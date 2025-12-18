R70: 'Eu sou esse Bolsonaro mais moderado', diz Flávio Bolsonaro em evento com empresários

Imposto de Renda

Mudanças no IR beneficiarão 73,5% dos professores da educação básica. Metade ficará isenta, calcula o Ipea.

Paralisação

No terceiro dia de paralisação, ontem, greve na Petrobras chega a 28 plataformas. Empresa nega impacto na produção.

TURISMO

LEGADO

O paraense Celso Sabino deixou o Ministério do Turismo nesta quarta-feira (17) com a avaliação de que o turismo brasileiro alcançou um novo patamar, com resultados históricos que reposicionaram o setor no cenário econômico e social do País. Entre os principais marcos, Sabino deixou os “turistômetros” a postos em Brasília e no Rio de Janeiro com expectativa de marcarem, já nesta sexta-feira (19), a taxa inédita de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, reflexo do fortalecimento da promoção internacional, da ampliação da malha aérea, dos investimentos em infraestrutura turística e da qualificação profissional.

EMPREGOS

Outro destaque foi a geração de empregos. Entre janeiro e outubro, o turismo registrou 1.535.894 admissões formais, segundo o Novo Caged, confirmando o papel estratégico do setor para a economia nacional. Sabino agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela confiança depositada desde julho de 2023 e ressaltou que a missão foi cumprida com êxito, em especial pelo sucesso da COP 30, realizada em novembro, em Belém, evento que deixou um legado sem precedentes para o Brasil e, especialmente, para o Pará. Concluído esse ciclo, Sabino confirmou que aceitará o desafio de disputar o Senado pelo Pará em 2026, alinhado ao projeto liderado pelo presidente Lula para o estado.

OBRAS

RURAIS

As obras de implantação de sistemas de abastecimento de água no município de Alenquer, na região do Baixo Amazonas, avançam e devem beneficiar até 800 pessoas em comunidades rurais. O projeto atende as localidades de Curicaca, Mamia, Canaã e Novo Horizonte, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026. Cada comunidade deve contemplar entre 45 e 50 famílias, o que representa cerca de 150 a 200 moradores por localidade. Nesta etapa, já foram executadas a demarcação e a locação da obra, além da sondagem do terreno.

PAC

Atualmente, seguem os trabalhos de construção do canteiro de obras. Para o início de 2026, está prevista a perfuração dos poços e a instalação das Estações de Tratamento de Água, garantindo qualidade para o consumo humano, já que hoje os moradores utilizam poços artesanais, sem tratamento adequado. O sistema adotado será do tipo convencional compacto, no modelo chafariz, com reservatório de 10 mil litros e capacidade para remover ferro, bactérias e outras impurezas. A ação integra investimentos do Novo PAC Rural, que prevê a ampliação de sistemas de abastecimento de água em municípios do Pará, somando recursos destinados à expansão da infraestrutura hídrica em áreas rurais.

COOPERATIVAS

AÇÕES

Iniciativas da Semas voltadas à área social e ambiental encerram 2025 com avanços ao beneficiar cerca de 80 famílias de catadores com novos equipamentos e a estruturação de cooperativas nos municípios de Igarapé-Açu, Salvaterra, Salinópolis e Belém. As ações integram a Estratégia Estadual de Economia Circular – Pará Circular, em fase de elaboração, e funcionam como etapas preparatórias para a consolidação, em 2026, de um modelo produtivo mais sustentável, inclusivo e alinhado às metas climáticas.

MUNICÍPIOS

Nos municípios atendidos, a entrega de maquinário moderno e equipamentos de proteção individual permitiu reorganizar os fluxos de trabalho, ampliar a capacidade de triagem, melhorar a qualidade dos materiais recicláveis e reduzir o esforço físico dos trabalhadores. Entre os itens distribuídos estão prensas hidráulicas, esteiras separadoras, empilhadeiras, trituradores de vidro e de resíduos orgânicos, além de extrusoras e moinhos, fortalecendo a autonomia das cooperativas e impactando diretamente a renda e as condições de trabalho das famílias envolvidas.

VAREJÃO

NATAL

O tradicional Varejão de Natal movimenta as Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) entre os dias 21 e 23 deste mês, das 20h às 8h do dia seguinte, com grande oferta de produtos típicos das ceias de Natal e Ano-Novo, como bacalhau e frutas da estação. Realizado desde 1988, o evento registra aumento médio de cerca de três toneladas de alimentos comercializados em relação aos demais meses, atraindo centenas de consumidores. A expectativa é de intenso fluxo de compradores, preços mais atrativos, maior circulação de recursos e geração de empregos temporários. Para garantir mais comodidade ao público, a Ceasa disponibiliza estacionamento gratuito para até 400 veículos.

Em Poucas Linhas

► O Pará concluirá, nesta semana, a aplicação das provas do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2025 em 51 unidades prisionais, com a participação de 6.069 custodiados, um crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior e acima da meta inicial de 5.568 inscritos. A iniciativa do governo federal reforça a educação como instrumento de reinserção social no Pará, onde, em um total de 54 unidades, 51 integram a aplicação. A Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel lidera, com 635 inscritos, seguida pelo Complexo Penitenciário de Marituba, com 458.

► Estudantes da Escola Jarbas Passarinho, no bairro do Marco, em Belém, participam na manhã desta quinta-feira de uma oficina sobre a Letra Decorativa Amazônica, tradição centenária das embarcações ribeirinhas. A atividade culmina com a pintura de um mural na escola.

► Durante fiscalização realizada no posto fiscal de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará, fiscais apreenderam 32 toneladas de feijão na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi. A carga, com 533 sacas de 60 kg, saiu de Salvaterra com destino a São José de Ribamar (MA). A nota fiscal indicava valor unitário de R$ 145, totalizando R$ 77.285, considerado abaixo do preço de mercado. Multas mais impostos somaram R$ 26,5 mil.

► A designer paraense Beatriz Melo, ex-aluna da Universidade do Estado do Pará (Uepa), foi premiada na 15ª edição do Prêmio Brasileiro de Design (PBD) 2025, em São Paulo. O projeto, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso, recebeu o Troféu de Bronze na categoria Projetos Estudantis – Design Gráfico. Intitulado “Identidade Visual do Coletivo de Festas Vórtex”, o trabalho destaca a cultura criativa paraense por meio de experimentações gráficas manuais e uso de materiais alternativos, como slime, valorizando processos artesanais.