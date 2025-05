R70: 'Eu ficaria sozinho na cara do gol', diz Arrascaeta sobre pênalti polêmico no Brasileirão

Labubus

Procura pelos “monstrinhos” de pelo colorido e dentes pontudos foi tanta que a venda física precisou ser suspensa no Reino Unido.

“Borderlata”

Cadela Tuca, encontrada em caixa na porta de supermercado de Santos (SP) vira campeã brasileira de esportes caninos.

CULTURA

PERDAS

Primeiro foi a polêmica da castanha-do-Pará, que é cada vez mais chamada de castanha-do-Brasil ou castanha-da-Amazônia; depois o brega, cuja capital, oficial, agora é Recife. E nessa toada, o Pará vai correndo o risco de perder espaços em relação a elementos culturais que há muito fazem parte de sua identidade. Embora alguns aleguem que esse tipo de disputa é supérflua, nas redes sociais muitos paraenses têm se manifestado sobre a necessidade de o Estado lutar para marcar posição, garantindo que esses elementos não sejam dissociados de sua história.

LEIS

A disputa envolvendo o brega, por exemplo, ganhou destaque na mídia nacional depois que a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o projeto de lei que deu a Recife o título de Capital Nacional do Brega. Já em abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que confere ao município de Sena Madureira (AC) o título de Capital Nacional da Castanha-do-Brasil. A continuar nesse ritmo, não vai surpreender se logo aparecer, fora do Pará, uma capital do açaí ou do tacacá.

REDD+

ELOGIO

Na semana passada, o sistema jurisdicional de REDD+ dos Estados brasileiros teve duas importantes vitórias. Primeiro uma fala da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que defendeu a prática. Nas palavras da ministra, quando bem aplicado, “o REDD+ não é só para a redução de desmatamento e de emissão de CO2. Ele é também um instrumento que melhora a governança socioambiental de cada estado e contribui para que a gente tenha mais resultados positivos”. A declaração foi dada durante a 15ª reunião anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), em Rio Branco, no Acre.

PRÉ-ACORDO

No mesmo dia o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) suspendeu os efeitos da Recomendação Conjunta expedida pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) contra um pré-acordo firmado pelo governo paraense com grandes corporações internacionais alegando que se tratava de “venda antecipada de créditos de carbono referentes a períodos futuros”. A suspensão da recomendação se deu após requerimento da Companhia de Ativos Ambientais e Participações do Pará (Caap), esclarecendo que o “pré-acordo define condições comerciais futuras, sem realizar transação efetiva ou gerar obrigação de compra antes da verificação das emissões, estando dentro da legalidade”.

ENERGIA

CONSULTA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu consulta pública para debater a possibilidade e as condições necessárias para exploração de recursos energéticos de fontes não convencionais (óleo e gás de xisto ou folhelho) por meio da técnica conhecida como fraturamento hidráulico (fracking). O processo tem relatoria do ministro Afrânio Vilela e a consulta deve reunir subsídios para uma futura audiência pública. Podem participar pessoas físicas e representantes de entidades.

AMICUS CURIAE

Em nota o STJ explica que o fato de responder à consulta não gera automaticamente “presunção de direito a integrar o processo, nem mesmo na condição de amicus curiae”, figura jurídica que permite apresentar argumentos na ação. No mesmo período da consulta, contudo, os interessados em atuar como amicus curiae podem apresentar requerimento específico para ingressar nos autos. Para isso devem indicar a especialização na matéria e a sua representatividade social ou setorial. A participação na consulta e a inscrição podem ser feitas via site do Tribunal de Justiça do Pará.

ORDEM

VEÍCULOS

A prefeitura de Belém anunciou que, desde que foi criada, a força tarefa “Belém em Ordem” já realizou mais de 60 operações e, ao todo, três mil veículos irregulares foram removidos das ruas da capital paraense. Só no último sábado (24), 70 carros e motos foram apreendidos e 264 condutores foram autuados por desrespeitarem as leis de trânsito. Um dos alvos da força tarefa são os veículos com escapamentos adulterados que há muito vêm infernizando a madrugada dos belenenses. Também são alvos carros abandonados em vias públicas, mal estacionados, além dos que trafegam com placas encobertas.

Em Poucas Linhas

► Três mil famílias de Ananindeua receberam, no último sábado (24), títulos de propriedade de imóveis durante cerimônia na comunidade Carlos Marighella. O evento foi realizado por meio dos programas Solo Seguro Favela e Regularizar, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com os títulos em mãos, os moradores poderão ter acesso a crédito, fazer reformas e transmitir o patrimônio a seus sucessores.

► A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e a Associação das Mães de Glaucoma Congênito realizam, nesta segunda-feira (26), encontro no auditório da Santa Casa de Misericórdia, para dar visibilidade a crianças vítimas do glaucoma congênito. O evento vai reunir especialistas da saúde e mães de crianças com a doença, que lutam por políticas públicas que garantam diagnóstico precoce, tratamento integral e reabilitação visual no Sistema Único de Saúde (SUS).

► A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu, no sábado (24), duas grandes cargas de mercadorias com irregularidades. Ao todo, foram interceptadas 147,5 toneladas de soja em grãos e 75 cabeças de gado, somando mais de meio milhão de reais em produtos retidos por falta de documentação adequada. A soja foi apreendida no posto fiscal de Barreira do Campo, na rodovia PA-441, em Santana do Araguaia, sudeste do estado. Três caminhões bitrens transportavam 147.540 kg do produto com nota fiscal irregular. O gado foi apreendido em Cachoeira do Piriá, na Coordenação do Gurupi.

► Foi aprovado, em decisão terminativa na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, o projeto de lei que amplia a atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Pará. De autoria do senador Zequinha Marinho (PA), o projeto acrescenta os 46 municípios que estavam fora da área de abrangência da Codevasf. Com isso, todas as 144 cidades paraenses poderão receber ação direta da empresa pública.