R70: 'Eu escolho o Pará', afirma Celso Sabino, ministro do Turismo, sobre saída do governo

IBGE

O trabalho infantil cai mais entre os beneficiários do Bolsa Família. País tinha 717 mil crianças nessa situação em 2024.



No mundo

Lombalgia é segunda maior causa de consultas médicas. Patologia fica atrás apenas do resfriado comum.

SABINO

DESPEDIDA

Ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino confirmou com exclusividade à coluna de O Liberal que, após longa audiência ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entregou o cargo, atendendo assim a exigência do seu partido, o União Brasil. Sabino diz que ainda cumpre programação neste fim de semana no Estado, como ministro, inclusive participando do Festival do Sairé, em Santarém, que tem apoio do Ministério do Turismo. Como o presidente tem também uma viagem já programada, ficou marcado um novo encontro entre eles para a próxima quarta-feira, quando a carta de demissão será entregue.



NO PARÁ

À coluna de O Liberal, Sabino confirmou ainda que a pasta passará ao comando da atual secretária-executiva do ministério, a também paraense Ana Carla Lopes, advogada que já acompanha o ministro nos projetos já implantados e nos que estão programados para os próximos meses. Na conversa com o presidente Lula, o ministro Celso Sabino argumentou que fez uma escolha pelo Pará, sua terra natal. Segundo ele, foi assim durante os dois anos e dois meses em que esteve à frente do ministério, “batendo recordes em várias frentes”. Um dos destaques dessa atuação, diz ele, foi trazer para Belém o título de capital mundial do brega, além da contribuição na preparação da capital para recepcionar a COP 30.

COP

HOSPEDAGEM

A 50 dias da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop) confirmou que 79 países já garantiram hospedagem para a conferência do clima em Belém. Outros 70 ainda fecharão contratos, que já estão em negociação. Para reduzir os impactos financeiros, a ONU atendeu a um pedido da presidência brasileira e ampliou a Diária de Subsistência (DSA) destinada aos delegados de países em desenvolvimento.



QUARTOS

Os valores foram de US$ 144 para US$ 197. Levantamento dos organizadores aponta que há mais de 42 mil quartos disponíveis na cidade para o período da conferência, distribuídos em hotéis, navios, imobiliárias e plataformas de hospedagem. Além do aumento da taxa da ONU, o Brasil sugeriu que as Nações Unidas estudem um reforço emergencial para que as nações consigam cobrir integralmente os custos.

TRIBUNAL

CONSULTA

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) prorrogou o prazo para que cidadãos participem da consulta pública para a construção do Plano Anual de Fiscalização 2026, intitulado PAF Cidadão. O formulário de pesquisa que promove a participação popular no processo está disponível no portal da Corte de Contas e pelas redes sociais oficiais até 17 de outubro.



FISCALIZAÇÃO

O PAF é o principal instrumento que direciona a atuação fiscalizatória da Corte de Contas. O objetivo desta iniciativa inédita é o fortalecimento do controle social e a orientação do controle externo com base nas reais demandas da sociedade, como saúde, infraestrutura e educação, entre outras.

JORNALISMO

PRÊMIO

Seguem até 10 de outubro as inscrições para o II Prêmio Ampla de Jornalismo. Com o tema “COP 30, soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”, a segunda edição contempla quatro categorias: nacional, estadual, digital e fotojornalismo. Serão pagos R$ 20 mil para os vencedores de cada categoria; R$ 15 mil para o segundo lugar; e R$ 10 mil para o terceiro. Além da premiação em dinheiro, os trabalhos ganham visibilidade nacional e os premiados também recebem um troféu. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro.

UNIVERSIDADE

INTERIORIZAÇÃO

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Prefeitura de Cametá firmaram na quarta-feira (18) um termo de cooperação para ampliar a oferta de cursos no município. O acordo, assinado pelo reitor da Uepa, Clay Chagas, e pelo prefeito Victor Cassiano prevê parceria para o funcionamento de turmas de graduação e pós-graduação. Na ocasião, também foi assinado o documento de regularização do terreno onde está localizado o campus XVIII da Uepa, em Cametá. A instituição atua no município desde 2005 e mantém atividades em instalações próprias desde 2009. Atualmente, oferece cursos como Tecnologia de Alimentos, Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química, além do Bacharelado em Biomedicina, pelo programa Forma Pará, e Letras-Libras, pelo Parfor. A Uepa atende alunos de Cametá, de mais de 500 comunidades rurais e ribeirinhas, e ainda de cidades vizinhas como Mocajuba, Baião, Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará.

EM POUCAS LINHAS

➤ Agentes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, apreenderam 34 toneladas de sucata de vidro. A apreensão ocorreu na última quinta-feira, 18. A mercadoria foi avaliada em R$ 32.401,80. A nota fiscal apresentada foi considerada irregular e desconsiderada, por não representar a veracidade da operação e a mercadoria apreendida.



➤ O governo do Estado entrega hoje as obras de pavimentação da PA-253, no trecho que liga a BR-010 à PA-127, em Vila Perseverança, município de São Domingos do Capim. A obra vai beneficiar diretamente mais de 32 mil pessoas na região. Com 15,29 quilômetros de extensão, o investimento foi de R$ 29,1 milhões.



➤ Agricultores familiares do município de Irituia estão recebendo apoio técnico do governo do Pará para emissão ou retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A ação é conduzida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), com foco em produtores que fornecem bioinsumos à indústria de cosméticos, como muru-muru e tucumã. Ao longo desta semana, uma comitiva formada por especialistas da Emater, da cooperação alemã GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) e da própria Natura visitou as comunidades de Araraquara, Lago Grande e Floresta.



➤ As Unidades de Custódia de Reinserção do Coqueiro, em Belém, e de Reinserção Feminina, em Ananindeua, ganharam salas de videoconferência. Agora são dez as unidades prisionais com o sistema, que deve alcançar 27 até o final deste ano. O projeto é fruto de um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). As salas foram projetadas para a realização de audiências virtuais e visitas familiares remotas.