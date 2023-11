R70: 'Eu tenho o comando da minha equipe, confio na minha equipe, diz Flávio Dino

Sujeira acumulada

Estudo da Universidade do Arizona mostrou que os celulares têm dez vezes mais bactérias do que assentos sanitários.

Tempestade solar

Professor da Universidade George Mason, em Virgínia, nos EUA, alerta para as chances de um “apocalipse da internet” em 2024.

Flávio Dino, titular do Ministério da Justiça, reforçou que não irá demitir os secretários que realizaram audiências com a mulher do líder do Comando Vermelho na sede da pasta. Segundo o ministro, a demissão dos seus subordinados resultaria na “desmoralização de sua imagem”.

Sem responder à última cobrança de explicações pelo desembargador Luiz Gonzaga Neto, que é o relator da questão do lixo na Região Metropolitana de Belém (RMB) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a Prefeitura Municipal de Belém entrou com petição direcionada à 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, tentando convencer este juízo, com diversos relatórios anexados à petição, que o antigo aterro do Aurá, fechado em 2014, é no momento “a melhor solução” para a questão do lixo de Belém.

PETIÇÃO

Segundo a petição que a Prefeitura de Belém protocolou no dia seguinte ao feriado da República, a área degradada do Aurá corresponde a aproximadamente 30% do total de sua área territorial, sendo, portanto, “uma solução emergencial, servindo de solução contingente, pontual e não permanente, dentro do planejamento completo para concluir a transição do modelo de tratamento de resíduos sólidos, de modo que não fique na dependência exclusiva nem do CTR Marituba, nem das áreas pendentes de licenciamento pelo Estado do Pará”.

PRAZO

Os relatórios inseridos na petição sugerem ainda que a área do Aurá é a única dentro do município de Belém que se mostra capaz de receber resíduos de maneira adequada para a hipótese de impossibilidade real de transporte para outro município, como no caso de fechamento do aterro sanitário de Marituba, sobre o qual, além dos impasses entre as empresas e a prefeitura, pesa também a decisão judicial do desembargador Luiz Gonzaga Neto, que determinou a prorrogação do funcionamento por apenas 90 dias, prazo que já termina no dia 30 deste mês.