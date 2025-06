R70: 'Existem mais convergências entre os dois partidos do que divergências'

Gripe aviária

Brasil tem 10 casos suspeitos e 4 confirmados. Já são 42 os mercados com algum nível de suspensão à importação de frango brasileiro.



Natureza

Após 30 horas, termina a erupção do vulcão Fuego, na Guatemala - uma das estruturas geológicas mais ativas da América Central.

“Existem mais convergências entre os dois partidos do que divergências”

Jader Filho, ministro das Cidades, nesta sexta-feira (6), defendendo a federação do MDB com o Republicanos, considerada por ele fundamental para manter a representatividade emedebista no Congresso e nos Estados.

PREFEITURA

MUDANÇAS



A prefeitura de Belém está passando por uma minirreforma administrativa. As mudanças atingiram a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), de Saúde (Sesma) e de Inclusão e Acessibilidade (Semiac). Da Secretaria de Zeladoria saiu Thayta Martins e o cargo foi assumido por Cleidson Chaves, que deixou a chefia do Gabinete do prefeito, Igor Normando, sendo substituído por Leonardo Quirino.



SUBSTITUTOS



Já Humberto Humberto Bozi, que era titular da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), assumiu o cargo de secretário adjunto de Saúde. Foi substituído por Patrick Tranjan, que acumula o cargo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec). A prefeitura de Belém ainda não anunciou quem vai substituir Nay Barbalho à frente da Semiac.

EVANGÉLICOS

CRESCIMENTO



Algumas curiosidades sobre os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no que diz respeito às religiões. Assim como nas outras unidades da Federação, o Pará ainda é de maioria católica, mas foi o sexto Estado com maior crescimento de evangélicos. No censo de 2010, o Pará tinha 26,25% de evangélicos. Em 2022, ano do censo divulgado ontem, eram 35,27%, aumento de 9,02 pontos percentuais em doze anos.



UMBANDA



Na região Norte, o Pará foi o terceiro Estado em crescimento proporcional dos evangélicos, ficando atrás somente de Acre e Amapá. No mesmo período, o Pará teve um aumento significativo de pessoas que se declararam praticantes da umbanda e do candomblé, saltando de 0,08% da população para 0,32%. Entre os municípios paraenses com maiores percentuais estão Santa Izabel, Belém e Marituba.

MEIO AMBIENTE

ÁRVORES



A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) divulgou, ontem, o balanço de árvores plantadas durante a IV Semana do Meio Ambiente da instituição. Ao todo, foram dez mil novas árvores plantadas nos 144 municípios paraenses. Com o lema “Bora Plantar”, a Semana foi realizada em parceria com prefeituras municipais e instituições do setor agro fundiário e ambiental. Entre as espécies plantadas, açaí, andiroba, cacau e cumaru.

FEIRA

REGULARIZADAS



A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), anunciou que desde janeiro deste ano, o início da nova gestão já diminuiu significativamente a inadimplência dos trabalhadores de feiras, mercados e vias públicas de Belém e distritos. O percentual, que no início do ano era de mais de 99%, hoje é de 80%. A Sedcon está indo às ruas, quase diariamente, para chamar os inadimplentes e facilitar o pagamento de suas dívidas junto à prefeitura.



TERCEIRIZAÇÃO



Servidores Públicos do Judiciário Federal de todo o Brasil farão atos públicos em várias capitais brasileiras no próximo dia 10 contra a terceirização da Justiça Eleitoral. Em Belém, o ato é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá (Sindjuf/PA-AP).



DISCORDÂNCIA



Em todo o País, calcula-se que 35,9% da força de trabalho da Justiça Eleitoral é composta por servidores cedidos de outros órgãos. O problema é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o efetivo de servidores cedidos à Justiça Eleitoral retorne aos órgãos de origem até 30 de junho e para ocupar esse vazio sugere a contratação de terceirizados, medida que encontra resistência nos sindicatos.

IMPOSTO

DIVISÃO



A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizou ontem a primeira reunião deste ano do grupo cota-parte do ICMS, que reúne representantes do governo do Estado e das associações dos municípios paraenses. O Índice de Participação dos Municípios (IPM) é usado para definir a divisão dos 25% do produto da arrecadação do ICMS, que cabe aos 144 municípios paraenses. Em 2026 o IPM terá os seguintes critérios: Valor Adicionado (VA), 65%; critério educacional, 10%; população, 10%; área territorial, 3%; critério ecológico, 8%; e 4% do bolo será dividido em partes iguais.

Em Poucas Linhas

➤ A Diretoria da Festa de Nazaré fez ontem a recolocação dos arcos localizados na avenida Nazaré, próximo à Praça Santuário.

No mês passado, os arcos passaram por ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis.

Os dois, localizados entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março, seguem o layout do cartaz oficial do Círio de cada ano.

➤ O Parque da Cidade, local onde será realizada a COP 30, recebeu 300 bancos produzidos com tecnologia térmica, desenvolvidos especialmente para garantir conforto aos frequentadores, mesmo nos dias mais quentes. Os assentos, feitos de concreto armado de alta performance com revestimento atérmico, mantêm a superfície sempre agradável ao toque, independentemente da exposição ao sol, uma inovação pensada especialmente para o clima amazônico.

➤ A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) está realizando mais uma etapa do levantamento técnico nos distritos industriais de Belém (Icoaraci) e Ananindeua. O objetivo é identificar áreas com potencial de reativação produtiva e ampliar as oportunidades para novos investimentos. Embora a maioria dos lotes já esteja em operação, os dois distritos continuam despertando o interesse de investidores e apresentam potencial para a implantação de novos empreendimentos. A iniciativa busca atualizar o status de ocupação das áreas, mapeando empresas com atividades temporariamente ou permanentemente paralisadas e identificando proprietários interessados em novas parcerias ou negociações.

➤ O governo do Estado realiza, neste sábado (7), a partir das 8h, mais uma edição do programa “Por Todas Elas”, e desta vez vai garantir serviços de lazer, saúde e cidadania aos moradores dos bairros Maguari e Curuçambá, em Ananindeua.