R70: 'Eventualmente, você precisa dar doses maiores do remédio', diz Galípolo sobre juros mais altos

Consignado

Mais de 452 mil trabalhadores da iniciativa privada já contrataram empréstimos por meio do Crédito do Trabalhador.

Bitcoin

Criptomoeda volta a cruzar o patamar simbólico dos US$ 85 mil, impulsionada por especulações sobre novas tarifas de Trump.

(J. Bosco)

"Eventualmente, você precisa dar doses maiores do remédio para conseguir o mesmo efeito.”

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ao argumentar que o Brasil precisa de juros mais altos para controlar a inflação.

BELÉM

ELOGIOS

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, foi o entrevistado desta segunda-feira, 31, do programa Roda Viva, da TV Cultura. E, como esperado, foi questionado sobre possíveis problemas de logística e atrasos no cronograma de preparação da capital paraense, que deve receber cerca de 50 mil visitantes durante a conferência. Aos jornalistas, o embaixador disse que tudo corre “mais ou menos dentro do prazo” e reforçou que o foco da organização é garantir que os participantes tenham uma “experiência positiva”. “Belém é uma cidade média brasileira e a COP de dois anos atrás foi em Dubai, que tem centenas de hotéis 5 estrelas e um dos maiores aeroportos do mundo. O problema é a comparação com Dubai”, afirmou. “Mas Belém tem muito mais charme e uma comida infinitamente melhor”.

INFÂNCIA

PROTEÇÃO

As prefeituras de Abaetetuba e de Igarapé-Miri firmaram acordo com o Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) para colocar em prática um plano para prevenção e erradicação do trabalho infantil, proteção do adolescente trabalhador e incentivo à aprendizagem profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Os acordos são resultado de duas ações civis públicas movidas pelo MPT contra os municípios.

AÇÕES

Entre as medidas que devem ser tomadas estão a inclusão de crianças e adolescentes vítimas de exploração de trabalho ou sexual em programas sociais e de serviços municipais. Os municípios também se comprometeram a garantir estrutura adequada para o funcionamento de Conselhos Tutelares, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

AÇAÍ

APREENSÃO

Enquanto em Belém segue a crise do abastecimento de açaí, fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, nesta semana, 31 toneladas de açaí congelado que estavam sendo transportadas sem documento fiscal regular. A mercadoria, avaliada em R$ 308 mil, foi encontrada por agentes da Sefa no posto fiscal do município de São Francisco do Pará, nordeste paraense.

NOTA

O condutor do veículo apresentou nota fiscal informando que a carga havia saído de Coari, no Amazonas, com destino a Santa Catarina. Porém, o comprovante de transporte aquaviário datava do dia 30 de março, inviabilizando o documento apresentado pelo motorista.

ELEIÇÃO

UNIVERSIDADE

A comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará (Uepa) vai hoje às urnas para escolher os novos reitor e vice-reitor. Ao todo, 17 mil pessoas, entre alunos, professores e técnicos, estão aptas a votar. A consulta ocorrerá em sete locais de Belém, além dos 18 campi da universidade no Estado. Também haverá votação em outros 50 municípios que oferecem cursos por meio de programas especiais, como Forma Pará, Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor), e da pós-graduação. Os candidatos são os professores Clay Chagas e Ilma Pastana (chapa 1) e Anderson Maia e Niele Moraes (chapa 2). O resultado da consulta será enviado ao governador do Estado, a quem cabe nomear os novos dirigentes da instituição.

MUSEUS

INSCRIÇÕES

As inscrições para a 23ª Semana Nacional de Museus seguem abertas até o dia 4 de maio. Podem participar museus, instituições de memória, espaços e centros culturais brasileiros. A cada ano, o Conselho Internacional de Museus (Icom) escolhe um tema que deve ser desenvolvido por meio de atividades executadas pelas instituições museais durante a Semana de Museus, que neste ano será realizada entre os dias 12 e 18 de maio. Para essa edição, o tema será “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”. Os museus municipais devem propor atividades a partir das subáreas: Patrimônio Imaterial, Juventude e Novas Tecnologias.

Em Poucas Linhas

► No próximo dia 7 de maio, em Brasília, a Embrapa lança a Jornada pelo Clima, que vai reunir várias iniciativas e promover debates preparatórios para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

► A Defensoria Pública da União (DPU) vai inaugurar, no dia 7 de abril, um posto de atendimento em Tucuruí. A unidade vai funcionar na Estação Cidadania de um shopping. O posto vai funcionar em parceria com a prefeitura municipal, que disponibilizará pessoal e o local de atendimento.

► O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) e da Jornada COP+, Alex Carvalho, será um dos palestrantes do evento “Editorial COP 30 Amazônia: momento decisivo para o enfrentamento da crise climática global”, promovido pelos veículos Valor Econômico, O Globo e CBN. O evento preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima reunirá autoridades, pesquisadores e jornalistas em um importante debate sobre a COP, na próxima quinta-feira, 3 de abril, no Hotel Grand Mercure Belém, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Globo e Valor Econômico.

► Estudantes da rede estadual de ensino do Pará estão classificados para a 4ª fase da 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). A olimpíada promove o conhecimento e estimula a inovação em inteligência artificial, encorajando estudantes de todo o Brasil a desenvolverem suas habilidades nesta área em expansão. A prova presencial, que acontecerá ainda este mês, é um passo crucial para que esses estudantes possam representar o Brasil na Olimpíada Internacional, que será realizada em Pequim, na China. Os classificados para a próxima etapa são Daiana dos Santos, Flávio Pereira, Maria Gabriele Furtado, Samiah Lopes e Samuel Aquila, da Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, e Sthefany Ramos Monteiro, da Escola Estadual Lauro Sodré.