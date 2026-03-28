R70: 'Eu não sabia', afirma Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, sobre acusações

Ajuda da IA

Segundo estudo realizado pelo Google, 80% dos brasileiros usam IA na hora de decidir o que comprar.

Mercenários

Cerca de 10 mil colombianos foram recrutados para participar de conflitos armados no mundo como mercenários, diz a ONU.

CACAU

BALANÇO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) divulgou a previsão de safra de cacau no Pará, confirmando a liderança do Estado na produção nacional, com mais de 141 mil toneladas. O estudo, realizado em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), também aponta que o Pará está entre as regiões com maior produtividade do mundo, com média de quase 900 quilos por hectare, acima dos índices nacional e africano.

DESTAQUES

O relatório destaca o desempenho de municípios da região da Transamazônica, como Uruará, Placas e Brasil Novo, onde a produtividade ultrapassa mil quilos por hectare. A combinação de boas práticas agrícolas, manejo adequado e controle de pragas são apontados como fatores responsáveis pelos resultados, além do protagonismo de agricultores familiares na cadeia produtiva. O levantamento fornece também dados estratégicos para o planejamento do setor, incluindo produção, produtividade e desafios enfrentados nas lavouras. As informações devem orientar políticas públicas e investimentos, fortalecendo ainda mais a economia estadual baseada na produção sustentável de cacau.

FLORESTA

RESTAURO

Agricultores familiares, comunidades tradicionais e cientistas sentam à mesa para debater a restauração florestal na Amazônia. O 1º Encontro do Fórum Popular Agroflorestal da Amazônia reunirá, nos dias 30 de março e 1º de abril, nas sedes da Embrapa e da Universidade Federal do Pará, em Belém, as lideranças que estão na linha de frente da recuperação de áreas degradadas na região do Nordeste Paraense. O Fórum é uma iniciativa inédita para a restauração na Amazônia e funciona como uma rede de atuação política, focada em dar escala a ações de restauração.

CAPOEIRA

O evento é uma iniciativa do Centro Avançado de Pesquisas Socioecológicas para a Recuperação Ambiental da Amazônia (Capoeira) - entidade multi-institucional coordenada pela Embrapa, em parceria com diversas instituições e coletivos sociais, e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

JUDICIÁRIO

ENAM

Confirmada para o período de 5 a 9 de maio, a realização em Belém do 6º Encontro Nacional da Memória do Judiciário (Enam), que neste ano traz como tema “Amazônia, Direitos Humanos e os Desafios da Agenda 2030”.

INSCRIÇÕES

O evento é realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e a Seção Judiciária do Pará da Justiça Federal. O objetivo é valorizar o patrimônio histórico, cultural e documental do Judiciário brasileiro, reunindo magistrados, servidores, professores, pesquisadores e estudantes interessados no tema. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de abril no site do evento.

MINISTRO

OESTE

O ministro das Cidades, Jader Filho, desembarca hoje em Itaituba, oeste do Pará. Na agenda, visita técnica às obras dos Residenciais Itaituba I e II, que somam 480 apartamentos. O investimento previsto é de R$ 79 milhões. Em Itaituba, Jader também assinará o termo de abastecimento de água rural, no valor de R$ 3,1 milhões, destinado às comunidades dos distritos de Campo Verde, Miritituba, Barreiras e São Luís do Tapajós.

INDÚSTRIA

ACORDO

O presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, participou, ontem, em São Paulo, do seminário sobre o Acordo Mercosul-União Europeia. Promovido pela Confederação Nacional da Indústria, o encontro tratou da atração de investimentos para a indústria brasileira, especialmente para Estados com forte vocação produtiva, como o Pará. Entre os destaques do evento, o anúncio feito pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloízio Mercadante, de R$ 10 bilhões em novas linhas de crédito para o setor.

COMPETITIVIDADE

Os recursos devem ser destinados à digitalização e à economia verde. Com a entrada em vigor do acordo já em maio, a expectativa é de mais competitividade para os produtos brasileiros no exterior.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) lançaram ontem a Chamada Pública para apoiar projetos de pesquisa em biotecnologia liderados por mulheres no Pará. O edital prevê investimento total de R$ 2,16 milhões, com financiamento de até R$ 216 mil por projeto, para execução ao longo de 18 meses.

➤ O Projeto Forte Mais Gestão, coordenado pelo Instituto Federal do Pará (IFPA), em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), promove hoje assessoramento técnico voltado ao fortalecimento das agroindústrias locais. A atividade tem o objetivo de fortalecer a produção, regularizar os empreendimentos e ampliar as oportunidades de mercado para as agroindústrias da região.

➤ No Pará, 28% das meninas com idades entre 13 a 17 anos relataram sofrer bullying com frequência na escola. Entre os meninos, o percentual ficou em 20,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

➤ A tafenoquina, medicamento eficiente em casos de malária infanto-juvenil, será distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região do rio Tapajós e nas aldeias indígenas. O anúncio para a região foi feito pelo deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), que foi vítima da doença anos atrás. Segundo Faleiro, o Ministério da Saúde vai distribuir mais de 120 mil comprimidos para uso em dose única, juntamente com redes e mosquiteiros para as populações tradicionais da região oeste do Pará.

➤ Belém Animal oferece atendimentos gratuitos para pets neste domingo, das 9h às 13h, na Praça da República.