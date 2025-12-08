R70: 'Eu tenho um preço para isso', diz Flávio Bolsonaro sobre desistir de candidatura

Mulheres Vivas

Ato contra o aumento de casos de feminicídio mobilizou 9,2 mil manifestantes na Avenida Paulista, ontem.

Destino incerto

Após ajudar o Santos a evitar o rebaixamento, Neymar não garante permanência no clube: ‘Ver o que é melhor pra todos’.

UÍSQUE

RISCO

Primeira denúncia de contaminação por metanol, via destilado no Pará, o caso do engenheiro Flávio Acatauassu já provocou uma leve retração nas vendas de bebidas neste fim de semana em Belém. A notícia deixou os estabelecimentos em alerta justamente no momento em que se preparavam para reforçar os estoques em razão das confraternizações de fim de ano.

RECOLHIMENTO

Acatauassu denunciou que a bebida contaminada foi comprada no dia 5 de novembro em um supermercado da cidade. Segundo ele, logo no dia seguinte começaram os sintomas. Ontem, o grupo Mais Barato, responsável pela venda do uísque, divulgou nota informando que recolheu o lote das prateleiras e que está à disposição dos órgãos competentes para auxiliar na apuração. O engenheiro, contudo, reclama da demora para a tomada das providências.

PT

TESE

Em reunião do diretório estadual, realizada no fim de semana, o Partido dos Trabalhadores sinalizou com a manutenção de aliança com o MDB do Pará. A tese vencedora prevê a indicação de um nome da legenda para compor a chapa majoritária ao lado do candidato do governador Helder Barbalho. O escolhido seria o deputado estadual Dirceu Ten Caten.

RESISTÊNCIA

Essa estratégia enfrenta, contudo, resistências internas especialmente do grupo liderado pelo ex-senador Paulo Rocha, que defendia, para o PT, a disputa a uma vaga de senador. Rocha tem dito a interlocutores próximos que ainda espera disputar o Senado, descartando por completo concorrer à Câmara Federal.

BARULHO

COMBATE

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) lançará, no próximo dia 15 de dezembro, a cartilha “Poluição Sonora – o que fazer?”. O material foi desenvolvido para orientar a sociedade sobre os impactos, a legislação e as formas de enfrentamento da poluição sonora no Estado. O documento ressalta, por exemplo, que “é uma das causas mais relevantes de degradação ambiental em áreas urbanas e deve ser reconhecida também como um problema de saúde pública”.

LOCALIZAÇÃO

MARCA

Será realizado nesta semana em Belém o III Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas (III Sigema). O objetivo do evento, marcado para os dias 11 e 12 de dezembro, é promover o debate e a difusão sobre as ferramentas de Indicação Geográfica (IG) e Marca Coletiva (MC), com foco especial na sociobiodiversidade amazônica e na valorização dos produtos típicos da região. No Pará, a primeira Indicação Geográfica foi obtida pela amêndoa de cacau de Tomé-Açu, em 2019. Também já ganharam reconhecimento pelo INPI o queijo do Marajó, o waraná (guaraná) da terra indígena Andirá-Marau e a farinha de Bragança.

LAR

FACILITADO

Está tramitando na Câmara Federal projeto de lei que prevê que a primeira compra de imóvel residencial deve ter cobrança de 50% dos emolumentos cartorários, independentemente do modelo de aquisição do bem. Os emolumentos são as taxas públicas que remuneram os serviços dos cartórios, assegurando a legalidade e a publicidade dos atos jurídicos.

RESTRIÇÃO

Atualmente, esse desconto só é permitido se a operação for financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH). De acordo com levantamentos no PL nº 5525/2025, de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), grande parte da população compra o primeiro imóvel fazendo pagamento à vista, por meio de consórcios ou via financiamentos privados que não se enquadram no SFH. Essa limitação acaba por restringir o benefício a uma parcela dos cidadãos, deixando de fora aqueles que, com esforço, conseguem poupar recursos e adquirir seu imóvel sem depender do SFH. “Tal cenário contraria o princípio da isonomia e cria desigualdade no acesso à moradia, direito social fundamental garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal”, diz o parlamentar autor da proposta.

EM POUCAS LINHAS

► Está marcada para 14 de janeiro a última sessão do desembargador Rômulo Nunes, atual decano do Tribunal de Justiça do Pará, antes da aposentadoria. Nunes ascendeu ao desembargo em 2000 e foi presidente da Corte no biênio 2009-2011. Durante o biênio 2003-2005, desempenhou o cargo de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, e, em seguida, foi eleito para exercer a presidência (biênio 2005-2007).

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, em razão do feriado de Nossa Senhora da Conceição, torna facultativo o expediente nas Estações Cidadania em Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém nesta segunda-feira (8). Os serviços serão retomados na terça-feira (9), conforme agendamento prévio.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 4, durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Florianópolis (SC). O presidente da Corte de Contas, conselheiro Fernando Ribeiro, recebeu a premiação.

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) promove, amanhã, das 9h às 12h, em seu auditório, a oficina “Saúde das Pessoas Trabalhadoras em Enfermagem: Promoção de Saúde Mental, Ergonomia e Prevenção da Violência”. O evento tem como objetivo estimular o debate e a reflexão sobre a saúde mental, as condições ergonômicas e a prevenção de situações de violência no ambiente de trabalho da Enfermagem. A atividade é voltada para profissionais de saúde do trabalhador, docentes, responsáveis técnicos de Enfermagem, gestores e demais interessados no tema.

► Com 41 filmes exibidos, três cidades alcançadas e público recorde, o 1º Circuito de Cinema Rio Caeté foi encerrado no último sábado. Criado pelo Cine Barão de Capanema, o Circuito surgiu como expansão do 1º Festival de Cinema de Capanema, realizado em 2024 pelos editais Paulo Gustavo. O objetivo é formar público e estimular novas produções.