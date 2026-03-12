R70: 'EUA não vão considerar opinião do Brasil', diz promotor sobre facções como terroristas Lincoln Gakiya, promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, ontem, sobre a opinião do governo brasileiro contrária à classificação do PCC e do CV como organizações terroristas. Repórter 70 12.03.26 7h13 Proteção à infância Whatsapp anuncia controle parental de menores de 13 anos. Pais e responsáveis poderão supervisionar contatos e grupos. Loteria Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões, hoje. Números sorteados foram 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58. FANTÁSTICO REPERCUSSÃO Vivendo seu inferno astral com denúncias de corrupção repercutindo nacionalmente, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi o principal personagem dos debates na sessão desta semana na Câmara de vereadores do município e a pauta foi a repercussão da reportagem exibida no Fantástico, no domingo (8), que apontou supostos desvios de recursos públicos para a compra de uma casa avaliada em mais de R$ 4 milhões no Ceará. Aliado político prefeito, o presidente da Casa, vereador Vanderray (PSDB), atuou como principal defensor de Daniel e, diante da pressão a oposição e da enxurrada de críticas, acabou interrompendo a transmissão ao vivo da sessão em uma tentativa de evitar que os eleitores acompanhassem o embate. CONSIGNADO URGÊNCIAS Pesquisa da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), realizada em parceria com a Nexus, aponta que 56% dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) buscam empréstimo por necessidade financeira urgente. De acordo com os dados, divulgados ontem, o crédito foi utilizado principalmente para quitar dívidas atrasadas (35%), pagar contas do dia a dia (34%) e arcar com despesas médicas (28%). O levantamento foi feito entre 10 e 22 de fevereiro com 1.200 aposentados e pensionistas que contrataram empréstimo consignado do INSS em todas as regiões do País. NOBEL UFPA O economista Abhijit Banerjee, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2019 e cofundador do Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), fará sua primeira palestra no Brasil e o local escolhido por ele para marcar este momento foi o campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde ministrará a aula inaugural do ano letivo. A escolha, segundo ele, se deu em razão do papel da instituição como referência em diversidade e inclusão, com sua capilaridade e trabalho junto a povos indígenas e ribeirinhos. AULA INAUGURAL Promovido pela Fundação Lemann, em colaboração com o J-PAL e apoio da UFPA, o evento deve reunir estudantes, pesquisadores e representantes da academia para discutir “O papel das evidências e da pesquisa aplicada no aprimoramento das políticas públicas”. MUNICÍPIOS PRÊMIO Será lançada no próximo dia 18 a segunda edição do Prêmio TCMPA de Boas Práticas. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. A data foi confirmada pelo presidente do órgão, Lúcio Vale, durante a abertura do projeto “Capacitação” em Bragança. NOVIDADES Entre as novidades da segunda edição da premiação, Vale destacou a nova categoria para cultura e saberes tradicionais e a abertura de inscrições de projetos para unidades de ensino municipal, associações e outras instituições além de prefeituras, câmaras de vereadores e secretarias municipais. AUMENTO APROVADO As Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) e de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJRF) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovaram o projeto do Executivo que concede 6% de reajuste aos servidores públicos estaduais. O aumento proposto pelo governo do Estado vai atingir 160 mil servidores, entre civis e militares, ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autarquias e fundações públicas. A expectativa é de que na próxima semana o projeto seja aprovado no plenário. LUTO ACOLHIMENTO Com a sanção, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, o tratamento e acolhimento a famílias que enfrentam a perda de um filho durante ou depois da gestação passará a fazer parte do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova lei prevê a oferta de apoio psicológico especializado, exames para investigar a causa do óbito, acompanhamento de gestações futuras e espaços reservados às pessoas enlutadas. Atualmente, São Paulo e Piauí têm hospitais que oferecem esse tipo de atendimento. JACAREACANGA CADASTRO A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) habilitou o município de Jacareacanga para realizar a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Com a medida, o Pará passa a contar com 80 municípios aptos a executar essa etapa da regularização ambiental. A descentralização permite que secretarias municipais de meio ambiente assumam etapas da análise do CAR, dando mais agilidade para a tramitação dos processos. Em Poucas Linhas ► Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Flávio Dino estão entre os nomes confirmados no Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais: Proteção, Cidadania e Justiça Constitucional, que será realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) entre os dias 11 e 13 de maio, em Belém. A programação integra o “Maio Verde”, no qual é celebrado o Dia Nacional da Defensoria Pública, e deve reunir defensores públicos, magistrados, juristas, estudantes e profissionais do direito de todo o País para discutir temas ligados à proteção de direitos fundamentais, cidadania e justiça constitucional. ► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir), em Belém, está com inscrições abertas para seleção exclusiva destinada à formação do Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa tem como objetivo mapear perfis profissionais e competências para futuras oportunidades na instituição. Os interessados devem realizar a inscrição até dia 16, exclusivamente pela plataforma Burh. ► A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) promove no sábado (14) e no domingo (15) mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo. O evento será na orla do Complexo Porto Futuro, em Belém, das 16h às 21h, nos dois dias. Participarão cerca de 15 empreendedoras. Estarão à venda artigos de decoração, artesanato, acessórios e brinquedos voltados para crianças do espectro do autismo, como squishes e fidget toys, que auxiliam na regulação sensorial. E as mulheres vão ganhar um aulão especial de fitdance e treino funcional, além de serviço de massagem, com alunos da Universidade da Amazônia (Unama). Também haverá uma feirinha com produtos fitness. A realização é da Invest Sindico, que trabalha como formação profissional de síndicos e funcionários de condomínios. 