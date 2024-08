R70: 'Eventos não recorrentes que afetaram lucro eram de pleno conhecimento', diz Magda Chambriard

Jovens aprendizes

No 1º semestre, 58.656 jovens tiveram a 1ª experiência profissional com carteira assinada por meio da Lei de Aprendizagem.

Financiamento de veículos

Julho registrou crescimento das vendas financiadas de veículos: 626 mil unidades foram adquiridas por meio de financiamento.

Magda Chambriard (J. Bosco)

"Os eventos não recorrentes que afetaram nosso lucro eram de pleno conhecimento do mercado há tempos.”

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, afirmou que os motivos que provocaram o prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões da estatal no 2º trimestre eram de conhecimento do mercado. A CEO afirmou que o resultado negativo foi pontual e que a estatal voltará a ter lucro.

ANIMAIS

INFLUÊNCIA

As pesquisas de intenção de voto para a eleição à prefeitura Belém têm gerado desconfiança entre analistas políticos. O motivo? Durante mandato na Assembleia Legislativa e mesmo à frente da Secretaria de Articulação da Cidadania - apontada por muitos como uma usina de votos -, o agora candidato Igor Normando (MDB) priorizou os pets, especialmente cachorros e gatos de estimação. No entanto, nem gatos nem cachorros votam, o que leva os analistas a questionarem a veracidade desses números. Será que os bichos estão secretamente influenciando as pesquisas?

DILEMA

Os marqueteiros do primo Igor enxergam um dilema: como demonstrar preocupação tanto com os animais quanto com as pessoas? Durante a campanha surge a dúvida: ele deve se afastar completamente dos animais domésticos ou deve manter uma distância protocolar?

ADMINISTRADOR

DESASTRE

Inacreditavelmente o coordenador de campanha e vice na chapa encabeçada pelo primo Igor, Cássio Andrade (PSB), já foi responsável diretamente ou por meio de intermediários por secretarias nas gestões do atual prefeito Edmilson Rodrigues e do governo do Estado, onde foi titular da pasta do Esporte e Lazer. Em todas elas, a mesma marca: resultados péssimos. No entanto, após a dispensa de Cássio, essas mesmas secretarias passaram a apresentar melhorias consideráveis. Se perguntarem a razão dirão que existem “centenas de milhares de motivos” para o afastamento de Cássio Andrade. O passado pode explicar o futuro. Que o diga a companhia Docas do Pará. Nada como uma prescrição.

MÁRCIO

ABSOLVIDO

Seis anos depois de ter sido denunciado, em plena campanha eleitoral para o governo do Pará, em 2018, por supostamente ter forjado sua aposentadoria como oficial- médico da Polícia Militar, o ex-deputado Márcio Miranda, três vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado, foi absolvido esta semana de todas as acusações pela Justiça Militar do Pará. Márcio Miranda, apesar de ter recebido mais de 1,6 milhão de votos na eleição para o governo, acabou derrotado em 2018. Hoje presidindo o PRD no Pará, Miranda - ficha limpa - tem percorrido o Estado, lançando candidatos a prefeito e vereador.

LEGAL

A decisão judicial que absolveu Márcio Miranda deixa claro que não houve irregularidade nas ações dele, que foi transferido para a reserva remunerada da PM de forma legal. O julgamento determinou que não houve qualquer prática criminosa por parte do ex-candidato ao governo, que pode reverter seu status de forma limpa e continuar sua trajetória política sem os pesos da acusação forjada.

COMPRA

PACOTE

Mais do que necessária para amenizar o sofrimento dos passageiros com a atual frota de Belém, a situação da aquisição de novos ônibus está bastante confusa. Embora o governo do Estado tenha anunciado, na sexta (9), com pompa e circunstância, a compra de novos veículos com recursos federais, ele não menciona nada sobre a compra anterior, de cujo anúncio também participou, em 10 de outubro de 2023. De lá para cá muita coisa ocorreu, e a empresa que forneceria parte dos ônibus anunciados no pacote daquela ocasião, a Caio (Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias LTDA.), não honrou com as condições para entregar os veículos e, embora já tenha pedido a dilatação de prazo, continua com sérios problemas, incluindo a possibilidade de entrar em recuperação judicial.

SUSPEITO

Na ocasião do contrato, o atestado de capacidade técnica da Caio foi fornecido pela empresa Transwolff Transportes e Turismo LTDA., de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, preso no 1º semestre deste ano sob acusação de lavagem de dinheiro para organização criminosa de atuação nacional. Após recorrer à justiça, ele foi solto em 4 de junho. No atestado emitido ano passado, assinado por Pandora como sócio-administrador da Transwolff, ele atestou “para os devidos fins que a empresa Caio – Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias LTDA. é nossa fornecedora de veículos, tendo até a presente data nos fornecido os veículos conforme segue”, diz o atestado, informando a entrega de ônibus similares à compra anunciada pelo Pará.

EM POUCAS LINHAS

► Viralizaram nas redes sociais e estão causando revolta as imagens de dois policiais que agrediram um estudante em uma escola localizada em Capitão Poço, nordeste do Pará. O jovem foi alvo de socos e tapas. Que o caso tenha uma apuração célere.

► Dados do Instituto Fogo Cruzado divulgados diariamente revelam que a violência voltou a recrudescer por todo o Pará.

► Desde o início de agosto de 2024 o Instituto registrou a morte, por tiros, de 15 pessoas na Região Metropolitana de Belém e quatro apenas entre quinta e sexta-feira.

► Com marido e filho publicamente eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual para a COP 30 em Belém, sempre foi apontada como o braço do bolsonarismo dentro do atual governo do Estado.

► A simpatia de Hana pelo ex-presidente tem criado um clima de desconfiança, especialmente entre ambientalistas críticos ao governo Bolsonaro.

► Vale lembrar que, além de ser o principal nome do Estado quando o assunto é COP, Hana frequentemente assume o posto de governadora, nas ausências do titular.

► Médicos e outros profissionais de saúde do Hospital Geral de Bragança estão há sete meses com salários atrasados. Segundo os relatos, a justificativa dada pela gestão é o não repasse de verba, por parte do governo do Estado, ao hospital. Além disso, hoje a unidade que antes recebia um grande fluxo de pacientes está sem o serviço de porta aberta, ou seja, a recepção direta de pacientes sem necessidade de encaminhamento.

► Belém receberá, em 13 de agosto, a primeira edição da Conferência Ethos 360° de 2024. O evento, que será realizado no Complexo da Estação das Docas, promoverá um dia de debates sobre temas como a preparação para a COP 30 e o enfrentamento à emergência climática.

► Começa na sexta-feira (16) a campanha eleitoral. Os partidos têm até quinta-feira (15) para fazer o registro das candidaturas.