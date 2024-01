R70: 'Extremamente apaixonado', diz Tite sobre torcida do Flamengo

Veículos aéreos

Brasil cai do 8º para o 11º lugar em ranking de países mais preparados para receber “carros voadores”.

Crescimento econômico

Fórum Econômico Mundial diz no relatório “Futuro do Crescimento” que o Brasil está acima da média global em sustentabilidade.

Tite, técnico da Seleção Brasileira (J. Bosco)

“Extremamente apaixonado.”

Tite, treinador do Flamengo, sobre o amor do torcedor rubro-negro pelo time, em entrevista à Fla TV antes do jogo de hoje, em Belém.

POLICIAMENTO

FEDERAL

Uma nova equipe de agentes de segurança viária foi apresentada esta semana para atuar no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Capanema, no nordeste paraense. O trabalho dos novos servidores foi discutido com o 2º promotor de Justiça do município, João Batista Cavaleiro de Macêdo Junior, com a finalidade de alinhar ações preventivas e de combate à criminalidade, com base no balanço do ano passado das operações desempenhadas em trechos sob jurisdição federal. No período, as principais ocorrências foram transporte ilegal de animais, tráfico e distribuição de produtos de origem vegetal, como madeira. Diferentemente de outros pontos policiados pela PRF, em Capanema as apreensões de entorpecentes e mercadorias irregulares ocuparam a terceira posição. O MPPA, por meio do promotor João Batista, reiterou o compromisso de uma atuação conjunta.

CASAS

INDENIZAÇÃO

Na próxima quinta-feira, 59 famílias que tiveram seus imóveis desapropriados pela prefeitura de Belém, para a realização de obras de saneamento e urbanização nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, vão conhecer os apartamentos que receberão como indenização. Alguns aguardam pelo novo imóvel há mais de 15 anos. A construção está sendo feita por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). Os moradores, que viviam em imóveis de madeira nas áreas alagadas, serão finalmente realocados em dois conjuntos habitacionais na Condor. Um deles tem 224 apartamentos e o outro tem 128, somando 352 unidades habitacionais.

EDUCAÇÃO

ESPECIAL

O projeto “Enem em Libras”, criado por profissionais da Escola Bilíngue para Surdos Professor Astério de Campos, em Belém, possibilitou a cinco estudantes surdos a conquista da aprovação no vestibular 2024 da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

CALOUROS

Os estudantes Adriana Aleixo, Aron Silva, Dayvison Araújo, Jhullyene Campos e Victor Barbosa são os novos calouros do curso de Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras), e futuros profissionais de uma área muito importante para a educação inclusiva.

APOIO

Fundada em 1960, a Escola Professor Astério de Campos oferece aos alunos surdos matriculados no ensino regular o atendimento educacional especializado, além de apoio pedagógico funcional para alunos com deficiência múltipla, associada à surdez, surdocegos e outras condições. Atualmente, a escola tem 123 estudantes matriculados, e ainda está com matrículas abertas. Para receber o apoio especializado ofertado pela instituição, o aluno precisa estar matriculado em uma escola do ensino regular.

CHUVAS

BURACOS

O inverno amazônico mal começou e as fortes chuvas que têm caído em Belém estão abrindo um sem-número de buracos novos no antigo asfalto das ruas da capital. Ontem um motorista caiu em uma cratera aberta recentemente na rua Diogo Moia, no Umarizal. O impacto foi tão forte que empenou a roda e destruiu o amortecedor dianteiro do veículo. O resultado, na oficina autorizada, foi um prejuízo de R$ 2 mil. Enquanto esperava o socorro no local, antes de seguir para a oficina, a vítima contou que dois dias antes, no domingo, caiu à noite em um buraco não sinalizado na travessa Campos Sales, no bairro da Campina, onde perdeu um pneu.

REMENDOS

O fato é que já há vários remendos novos no asfalto das ruas do centro, mas a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) não está dando conta de fechar todos antes que causem prejuízos a motoristas e motociclistas.

PRÊMIO

AMAZÔNIA

“Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções” será tema do I Prêmio Ampla de Jornalismo, organizado pela plataforma Ampla da Amazônia. Anunciado esta semana, o lançamento oficial do prêmio será no dia 10 de abril. As informações sobre prazo para inscrição e valores serão divulgadas em breve, mas a ideia inicial da plataforma é reconhecer profissionais da comunicação que atuam com a promoção da Amazônia, incentivando a produção de reportagens especiais e também de pautas voltadas para inovação e a tecnologia na região.

EMPRESARIADO

A Ampla - Plataforma de Lideranças da Amazônia, é uma organização criada ano passado, que mobiliza o empresariado paraense na luta por pautas de interesse da região Norte. Para o prêmio, a entidade espera que se inscrevam cerca de 200 comunicadores.

Em Poucas Linhas

- O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde) apresentou ao município de Goianésia, no nordeste do Pará, a minuta do projeto de lei para a valorização das categorias de agente comunitário de saúde (ACS) e agente comunitário de endemias (ACE). O documento foi entregue pelo coordenador local do Sindsaúde, Marlon Leite, em mãos, ao prefeito da cidade, pastor Francisco David Rocha, e ao secretário municipal de saúde, Joaquim Jacibergues. Os gestores se comprometeram a fazer o estudo de viabilidade financeira para o projeto, mas informaram que, de forma geral, o piso salarial dos profissionais da saúde já foi atualizado no município.

- Passageiros do voo matutino LA-4697, da companhia Latam, que fez a rota São Paulo-Belém, levaram um susto na manhã de ontem. Antes do desembarque, por volta de 11h, quatro agentes da Polícia Federal entraram na aeronave e se dirigiram a um dos passageiros, um homem aparentando cerca de 40 anos, que estava em um dos assentos no fundo do avião. O homem foi algemado e levado pela PF em silêncio, para espanto dos tripulantes e passageiros, que não ouviram uma palavra dos agentes sobre o teor da ação policial.

- Além de provocar o aumento do preço do açaí, o período da entressafra já está fazendo alguns pontos de vendas fecharem as portas mais cedo, por conta das compras em menor quantidade do fruto. Quando abrem, muitos pontos vendem rapidamente o açaí do dia, deixando na mão os clientes que tentam fazer a compra pouco antes do horário do almoço. A situação já é essa em diversos bairros de Belém.

- A segunda edição do programa “Viradão da Saúde” está marcada para amanhã. O “Viradão” é uma ação noturna que garante atendimentos em diversas especialidades médicas para a população de Belém e Ananindeua. Nesta etapa, o mutirão de saúde vai ocorrer simultaneamente nas Usinas da Paz Cabanagem, Bengui e Icuí-Guajará, de 18h às 22h. Mas as vagas são limitadas, e os agendamentos para os atendimentos serão feitos nas próprias usinas na noite de hoje, de 19h às 22h.