

O governador Helder Barbalho assinou, ontem, ordem de serviço para o início das obras do Novo Hospital Municipal de Barcarena. A unidade vai ajudar a suprir a demanda da região de Integração do Tocantins.

TERRENO

Em contrapartida às obras do governo do Pará - executadas através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) -, a prefeitura de Barcarena será responsável por doar o terreno para a construção do hospital.

INVESTIMENTO

Com três pavimentos, o novo hospital terá 68 leitos, sendo 54 leitos de internação, dez de UTI e quatro para emergência, além de espaços com tomógrafo; raio-x; ecocardiograma; eletrocardiograma; ultrassonografia; e ressonância magnética. O investimento será de R$ 99,5 milhões.

ENSINO

FISCALIZAÇÃO

Vinte e quatro escolas particulares de Belém foram visitadas pelo Ministério Público do Pará, que está fiscalizando o atendimento educacional especializado oferecido aos estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação. Dessas, dez foram notificadas e deverão prestar esclarecimentos e informar sobre as melhorias na estrutura do ensino especial.

TRANS

COTAS

Atendendo à recomendação do Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Pará informou que já no próximo processo seletivo adotará reserva de 2% das vagas para pessoas trans nos editais. Um grupo de trabalho (GT) foi criado para debater o tema. Nos próximos dias, a UFPA deve informar também o número de vagas oferecidas aos estudantes da UFPA na Casa do Estudante, se há cotas ou reserva de vagas para estudantes transgêneros/travestis e se há lista de espera para ocupação de vagas, com justificativas e detalhamentos de critérios sobre todas as respostas.

GAECO NACIONAL

CRIME ORGANIZADO

Foi instituído nesta segunda-feira, 17, o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado (Gaeco Nacional) que auxiliará o Ministério Público Federal (MPF) no combate ao crime organizado em âmbito nacional e interestadual. O órgão, com função executiva e de coordenação, terá sede em Brasília e reforçará os Gaeco já existentes.

Em Poucas Linhas

► A Associação Comercial de Mosqueiro (ACM) realiza nesta quarta-feira, às 18h30, reunião com comerciantes e empresários para debater a preparação da ilha para a COP 30. O encontro terá a presença da secretária municipal de Turismo de Belém, Cilene Sabino, da presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, e de representantes do Sebrae, Senai e da Câmara de Vereadores.

► A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) anunciou que deixará de cobrar a emissão da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST) para contribuintes que recolhem ICMS pela modalidade Substituição Tributária ao Estado do Pará. A partir de agora, a apuração do imposto será feita por meio das informações registradas na Escrituração Fiscal Digital enviada à unidade federada de origem do contribuinte de ICMS.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está intensificando a fiscalização de veículos com registro de roubo/furto no Sistema de Segurança Pública. Somente na tarde de sexta-feira (14), três motocicletas foram recuperadas nos municípios de Castanhal, Viseu e Altamira na operação pré-carnaval.

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que o prédio da Estação da Cidadania, em Marabá, passa por serviços emergenciais e, por este motivo, os atendimentos ficarão suspensos até 23 de fevereiro. Os atendimentos agendados para essas datas serão remarcados, sem que haja prejuízo aos usuários.

► A Fundação Cultural do Pará lançou edital de chamamento público para ocupação da Sala de Dança Augusto Rodrigues, localizada na Casa das Artes, em Belém. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 8 de março, por meio de formulário eletrônico disponível no site da instituição.