R70: 'Exótica', diz Flávio Bolsonaro sobre decisão de prisão domiciliar concedida ao pai

“Enem dos Concursos”

Governo convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes do CNU 1. Chamada equivale a 21% do total de 2024.

Reorganização

Em reestruturação, Correios anunciam escala 12x36 em alguns setores. Trabalhadores são contra a medida.

ELEIÇÕES

CHAPAS

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, caminha para anunciar, nos próximos dias, sua saída do PSB e filiação ao Podemos. Ele vai disputar o governo do estado e, assim, garantir palanque, no Pará, ao candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro. A negociação garante que a vaga de vice de Daniel venha da legenda dos Bolsonaros. A escolha deve recair sobre uma mulher para tentar atrair o voto feminino. Para o Senado, a chapa encabeçada por Podemos/PL terá como candidatos Zequinha Marinho, que disputará a reeleição; e o deputado federal Eder Mauro. Já na chapa do MDB, que terá a hoje vice-governadora Hana Ghassan como candidata ao governo, a busca é por um vice que venha das igrejas evangélicas. Entre os sondados, está o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus em Belém.

ELEITORES

MUTIRÃO

Os eleitores atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral e compareceram, em peso, aos cartórios e postos do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) no último fim de semana. Em apenas dois dias, segundo o órgão, foram mais de 7,2 mil atendimentos, a maioria deles na capital. Os números refletem a alta procura pelos serviços, como emissão do primeiro título, transferência de domicílio e regularização de pendências. O próximo mutirão está marcado para os dias 11 e 12 de abril. A iniciativa, que foi acompanhada pela presidente em exercício do TRE do Pará, desembargadora corregedora regional eleitoral Filomena Buarque, foi desenhada para ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente no período que antecede o fechamento do cadastro, no próximo dia 6 de maio.

REBOOT

PLASTIC

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) é um dos órgãos integrantes do projeto Plastic Reboot, lançado na segunda-feira (23), em Belém.

ALCANCE

A iniciativa reúne 14 países e cinco regiões do Brasil e tem como objetivo a busca por soluções para reduzir o uso de plástico e fortalecer a economia circular, com atenção especial ao chamado setor “Horeca”, que engloba hotéis, restaurantes e serviços de alimentação. A iniciativa conta com execução do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), implementação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e gestão de recursos da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), consolidando o Pará como parte de uma agenda global voltada à sustentabilidade e à economia circular.

SAÚDE

MENSAGEM

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) iniciou os testes para um novo sistema de envio de mensagens para informar usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre consultas e exames agendados na rede estadual. A iniciativa prevê o envio de mensagens por SMS e WhatsApp com dados como data, horário e local do atendimento, além da possibilidade de confirmação, reagendamento ou cancelamento. Um dos objetivos é reduzir o número de faltas, problema que impacta diretamente a fila de espera por serviços. O sistema permite três opções de resposta: confirmar, reagendar ou cancelar. Para garantir o recebimento das notificações, a Sespa orienta que os usuários mantenham seus dados atualizados nas unidades de saúde, com informações como CPF, Cartão do SUS e número de telefone com WhatsApp ativo.

JUSTIÇA

ACESSO

O 8º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Icoaraci realiza, entre amanhã (26) e sábado (28), atendimento gratuito à população para incentivar a resolução de conflitos por meio da mediação e da conciliação. O atendimento será na Usina da Paz de Icoaraci. Amanhã e sexta (27), das 13h30 às 17h, serão atendidas demandas nas áreas de direito de família e do consumidor. No sábado, das 8h às 12h, será realizada uma ação de cidadania em parceria com órgãos públicos e empresas.

POLÍCIA CIVIL

CELULARES

A Polícia Civil do Pará realiza, na manhã de hoje (25), a devolução de cerca de 500 aparelhos celulares recuperados durante a operação Reconecta. A ação será a partir das 8h, na sede da Delegacia Geral, no auditório Delegada Ione Coelho, em Belém, e também em unidades da Região Metropolitana. Os donos dos aparelhos foram previamente intimados e devem apresentar documento oficial com foto, comprovante de propriedade e a intimação recebida para garantir a retirada dos bens

Em Poucas Linhas

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, no domingo (22), 35.400 garrafas de cachaça durante fiscalização na rodovia BR-163, em Novo Progresso. A carga, avaliada em R$ 199.504,41, tinha origem no estado de São Paulo e destino o Pará, mas apresentava irregularidade no recolhimento do imposto devido na entrada no Estado.

► Em celebração ao Mês das Mulheres, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza, no próximo dia 26, o lançamento do “Panorama do Censo Demográfico 2022: Mulheres no Brasil”. O estudo reúne indicadores inéditos sobre a realidade das mulheres no País.

► Advogados e estudantes de Direito terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos na prática do habeas corpus durante curso que será realizado no dia 18 de abril, das 9h às 18h, no edifício Rogélio Fernandez, na avenida Quintino Bocaiúva, em Belém. A capacitação é promovida pelo Instituto Paraense de Direito de Defesa (IPDD) e integra a abertura do calendário de atividades da instituição em 2026. O curso será ministrado pelo advogado criminalista Lucas Sá, apontado como uma das referências no Estado na área.

► O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início à campanha nacional de convocação de mesários voluntários para atuarem nas eleições gerais de 2026. Os convocados receberão auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de trabalho e folga de dois dias para cada um trabalhado nas eleições. Além disso, a participação como mesário pode ser usada como critério de desempate em concursos públicos.

► O advogado Denis Farias, que faz parte do time de articulistas de O Liberal, foi designado para representar o Pará no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Nacional.