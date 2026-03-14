R70: 'Eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar o visto do meu ministro', diz Lula

Últimos da fila

Mais de mil crianças e jovens com deficiência aguardam por adoção no Brasil. Em 2025, houve apenas 173 adoções de PcDs.

Bloqueio no ‘LoL’

“League of Legends” e outros games da Riot passam a ser bloqueados para menores de 18 anos no Brasil a partir de quarta-feira.

PT

COMEMORAÇÃO

Marabá recebe, neste sábado (14), lideranças do PT para o ato político em comemoração aos 46 anos do partido no Pará. Entre os nomes que confirmaram presença estão o senador Beto Faro, e os deputados Airton Faleiro, Dilvanda Faro, Maria do Carmo e Elias Santiago. Em sua cidade natal, o deputado Dirceu Ten Caten deve ser um dos destaques da programação, já que é apontado como pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada pela emedebista Hana Ghassan.

ELEIÇÕES

SERVIDORES

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará disponibilizou, ontem, em seu site institucional, a cartilha Eleições 2026 - Manual de Orientações. A publicação reúne informações para servidores públicos estaduais sobre as normas que devem ser observadas durante o período eleitoral. Entre os destaques, as condutas vedadas a agentes públicos, restrições administrativas, movimentação de servidores, transferências de recursos, publicidade institucional e realização de eventos neste ano eleitoral.

CARTILHA

O material também reúne dados sobre desincompatibilização de cargos, ilícitos eleitorais e regras para propaganda eleitoral, inclusive no ambiente digital e no uso de tecnologias como inteligência artificial.

MULHERES

DIÁLOGO

Belém será palco, neste mês dedicado às mulheres, do evento “Manas em Combate: Contra Todas as Formas de Violência Invisível”, iniciativa voltada ao empoderamento feminino e ao enfrentamento das múltiplas formas de violência invisível contra as mulheres. O encontro será no dia 20 no Hotel Amazônico e terá como ingresso a doação de 1 quilo de alimento não perecível, destinado a casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica.

CONVIDADOS

Idealizado por Jannice Amóras, titular do Cartório do Terceiro Registro de Imóveis, o evento reunirá especialistas, profissionais da saúde e do direito, além de mulheres de diferentes trajetórias, para debater temas como violência psicológica, patrimonial e outras formas sutis de agressão que afetam milhares de brasileiras.

REDD+

CONSULTA

O governo do Pará concluiu, nesta semana, a primeira consulta prévia sobre o Sistema Jurisdicional de REDD+. A consulta faz parte do processo de Consultas Livres, Prévias e Informadas e reuniu representantes da agricultura familiar assentada e não assentada de 35 municípios da regional Belém. O encontro foi o primeiro de sete que serão realizados com esse segmento no Estado. O trabalho é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Pará.

PROPOSTAS

Entre as propostas debatidas estão ações de fortalecimento da produção sustentável, incentivo a sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas e apoio à organização socioprodutiva da agricultura familiar. A expectativa é que o sistema também possibilite a geração de créditos de carbono, contribuindo para a conservação da floresta e para o desenvolvimento econômico das comunidades rurais.

LUZ

RECONHECIMENTO

Criado na década de 1960, o programa Luz na Amazônia, mantido pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) passa a receber reconhecimento institucional no Congresso Nacional. Projeto de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) propõe o reconhecimento do Luz na Amazônia como manifestação cultural nacional. A matéria está pautada para a reunião da próxima semana da Comissão de Educação e Cultura do Senado, em decisão terminativa. A atuação do programa se dá por meio do barco hospital Luz na Amazônia III, estrutura fluvial equipada para oferecer desde atendimentos de urgência até cirurgias de pequeno porte. A embarcação alcança comunidades isoladas e distantes dos grandes centros urbanos, além de localidades ribeirinhas situadas em áreas próximas à capital paraense.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) dará início na segunda-feira (16) ao disparo de 300 mil mensagens com alerta aos cidadãos que ainda não fizeram a biometria no Estado do Pará. Também serão enviados avisos a 200 mil eleitores que estão em seções saturadas e que por isso deverão ser redistribuídos para seções ainda com vagas. A intenção é reduzir as filas no dia da votação. O chamamento será feito via Whatsapp.

► Foi publicado ontem o decreto estadual que suspende a emissão de documentos necessários para a saída de pescado do Pará para outros Estados. A restrição começa no dia 22 de março e vai até 3 de abril. O objetivo é garantir a oferta no mercado interno e evitar o aumento de preço durante a Semana Santa, quando aumenta o consumo. E foi marcada para os dias 1º e 2 de abril a realização da tradicional Feira do Pescado, em parceria com prefeituras, cooperativas e entidades do setor.

► O Instituto Audax promove hoje ação social em Abaetetuba. A iniciativa levará aos moradores serviços de saúde, cidadania e bem-estar. A programação tem apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, por meio dos deputados Erick Monteiro (Federação PSDB Cidadania) e Francisco Melo, o Chicão (MDB).

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, ontem, sessão solene de posse dos promotores de Justiça Nilton Gurjão das Chagas e Agar da Costa Jurema no cargo de procurador de Justiça. Nilton Gurjão das Chagas foi promovido ao cargo de procurador de Justiça criminal pelo critério de merecimento. A indicação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público. Agar Jurema foi promovida pelo critério de antiguidade.

► O programa Capacita Pará, executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), abriu a segunda oferta de cursos de qualificação profissional gratuitos. As inscrições podem ser feitas pelo site da secretaria ou diretamente nos polos de ensino.