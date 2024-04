R70: 'Eu vou usar esse momento para arrancar até a última gotinha', diz Alexandre Silveira

Turismo

O Brasil passará a exigir visto de turistas da Austrália, Canadá e EUA. Medida vai começar a valer no próximo dia 10.

Peritos do INSS

Corte de mais de 50% da meta de produtividade deixa quase 100 mil pessoas sem atendimento por mês, mostram dados do TCU.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (J. Bosco)

"Eu vou usar esse momento para arrancar até a última gotinha.”

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, sobre a postura do governo com as distribuidoras de energia elétrica no processo de renovação dos contratos para aumentar a qualidade dos serviços prestados.

AÇO

DEBATE

Representantes do Instituto Aço Brasil se reúnem hoje, em Brasília, para debater o projeto de lei que propõe medidas temporárias de proteção comercial aos insumos industriais estratégicos do setor. A proposta é de autoria do senador paraense Beto Faro (PT). Ele afirma que a medida é de “extrema importância porque tenta responder uma crise na indústria siderúrgica nacional, que vive o que chamam de ‘pesadelo’ diante da entrada massiva do aço chinês, que estaria gerando competição desleal no mercado”.

CONCORRÊNCIA

O principal problema do setor hoje é a concorrência com os chineses. A indústria já advertiu que, se os níveis de importação da China forem mantidos, empresas como a Usiminas irão fechar mais altos-fornos, sendo que outras falam em paralisação. O projeto de lei apresentado por Faro prevê aumentar de 12% para 25% a taxação das importações do produto chinês cada vez que houver um aumento atípico de importação desses insumos pelo Brasil no período de 12 meses.

JUSTIÇA

ELEVAÇÃO

Tramita no Tribunal de Justiça do Pará proposta para elevação de três grandes comarcas do Estado para entrância, ou seja, final de jurisdição. Seriam elas Ananindeua, Marabá e Santarém. As cidades se somariam a Belém como destino final em primeiro grau de jurisdição. Os defensores do projeto afirmam que a medida representa um enorme avanço na modernização da justiça paraense, seguindo exemplo de outros tribunais que já fizeram isso país afora.

TURISMO

PARCEIRA

O Pará se tornou o primeiro Estado da região Norte do País a ser um parceiro institucional da Braztoa, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, que reúne empresas de operação, agenciamento de viagens e representação de serviços do setor.

REFERÊNCIA

Com 89 associados, sendo 57 operadoras de turismo e 32 parceiros de negócios e institucionais, a Braztoa é uma referência no mercado, especialmente no âmbito internacional. Hoje, como parceiros institucionais da Braztoa, estão destinos turísticos como Argentina, Espanha, Aruba, Israel, Peru, Catalunha e São José dos Campos.

AMBIENTE

EDUCAÇÃO

O Pará será um dos primeiros estados a implantar o programa de educação ambiental desenvolvido pelo governo federal e batizado de “Programa Capilaridade e Enraizamento da Educação Ambiental”.

OBJETIVOS

No início desta semana, o diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA), professor Marcos Sorrentino, apresentou o programa a ser aplicado no Pará e conheceu as ações já executadas no Estado pela Secretaria de Meio Ambiente. Entre os objetivos do programa estão a instauração e articulação entre os segmentos que trabalham com educação ambiental para criar uma política coordenada, criando uma estrutura em rede capaz de fortalecer a ação educativa e possibilitando que chegue a todos os municípios paraenses.

IMPOSTO

DESCONTO

Vai até o dia 10 deste mês o prazo para o pagamento em cota única do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Pessoa Física (ISS-PF) e da Taxa de Licença Para Localização (TLPL), com descontos de 15% e 10%, respectivamente. As guias para pagamento do ISS-PF e da TLPL estão sendo entregues pelos Correios, desde março. O documento de arrecadação também pode ser emitido pelo site da Secretaria de Finanças dos Municípios ou nas unidades de atendimento presencial do órgão.

AFTOSA

LIVRE

Começou nesta semana a última campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará. A ação ocorre em Marabá, município que tem o quinto maior rebanho do País e o terceiro do Estado, com mais de 1,3 milhão de animais. Nesta última campanha serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades no Estado, com exceção do arquipélago do Marajó. A campanha, que era realizada em maio, foi antecipada para que o Pará possa dar prosseguimento ao Plano Estratégico de retirada da vacina e sua substituição por ações que irão subsidiar a manutenção do novo status sanitário de zona livre da doença sem vacinação.

EM POUCAS LINHAS

► De hoje até sábado (6) será realizado no Parque Shopping Belém o “Super Flash Day do Autismo”, evento que vai reunir oito grandes tatuadores para uma jornada de tatuagens sobre símbolos e desenhos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação inclui feirinha de artigos inclusivos; a apresentação de Martin Blue, o primeiro DJ autista do Pará; e concurso de depoimentos sobre autismo com premiações em tatuagens.

► A Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Pará - com o apoio do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá e Tribunal de Justiça do Pará - fez a entrega de mais de 240 cestas básicas para os assistidos do programa “Escrevendo e Reescrevendo Nossa História”. A iniciativa age na reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive de egressos do sistema prisional, oferecendo cursos profissionalizantes e oportunidades para o retorno ao mercado de trabalho.

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, apreenderam, nesta semana, no município de Santarém, 990 quilos de salmão importado resfriado, transportados em uma carreta frigorífica com destino a Manaus. A mercadoria foi avaliada em R$ 70.226,00. Durante a fiscalização os agentes notaram que foi apresentada nota fiscal de uma empresa de Santa Catarina destinada a uma empresa de Santarém, mas não houve emissão da nota fiscal da empresa de Santarém para a empresa que receberia o produto em Manaus.

► O Mangal das Garças recebeu quatro novas espécies de aves: uma coruja caburé, um gavião, um socozinho e dois quero-queros, todos ainda filhotes. Após um período de adaptação, as aves serão inseridas nos ambientes de visitação do parque zoobotânico.