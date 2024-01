R70: 'Falsa e escandalosa', diz Netanyahu sobre decisão de 'prevenir genocídio' em Gaza

Ciência do envelhecimento

Estudo da Unicamp com vermes revela que quando a transferência de RNA entre células está desregulada a longevidade cai.



Promoção da sustentabilidade

A ONU Brasil lançou uma página com cursos e publicações para apoiar estudos, ações e debates sobre meio ambiente.

(J.Bosco)

“Falsa e escandalosa.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre a decisão do Tribunal de Haia de determinar medidas para “prevenir genocídio” em Gaza.

TURISMO

DESTINO



Segundo pesquisa da empresa de inteligência de dados Forwardkeys, a América Latina é o destino turístico de preferência na Espanha, e o Brasil ocupa a quarta posição no ranking. De olho nesse mercado, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) vai levar o Pará à Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madrid, capital do país, na abertura do calendário de feiras de turismo de 2024. Serão destacados os produtos paraenses com perfis nos segmentos de cultura, praia, sol, ecoturismo e aventura, apontados pela Embratur como principais motivadores para o público europeu visitar o Brasil. A participação do Pará na Feira resulta da articulação com o Ministério do Turismo, visando a divulgação do destino como parte das ações preparativas para a COP 30.



PARÁ



Para divulgar o roteiro do Estado, o projeto “Destino Pará” terá uma bancada para atendimento no estande da Embratur, onde serão repassadas as informações aos visitantes. Para promover os atrativos culinários, neste sábado (27) haverá um Cooking Show comandado pelo chef paraense Arturo Baez, com apresentação de um prato com ingredientes típicos da culinária paraense. Peças artesanais produzidas por integrantes da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta estarão entre os brindes oferecidos aos participantes da Feira.

DENDÊ

NORMA



Os produtores de dendê do Pará já começam a se organizar para o cumprimento, em 120 dias, da portaria que institui a obrigatoriedade do cadastramento das áreas de cultivo, beneficiamento e transporte de cachos de frutos frescos de palma de óleo produzidos no Estado. Assim que entrar em vigor, a norma também cobrará a Guia de Trânsito Vegetal (GTV) como mecanismo de rastreio para fiscalizar o transporte do fruto, atestando a comprovação de origem e destino dessa produção.



PLANO



Para tornar o cumprimento viável, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) está elaborando um plano de trabalho que contempla as ações de educação sanitária, além do cadastramento de todos os produtores e demais componentes desta cadeia produtiva.



PRODUÇÃO



No Pará, o cultivo do dendê é forte em Moju, Tailândia, Tomé-Açu, Acará, Concórdia do Pará e Bujaru. É por esses municípios que o plano de trabalho será iniciado e deve atingir 29 municípios produtores em todo o Estado. O objetivo do plano é, em conjunto com o setor produtivo, ajudar a cumprir as medidas, que foram tomadas para regulamentar a cadeia produtiva do dendê, responsável atualmente pela produção de 2,8 milhões de toneladas deste fruto no Pará, que já é o Estado líder na produção nacional.

PARAENSE

PRÊMIO



O paraense Wallax Augusto Silva Ferreira, doutor em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará (UFPA), é um dos vencedores do “Prêmio Veja Saúde & Oncoclínicas de Inovação Médica” de 2023. O prêmio, que valoriza a produção científica brasileira e profissionais que se dedicam a buscar soluções inovadoras para questões que afligem a assistência médica, recebeu ano passado projetos de todas as regiões do País — alguns deles vinculados a instituições internacionais.



RETORNO



Com 37 anos, Wallax concluiu o pós-doutorado em oncologia com ênfase em imunoepigenética no Centro Internacional de Pesquisa (Cipe) do AC Camargo Cancer Center, e resolveu voltar para se dedicar à ciência no Pará, onde atua como pesquisador contratado do Instituto Evandro Chagas, com atuação nas áreas de biologia celular, genética, epigenética, imunologia e oncologia.

AMAZÔNIA

ESTUDO



O recente prolongamento do verão amazônico, praticamente sem chuvas volumosas, pode ter sido o “primeiro sinal de alerta” de que a floresta tropical está se aproximando de um ponto crítico, diz um novo estudo sobre a região publicado na revista Science Advances. A análise conclui que os desmatamentos na Amazônia estão atrasando o início das monções sul-americanas, levando à redução das chuvas na região.



CHUVAS



Os autores do estudo alertam que o desmatamento contínuo poderá levar a Amazônia a ultrapassar um ponto de inflexão em que a redução adicional e rápida das chuvas mataria vastas áreas de árvores na região que tem a maior floresta tropical úmida do mundo e recebe de 2.000 mm a 3.000 mm de chuva todos os anos. No entanto, a intensificação das secas e o desmatamento significam que partes da floresta já começaram a secar.

Em Poucas Linhas

► Nos três primeiros meses deste ano, o defensor público-geral do Pará, João Paulo Lédo, vai inaugurar quatro sedes da Defensoria no interior, em Castanhal, Santa Izabel, Mosqueiro e Oriximiná. A inauguração de hoje, da nova sede em Castanhal, terá a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan. Uma ação de cidadania marca a entrega e também o aniversário da cidade.



► A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, deixa hoje oficialmente o Republicanos e desembarca de mala, cuia e muito apoio no MDB de Helder Barbalho. Aliás, o convite para o evento de filiação traz a prefeita em foto ao lado do governador, da vice, Hana Ghassan, e de toda a cúpula do MDB estadual.



► O Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas até este sábado (27). Uma prova vai selecionar os 300 novos alunos da turma de 2024. Interessados devem se inscrever das 9h às 12h e das 14h às 17h na sala 2, bloco 2, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, na travessa Djalma Dutra, no Telégrafo. O projeto também está com inscrições abertas para novos extensionistas.



► A próxima segunda-feira (29) é a data marcada para o retorno às aulas na rede municipal de ensino de Belém para cerca de 70 mil alunos. Mas nem todas as 207 unidades de educação do município de Belém terão aulas. Algumas escolas passaram por revitalização e já foram entregues, outras ainda estão com obras por concluir até o fim da semana.



► A marchinha do vestibular de Pinduca correu solta, ontem, em carros abertos nas ruas do centro de Belém e também em muitas residências da periferia, com a divulgação do listão da Uepa. Outras dezenas de estudantes escolheram as Usinas da Paz nos bairros para comemorar as aprovações. Hoje será a vez da marchinha soar novamente, desta vez com o listão da UFPA. A coluna deseja sucesso a todos os calouros.