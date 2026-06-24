R70: 'Eu sempre chego, cedo ou tarde, estou lá', diz Cristiano Ronaldo vitória de Portugal

IBGE

Governo anuncia 1º Censo da População em Situação de Rua. Fase de testes será em 5 capitais. Manaus representará o Norte.

Pesquisa Datafolha

Apoiam classificação de PCC e CV como terroristas 59%, e 47% enxergam pretexto para mandar no Brasil.

SAÚDE

EXPLICAÇÕES

A titular da Promotoria de Saúde do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Eliane Carvalho, agendou para amanhã (25), às 13h30, reunião para discutir os sucessivos atrasos no repasse, pela prefeitura de Belém, dos pagamentos aos médicos que fazem atendimento da população da capital, via Sistema Único de Saúde. Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e repassados mensalmente, mas no início deste mês havia pagamentos em atraso referentes a setembro do ano passado. Os médicos anunciaram uma paralisação e, com isso, o município chegou a fazer alguns pagamentos, mas o MPPA quer saber por que o repasse não tem sido feito até o quinto dia útil do mês subsequente ao do atendimento, como determina portaria do Ministério da Saúde.

IMPACTO

O prefeito de Belém, Igor Normando, foi convocado para a reunião que deve contar também com a participação do promotor Lauro Francisco, titular da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa. O Ministério Público quer saber qual o impacto dos atrasos e das paralisações para a população, já que cirurgias eletivas têm sido desmarcadas. O problema atinge principalmente anestesiologistas, neurocirurgiões e traumato-ortopedistas, justamente áreas com grande demanda para procedimentos cirúrgicos.

MARITUBA

TÍTULO

A Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, juntamente com gestores da prefeitura de Marituba e integrantes da assessoria técnica da Clínica MultiverCidades, da Universidade Federal do Pará (UFPA), promove amanhã, às 10h, reunião com autoridades do Cartório do Ofício de Marituba para assinatura do plano de trabalho de regularização fundiária do bairro Novo. A estimativa é entregar mais de 2 mil lotes para as famílias locais.

INDÍGENAS

PLANO

O Governo do Pará publicou o Plano de Consulta Indígena do Sistema Jurisdicional de REDD+ do Pará (SJREDD+), documento que estabelece as diretrizes para a realização da Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) junto aos povos indígenas do Estado.

CONSULTAS

Elaborado pelas secretarias de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e dos Povos Indígenas (Sepi), em parceria com a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa), o plano prevê a realização de 18 consultas em nove etnorregiões paraenses. O processo contará ainda com a tradução de conteúdos para no mínimo onze línguas indígenas e a produção de materiais adaptados para garantir o acesso à informação. O documento está disponível no site da secretaria.

ADMINISTRAÇÃO

CENTRO

Construído para receber chefes de Estado durante a Conferência das Partes realizada em novembro do ano passado em Belém, o hotel Vila COP passou a integrar permanentemente a estrutura do governo do Pará e será o novo Centro Administrativo do Estado. O complexo de 19 mil metros quadrados será administrado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e vai concentrar órgãos estaduais em um único espaço. O local - que atualmente, já abriga a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) - foi visitado, no início desta semana, pela governadora Hana Ghassan.

ECONOMIA

A previsão é que neste ano o Centro Administrativo receba também as sedes das Secretarias de Turismo (Setur) e de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). Segundo o governo, a expectativa é gerar economia superior a R$ 15 milhões por ano com a redução de despesas de aluguel e otimização da estrutura administrativa.

Em Poucas Linhas

► O Grupo Liberal recebe amanhã, em sua sede na avenida Romulo Maiorana, parceiros comerciais para comemorar o Dia do Mídia. O encontro dará início também às comemorações pelos 80 anos do jornal O Liberal e marca os 50 anos da TV Liberal.

► O município de Castanhal recebeu o Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), concedido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A cidade conquistou o 1º lugar na Região Norte e 2º lugar nacional categoria Evolução da Transparência Contábil e Fiscal. A premiação foi criada para reconhecer e incentivar a qualidade das informações contábeis e fiscais, destacando as boas práticas na gestão pública.

► A capitã do time feminino do Paysandu, Glazielle Perotes, foi a estrela de uma programação para incentivar torcedores, atletas e familiares a aderirem à doação de sangue. O evento foi realizado no Hospital Ophir Loyola, em parceria com a Fundação Hemopa.

► Belém volta a receber, nos dias 26 e 27 de junho, o festival gospel “Vem Louvar Pará”. O evento será realizado no estacionamento do Mangueirão com entrada gratuita. Promovido pelo governo do Estado, o festival retorna à capital após percorrer seis municípios paraenses e reunir mais de 340 mil pessoas em diferentes regiões.

► Novidade em Belém: um estabelecimento comercial na avenida Alcindo Cacela, que funciona como bar e distribuidora de bebidas, se recusou a vender produtos para um trio de amigos, alegando que os possíveis clientes já haviam consumido em outro lugar. Magoado com a compra no concorrente, o casal que administra o local disse que não aceitaria “esmola”. É preciso lembrá-los que se recusar a vender um produto, sem justificativa plausível, é considerado uma prática abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor.

► Por causa da partida entre Brasil e Escócia, hoje às 19h, a Seplad autorizou o encerramento do expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta estadual a partir das 16h.