R70: "Eu só faço isso da vida”, diz Fernando Haddad a jornalistas

Queridinhas

A produção de motos no Brasil deu um salto e chegou a 1,57 milhão de unidades em 2023, o maior patamar em dez anos.

CNH Pai D’égua

Os inscritos no programa têm até o próximo dia 26 para apresentar recurso e contestar a existência de vínculo empregatício.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Eu só faço isso da vida.”

Fernando Haddad, ao ser questionado por jornalistas sobre as cobranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem pediu mais empenho dos ministros na articulação com o Congresso.

RELÍQUIA

ACHADO

Prospecção arqueológica revelou uma relíquia desconhecida, até então, na Igreja da Mãe de Deus, da Vigia, construída pelos jesuítas nos anos 1730: o retábulo do altar-mor tinha uma camada original de douramento e espaços ornamentados com arranjos florais policrômicos. Nem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) tinha informações sobre essa preciosidade, embora tenha tombado o templo em 1950. Uma reunião, nesta semana, definiu que os traços originais do retábulo vão ser resgatados. A igreja está sendo reformada pela Paróquia de Vigia, com recursos do Estado. A obra está orçada em aproximadamente R$ 5 milhões. O projeto completo inclui uma praça em torno do templo, projetada pelo arquiteto Aurélio Meira.

DESMATAMENTO

QUEDA

O governo federal está festejando a queda de 42% na derrubada de florestas em terras indígenas da Amazônia. É a menor área desmatada desde 2018, segundo dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) na semana do Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril. De agosto de 2023 a março de 2024, segundo o Imazon, foram desmatados 73 quilômetros quadrados de terras indígenas da Amazônia. No período anterior, esse número foi de 125 km². Quando comparado a março de 2024, a queda no desmatamento foi de 89% em relação ao mesmo período de 2023, passando de 3,77 quilômetros quadrados para 0,42 km². Das sete terras indígenas mais desmatadas, Roraima foi o Estado mais afetado.

INTERNET

CHIPS

O governo do Pará aderiu ao programa “Internet Brasil”, que distribui chips de internet gratuitamente para estudantes que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

PRAZO

As escolas estaduais devem demonstrar interesse, até 30 de abril, pelo site do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do governo federal. Ontem, a Secretaria de Estado de Educação realizou encontro com diretores para tirar dúvidas sobre o programa. Para ter direito, o estudante precisa estar cadastrado no CadÚnico; já ter acesso a um dispositivo móvel; ser estudante da educação básica na rede pública de ensino (a partir do 3º ano do ensino fundamental), entre outros critérios.

ESPORTE

TROFÉU

Será lançada nesta quarta-feira, 24, mais uma edição do Troféu Romulo Maiorana 2024. Com isso, o público conhecerá os indicados e já poderá escolher os seus favoritos. A votação vai até 13 de maio no site ge.globo/pa. Os mais votados pela internet receberão um voto que será somado aos do SuperJúri, composto por jornalistas do meio esportivo do Grupo Liberal. Os votos do SuperJúri e do público apontarão o vencedor em cada categoria.

MODALIDADES

Neste ano, o troféu terá concorrentes em 13 modalidades esportivas e em categorias especiais da edição de número 30 da premiação. As categorias são: Atletismo, Basquete, Ciclismo, Desportos Aquáticos, Futsal, Ginástica, Handebol, Judô, Karatê, Remo, Tênis, Tênis de mesa e Vôlei. Já as categorias especiais são Atleta com Deficiência, Árbitro do Ano, Treinador do Ano, Esporte Responsa, Federação do Ano, Personalidade Esportiva e Atleta do Ano - as três últimas são eleitas apenas pelo SuperJúri.

INCLUSÃO

AUDIÊNCIA

Será realizada hoje, no auditório sede do Ministério Público do Estado, audiência pública sobre Educação Inclusiva das Escolas Particulares de Belém. O evento vai reunir pessoas com deficiência, em especial famílias e pessoas com autismo, gestores, professores, lideranças e alunos. O presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Liza Curi, confirmou presença.

LIXO

EMERGÊNCIA

Responsável pela nova gestão dos resíduos da Belém, a empresa Ciclus Amazônia divulgou, ontem, balanço da operação emergencial de coleta de lixo e entulho realizada no sábado, 20, e domingo, 21, em nove bairros. Segundo os dados da empresa, foram coletadas 2.168 toneladas de lixo. A ação envolveu 425 profissionais e 124 máquinas.

Em Poucas Linhas

►Pela primeira vez, o museu 100% interativo Sesi Lab virá ao Pará. A atração, que oferece uma experiência lúdica aos visitantes, chegará a Belém em uma versão itinerante com a exposição de dez aparatos interativos que envolvem arte, ciência e tecnologia. A visitação será gratuita e integra a programação da XVI Feira da Indústria do Pará, que será realizada de 22 a 25 de maio, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

► Já pertencente à Ordem, no grau de Comendador, o desembargador Milton Nobre foi promovido à Ordem do Mérito Militar, no grau Grande Oficial. Será realizada nesta terça-feira, na Comissão de Meio do Senado, audiência sobre as expectativas políticas da realização da COP 30 em Belém. O requerimento teve autoria do senador paraense Beto Faro (PT/PA).

► Foi publicada no Diário Oficial do Estado, a portaria que regulamenta a produção e cria o Padrão de Identidade e Qualidade do grão de açaí torrado e moído. Produzido a partir do caroço de açaí, o produto agora poderá ser comercializado como alimento.

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e a Associação das Mulheres Indígenas do Gurupi (Amig) lançaram o e-book “Biojoias do Povo Tembé - Mulheres Indígenas e Produção de Arte com Sementes”. A obra literária, disponível no site do órgão ambiental do governo do Pará, destaca a arte e resistência das mulheres indígenas na criação de biojoias. A Amig representa um coletivo de 120 mulheres de aldeias da Terra Indígena Alto Rio Guamá, município de Paragominas. A publicação é um registro do processo realizado por mulheres indígenas que transformam sementes, folhas e penas em biojoias.