R70: 'Eu tenho inveja do Maduro', diz Eduardo Bolsonaro

Valores a receber

Banco Central diz que ainda há R$ 10 bilhões esquecidos nos bancos. Consultas podem ser feitas em https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Dengue

Butantan recruta voluntários para testar vacina em idosos. Serão 767 pessoas de 60 a 79 anos e 230 de 40 a 59 anos.

UFPA

AVALIAÇÃO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) apresentou avanços significativos na Avaliação Quadrienal 2021–2024, divulgada nesta semana pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Dos 97 programas de pós-graduação que têm a instituição como sede, 92 foram avaliados e 35 conseguiram elevação de conceito.

CRESCIMENTO

Na escala da Capes, que varia de 1 a 7, a UFPA conta atualmente com 15 cursos com nota 3; 30 com nota 4 e 30 com nota 5. Houve destaque no número de programas com excelência internacional: de cinco para dez com conceito 6 e de dois para quatro com nota 7, representando aumento de 100% em relação à última avaliação. Os resultados refletem o fortalecimento da pós-graduação da universidade e sua crescente inserção nacional e internacional.

DOUTORADOS

Com o avanço nos indicadores da Avaliação Quadrienal 2021–2024 da Capes, a UFPA planeja ampliar sua oferta de cursos de doutorado em diversos municípios do Estado. Poderão ser criados sete novos programas espalhados por Ananindeua, Bragança, Cametá, Altamira e Abaetetuba e Tucuruí, que receberá dois cursos. A expansão integra a política multicampi da UFPA e busca fortalecer a formação acadêmica e científica fora da capital. A proposta é consolidar a presença da universidade em diferentes regiões, contribuindo para o desenvolvimento regional e para a interiorização da pós-graduação na Amazônia.

MEIO AMBIENTE

LEILÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) marcou para 30 de janeiro leilão na modalidade presencial para a alienação de motores de rabeta e produtos florestais (decking). Os materiais estão organizados em 30 itens e seis lotes, com disputa pelo maior lance por item e por lote.

PARTICIPAÇÃO

O edital permite a participação de pessoas físicas e jurídicas, sendo que pessoas físicas participam como consumidor final, sem necessidade de inscrição no Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará (Ceprof), enquanto pessoas jurídicas podem adquirir os produtos para consumo ou comercialização, sendo obrigatória a inscrição no cadastro quando houver finalidade comercial.

TURISMO

PROIBIÇÃO

Atendendo pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça proferiu decisão proibindo, em definitivo, atividades turísticas irregulares promovidas pelas empresas Acute Angling e Amazon Peacock Bass na Terra Indígena Nhamundá-Mapuera, na região do Território Wayamu, no noroeste do Pará. A sentença confirma a decisão liminar de setembro de 2022, que já havia suspendido as operações no local.

IRREGULARIDADES

Segundo o MPF, as empresas operavam sem licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sem autorização da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e sem a realização de Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI) dos povos indígenas afetados.

ÁGUA

NEGOCIAÇÃO

Moradores de Marabá em débito com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) têm até o dia 31 para negociar as faturas em atraso com descontos que podem chegar a 90% do valor original da conta, além de isenção de juros, multas e correção monetária. Podem ser negociados débitos registrados até novembro de 2025. As contas registradas após esse período devem ser tratadas junto à nova concessionária Águas do Pará, responsável pelos serviços de água e esgoto em 50 municípios.

DEFESO

CARANGUEJO

Foi divulgado ontem o calendário do defeso do caranguejo-uçá no Pará em 2026. Serão seis períodos de proteção, todos concentrados entre fevereiro e abril, acompanhando a fase de reprodução nos manguezais. O primeiro será de 1º a 6 de fevereiro, seguido do segundo, de 17 a 22 de fevereiro. Em março, serão dois intervalos: de 3 a 8 e de 18 a 23. Já em abril, a restrição volta de 1º a 6 e, por fim, de 17 a 22. Durante essas datas, ficam proibidas a captura e a comercialização do crustáceo.

Em Poucas Linhas

► A Amazônia Jazz Band apresenta na quinta-feira (15), às 20h, no Theatro da Paz, o espetáculo “Homenagem aos 410 anos de Belém”. Sob a regência do maestro titular Eduardo Lima, o concerto marca a abertura da temporada de apresentações da Big Band em 2026. O repertório inclui ritmos como merengue, zouk, lambada e carimbó, além de clássicos da música paraense com arranjos exclusivos da Big Band do TP.

► O programa Startup Pará promove no próximo dia 15 o Demoday. Serão apresentados 17 projetos selecionados nas oficinas realizadas em Belém, Tucuruí, Santarém, Parauapebas e Bragança, com a participação de mais de 400 jovens e profissionais da rede pública e privada.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) está com edital aberto para credenciamento de artistas e profissionais da cultura que atuarão em atividades promovidas pela instituição. A iniciativa é voltada a pessoas maiores de 18 anos e microempreendedores individuais (MEIs) interessados em prestar serviços como oficineiros, monitores, instrutores e palestrantes nas ações culturais desenvolvidas pela FCP.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) doou 22 computadores para a UFPA. A ação integra a Política Nacional de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos para implementação de políticas de inclusão digital.

► O Instituto Estadual Carlos Gomes realiza, até o dia 23, processo seletivo para quem deseja ingressar no curso de Bacharelado em Música. Serão ofertadas 40 vagas em instrumento e canto lírico. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Fundação.