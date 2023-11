R70: 'Eu escolho um terceiro: Pelé'

Alívio para estudantes

Novo refinanciamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) prevê desconto de até 100% em juros e multas.

Quebra do álcool

A empresa Safety Shot Inc. prepara para o início de dezembro o lançamento da primeira bebida que promete reduzir a ressaca.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Eu escolho um terceiro: Pelé.”

Papa Francisco, em entrevista à emissora italiana Rai, elogiou os compatriotas Lionel Messi e Diego Armando Maradona, que levaram a Argentina aos títulos mundiais de 1986 e 2022, mas apontou um brasileiro como seu jogador de futebol favorito.

FISCAIS

SEGURANÇA

A Polícia Militar e a Secretaria da Fazenda assinaram um Termo de Execução Descentralizada (TED) cuja finalidade é fortalecer a segurança dos servidores que atuam nos postos de fiscalização de mercadorias em trânsito da secretaria. Na prática, a parceria vai permitir, através do custeio de diárias e jornadas operacionais, que sejam deslocadas tropas e viaturas para trabalhar de forma integrada nos 18 postos fiscais da Sefa na região metropolitana e no interior do Estado. Serão investidos mais de R$ 5,7 milhões para o deslocamento dos policiais, entre diárias e combustível. Com isso, a Sefa promete intensificar a fiscalização e o combate às tentativas de evasão fiscal.

CHOCOLATE

EUROPA

Durante o II Festival Internacional do Chocolate e do Cacau de Portugal, realizado nesta semana, foi anunciada a fabricação de um chocolate utilizando unicamente a amêndoa produzida no município de Medicilândia, no sudoeste do Pará. A produção é inédita no País. A parceria foi firmada entre o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura do Pará e o empresário Pedro Araújo, que é o coordenador geral do WOW em Portugal. Será a primeira linha de chocolate fabricada no país lusitano com a marca do Brasil.

PRODUTOS

Além disso, os produtores paraenses também apresentaram e negociaram produtos derivados do cacau, como o chocolate em pó, o chá da casca da amêndoa, geleias, entre outros, durante o Salão do Chocolate, em Paris, na França.

AFTOSA

VACINAÇÃO

Começou nesta semana a última etapa de vacinação contra a febre aftosa do ano no Pará. A ação abrange 127 municípios. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) pretende vacinar bovinos e bubalinos de zero a 24 meses de idade.

PLANO

Até 30 de novembro devem ser vacinados mais de onze milhões de animais, a maioria bovinos. O plano de retirada da vacina contra febre aftosa prevê uma última etapa de aplicação de doses no primeiro semestre de 2024. Após isso, a imunização do rebanho será suspensa e o Estado deve obter um novo status sanitário de Zona Livre da Doença Sem Vacinação.

REBANHO

Conforme a Gerência do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa da Agência Paraense de Defesa Agropecuária, o índice pecuário do Pará aponta a existência de um rebanho de mais de 27 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos, sendo que a cobertura vacinal até o momento está em 99,12%.

ENEM

PENAL

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) anunciou que o Pará estabeleceu novo recorde de inscritos ao Enem PPL. A meta, estabelecida para 2023, que previa 3,5 mil inscritos, foi superada com a confirmação de 4.143 participantes. As provas do Enem PPL serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. Com estes números, a Seap alcançou outro recorde: um aumento superior a 60% do total de candidatos que realizarão as provas no mês de dezembro, quando comparado ao total de inscritos em 2022. De 2019 a 2023, houve crescimento de 186,5% no número de candidatos ao Enem PPL.

CADEIAS

BIOECONOMIA

Vinte e quatro especialistas em bioeconomia se reunirão em Belém, na terça-feira, 7, no workshop de co-criação - NexBio Amazônia para definir as cadeias produtivas da bioeconomia amazônica que possam ser desenvolvidas em curto prazo. O encontro vai reunir representantes de instituições de ensino e pesquisa e de setores como indústria e comércio, além do governo e sociedade civil. A programação está sendo capitaneada pela Swissnex, rede global da Secretaria de Educação, Pesquisa e Inovação da Confederação Suíça em parceria com Fundação de Amparo Estudos e Pesquisas (Fapespa), Fundação Oswaldo Cruz e Serviço Social do Comércio (Sesc). O nexBio Amazônia pretende reunir startups suíças e brasileiras para atuar em áreas da Bioeconomia amazônica.

EM POUCAS LINHAS

► A Federação da Agricultura e da Pecuária do Pará (Faepa) divulgou nesta quinta-feira, 2, manifestação de apoio à produção da cultura irrigada de arroz feita na Fazenda Acostumado, em Cachoeira do Arari, arquipélago do Marajó.No documento, a Faepa diz que “se opõe a qualquer manifestação que possa vir a refletir de forma negativa e infundada às atividades agropecuárias que promovem o progresso e desenvolvimento local e estadual, como é o caso da cultura do arroz na região”. A Faepa destaca ainda que, na Fazenda Acostumado, o uso de defensivos agrícolas é feito “em consonância com normas legais rigorosas de aplicação, monitoramento e controle, sob a supervisão, no Estado, da Agência Paraense de Defesa Agropecuária”.

► Nas últimas semanas, a Polícia Federal vem deflagrando uma série de operações para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Lamentavelmente, o Pará e, especialmente, a Região Metropolitana de Belém se tornaram terreno fértil para esse tipo de crime.

► Continua grande o número de reclamações de moradores de Belém contra a falta de coleta de lixo regular na capital. O acordo entre a prefeitura de Belém e a Guamá Tratamento de Resíduos garantiu que o lixo continue sendo levado para o Aterro Sanitário de Marituba, mas o problema parece estar, agora, com os caminhões usados na coleta, já que a cada dia o número de veículos parece ser menor.

► Após a capital amazonense passar dias tomada por fumaça, as cidades de Óbidos e Santarém, no oeste do Pará, começam a enfrentar o mesmo problema. Na quarta-feira, 1º, e ontem, pontos das duas cidades amanheceram envolvidos por uma espessa névoa e moradores relataram irritação nas vias respiratórias.