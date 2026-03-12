R70: 'EUA não vão considerar opinião do Brasil', diz promotor sobre facções como terroristas

Proteção à infância

Whatsapp anuncia controle parental de menores de 13 anos. Pais e responsáveis poderão supervisionar contatos e grupos.

Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões, hoje. Números sorteados foram 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58.

FANTÁSTICO

REPERCUSSÃO

Vivendo seu inferno astral com denúncias de corrupção repercutindo nacionalmente, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi o principal personagem dos debates na sessão desta semana na Câmara de vereadores do município e a pauta foi a repercussão da reportagem exibida no Fantástico, no domingo (8), que apontou supostos desvios de recursos públicos para a compra de uma casa avaliada em mais de R$ 4 milhões no Ceará. Aliado político prefeito, o presidente da Casa, vereador Vanderray (PSDB), atuou como principal defensor de Daniel e, diante da pressão a oposição e da enxurrada de críticas, acabou interrompendo a transmissão ao vivo da sessão em uma tentativa de evitar que os eleitores acompanhassem o embate.

CONSIGNADO

URGÊNCIAS

Pesquisa da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), realizada em parceria com a Nexus, aponta que 56% dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) buscam empréstimo por necessidade financeira urgente. De acordo com os dados, divulgados ontem, o crédito foi utilizado principalmente para quitar dívidas atrasadas (35%), pagar contas do dia a dia (34%) e arcar com despesas médicas (28%). O levantamento foi feito entre 10 e 22 de fevereiro com 1.200 aposentados e pensionistas que contrataram empréstimo consignado do INSS em todas as regiões do País.

NOBEL

UFPA

O economista Abhijit Banerjee, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2019 e cofundador do Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), fará sua primeira palestra no Brasil e o local escolhido por ele para marcar este momento foi o campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde ministrará a aula inaugural do ano letivo. A escolha, segundo ele, se deu em razão do papel da instituição como referência em diversidade e inclusão, com sua capilaridade e trabalho junto a povos indígenas e ribeirinhos.

AULA INAUGURAL

Promovido pela Fundação Lemann, em colaboração com o J-PAL e apoio da UFPA, o evento deve reunir estudantes, pesquisadores e representantes da academia para discutir “O papel das evidências e da pesquisa aplicada no aprimoramento das políticas públicas”.

MUNICÍPIOS

PRÊMIO

Será lançada no próximo dia 18 a segunda edição do Prêmio TCMPA de Boas Práticas. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. A data foi confirmada pelo presidente do órgão, Lúcio Vale, durante a abertura do projeto “Capacitação” em Bragança.

NOVIDADES

Entre as novidades da segunda edição da premiação, Vale destacou a nova categoria para cultura e saberes tradicionais e a abertura de inscrições de projetos para unidades de ensino municipal, associações e outras instituições além de prefeituras, câmaras de vereadores e secretarias municipais.

AUMENTO

APROVADO

As Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) e de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJRF) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovaram o projeto do Executivo que concede 6% de reajuste aos servidores públicos estaduais. O aumento proposto pelo governo do Estado vai atingir 160 mil servidores, entre civis e militares, ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autarquias e fundações públicas. A expectativa é de que na próxima semana o projeto seja aprovado no plenário.

LUTO

ACOLHIMENTO

Com a sanção, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, o tratamento e acolhimento a famílias que enfrentam a perda de um filho durante ou depois da gestação passará a fazer parte do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova lei prevê a oferta de apoio psicológico especializado, exames para investigar a causa do óbito, acompanhamento de gestações futuras e espaços reservados às pessoas enlutadas. Atualmente, São Paulo e Piauí têm hospitais que oferecem esse tipo de atendimento.

JACAREACANGA

CADASTRO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) habilitou o município de Jacareacanga para realizar a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Com a medida, o Pará passa a contar com 80 municípios aptos a executar essa etapa da regularização ambiental. A descentralização permite que secretarias municipais de meio ambiente assumam etapas da análise do CAR, dando mais agilidade para a tramitação dos processos.

Em Poucas Linhas

► Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Flávio Dino estão entre os nomes confirmados no Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais: Proteção, Cidadania e Justiça Constitucional, que será realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) entre os dias 11 e 13 de maio, em Belém. A programação integra o “Maio Verde”, no qual é celebrado o Dia Nacional da Defensoria Pública, e deve reunir defensores públicos, magistrados, juristas, estudantes e profissionais do direito de todo o País para discutir temas ligados à proteção de direitos fundamentais, cidadania e justiça constitucional.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir), em Belém, está com inscrições abertas para seleção exclusiva destinada à formação do Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa tem como objetivo mapear perfis profissionais e competências para futuras oportunidades na instituição. Os interessados devem realizar a inscrição até dia 16, exclusivamente pela plataforma Burh.

► A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) promove no sábado (14) e no domingo (15) mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo. O evento será na orla do Complexo Porto Futuro, em Belém, das 16h às 21h, nos dois dias. Participarão cerca de 15 empreendedoras. Estarão à venda artigos de decoração, artesanato, acessórios e brinquedos voltados para crianças do espectro do autismo, como squishes e fidget toys, que auxiliam na regulação sensorial. E as mulheres vão ganhar um aulão especial de fitdance e treino funcional, além de serviço de massagem, com alunos da Universidade da Amazônia (Unama). Também haverá uma feirinha com produtos fitness. A realização é da Invest Sindico, que trabalha como formação profissional de síndicos e funcionários de condomínios.